Смерть Константина Черненко: какие остались вопросы

Инвалид у власти
Как известно, на пост генерального секретаря ЦК КПСС Константин Устинович Черненко заступил в феврале 1984 года. Однако уже тогда Черненко был тяжело болен. Об этом знали многие и в том числе личный врач нескольких высокопоставленных лиц страны Евгений Чазов. Как утверждает сам Чазов в своей книге «Здоровье и власть», он предупреждал о состоянии здоровья Черненко и Устинова, и Андропова. Тем не менее, кандидатура по сути инвалида Константина Устиновича была принята единогласно. За него голосовал даже Чазов. Медик объяснил свой поступок тем фактом, что он оказался не в силах пренебречь клятвой Гиппократа и открыть врачебную тайну общественности.
Историк Дмитрий Волкогонов, автор книги «Семь вождей», утверждает, что ему довелось присутствовать на выступлении Константина Черненко летом того же 1984 года.По словам Волкогонова, генсек буквально разваливался на части. Короткая речь оказалась для него в буквальном смысле непосильным трудом. Черненко то и дело замолкал, прыскал в рот из баллончика, вытирал пот со лба. А когда в заседании был объявлен перерыв и все пошли фотографироваться, расстояние до зала, где ждал фотограф, составлявшее около 100-200 метров, Константин Устинович преодолел лишь за 20 минут.
С эмфиземой в Кисловодск
В таком состоянии Константин Черненко пребывал весь срок, отведенный ему судьбой, в качестве Генерального секретаря. Более того, как пишет Виктор Дудихин, автор книги «Хроника одного солнечного цикла», большую часть своего правления Черненко провел на койке в Центральной клинической больнице. Как утверждает Дудихин, нередко прямо там и заседали члены Политбюро. Врачи поставили Константину Устиновичу сразу несколько диагнозов, но самым серьезным из них, по мнению Роя Медведева, автора издания «Социализм и капитализм в России», была эмфизема легких. Именно поэтому он с трудом не только говорил, но и дышал. Черненко не мог жить без кислородного баллона, который обогащал воздух в тех помещениях, где находился генсек.
Если верить книге «Как Горбачев «прорвался во власть», Валерия Легостаева, осенью 1984 года Евгений Чазов и Михаил Горбачев настояли на том, чтобы Черненко отправился на лечение в Кисловодск. Десять дней «отдыха» на холодном горном воздухе сделали свое черное дело: уже на носилках Черненко доставили в Москву. Стоит отметить, что Легостаев намекает на то, что Чазов не мог не знать ни об эмфиземе, ни о том, что климат Кисловодска может отрицательно повлиять на состояние здоровья генерального секретаря. Как утверждает Легостаев, в своих мемуарах Чазов всегда обходит этот эпизод стороной.
Рыба от министра МВД
Между тем, виновником смерти Константина Черненко многие историки и биографы считают вовсе не Евгения Чазова. Так, Федор Раззаков на страницах своей книги «Гибель советского ТВ» уверенно заявляет о том, что Черненко попросту отравили копченой рыбой как раз осенью 1984 года. Впрочем, Виктор Дудихин приводит в своем издании более раннюю дату – август 1983 года. Дудихин утверждает, что рыбу Черненко прислал в подарок экс-председатель КГБ и тогдашний министр внутренних дел СССР Виталий Федорчук. Именно после того, как Константин Устинович отведал подношение Федорчука, его здоровье начало стремительно ухудшаться.
Для того, чтобы понять мотивы отравления и установить его виновников, Александр Афанасьев, написавший книгу «Силовой вариант», описывает и сложившуюся в то время ситуацию. Дело в том, что при Черненко во властные структуры вернулись чиновники, уволенные Андроповым. И Виталий Федорчук начал собирать группу для расследования преступлений особой общественной опасности, организованных Андроповым для удержания власти. Выходил Федорчук и на Черненко, который неожиданно заболел, а потом умер. Интересно, что Александр Афанасьев сообщает о том, что рыбу ели все, но отравился только Черненко. Самым же заинтересованным лицом в смерти Черненко Валерий Легостаев считает Михаила Горбачева. Примечательно, что, даже по признанию самого Евгения Чазова, Константин Устинович не догадывался о его тесной дружбе с Горбачевым.
Юлия Попова
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