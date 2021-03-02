«Тайный шов»: как при помощи скотча изящно заделать дырку в одежде

Как бы ни старался носить вещи аккуратно, любые предметы гардероба то и дело рвутся. Зачастую достаточно одного неловкого движения для того, чтобы в любимой рубашке или блузке образовалась дырка. Если не устранить дефект в кратчайшие сроки, то уже в обозримом будущем дырочка значительно увеличится. В конечном итоге все может свестись к тому, что предмет одежды и вовсе станет бесполезными. Использовать его можно будет только на тряпки.
Поможет починить одежду обычный скотч. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: тонкая иголка, нитка, скотч
В любимой рубашке появилась дырка, а времени для серьезного шитья совсем нет? Если под рукой есть нитки и иголки, а также скотч, то можно оперативно решить проблему, соорудив «тайный шов». Для этого поврежденный предмет одежды для начала выворачивается наизнанку, а место с дырочкой максимально выравнивается. Края образовавшейся щели совмещаются и накладываются друг на друга внахлест.
Нужен небольшой кусочек. /Фото: youtube.com.
На дырку накладывается небольшой кусочек скотча, после чего при помощи иголки и нитки подходящего цвета на самом краю дефекта делается узелок, после чего игла заводится в дырку с лицевой стороны по линии разрыва. Проходим перед наложенным скотчем и выходим еще раз за 3-4 мм от начала.
Аккуратно прошиваем. /Фото: youtube.com.
Далее продолжаем накладывать стежки по всей длине разрыва. Стараемся делать их как можно мельче. Когда данный этап будет пройден, нитка перекидывается через разрыв по наружной стороне, а игла вставляется строго напротив. Операция повторяется. При этом иголка не должна пробивать скотч. Дойдя до конца, стягиваем нитку, чтобы все сделанные стежки скрылись. Если все было сделано верно, то следов ремонта одежды заметно не будет.
Даже видно не будет. /Фото: youtube.com.
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