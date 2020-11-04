Смерть Константина Черненко: какие остались вопросы

Инвалид у власти

Как известно, на пост генерального секретаря ЦК КПСС Константин Устинович Черненко заступил в феврале 1984 года. Однако уже тогда Черненко был тяжело болен. Об этом знали многие и в том числе личный врач нескольких высокопоставленных лиц страны Евгений Чазов. Как утверждает сам Чазов в своей книге «Здоровье и власть», он предупреждал о состоянии здоровья Черненко и Устинова, и Андропова. Тем не менее, кандидатура по сути инвалида Константина Устиновича была принята единогласно. За него голосовал даже Чазов. Медик объяснил свой поступок тем фактом, что он оказался не в силах пренебречь клятвой Гиппократа и открыть врачебную тайну общественности.

Историк Дмитрий Волкогонов, автор книги «Семь вождей», утверждает, что ему довелось присутствовать на выступлении Константина Черненко летом того же 1984 года.

По словам Волкогонова, генсек буквально разваливался на части. Короткая речь оказалась для него в буквальном смысле непосильным трудом. Черненко то и дело замолкал, прыскал в рот из баллончика, вытирал пот со лба. А когда в заседании был объявлен перерыв и все пошли фотографироваться, расстояние до зала, где ждал фотограф, составлявшее около 100-200 метров, Константин Устинович преодолел лишь за 20 минут.