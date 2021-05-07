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Самое эффективное удобрение смородины в фазе роста

Чтобы кустики смородины порадовали вас богатым урожаем в текущем и следующем году, обязательно используйте специальные подкормки в фазе роста. Вносить удобрение необходимо в тот момент, когда куст начинает активно наращивать зеленую массу.
Для приготовления подкормки потребуется 10 литров отстоянной воды (вода должна отстояться не менее 5 часов), гранулированный или чистый куриный помет.
Самое эффективное удобрение смородины в фазе роста
Использование гранулированного куриного помета дает много преимуществ, главное из которых — меньшее содержание аммиака, который может повредить корневую систему смородины, а также гарантированное отсутствие вредителей. Именно поэтому помет в гранулах можно использовать сразу без отстаивания. Для приготовления подкормки с гранулированным пометом полную литровую банку куриного помета высыпьте в 10 литров воды.
Самое эффективное удобрение смородины в фазе роста
После того, как гранулы полностью растворятся тщательно перемешайте концентрированный раствор.
Самое эффективное удобрение смородины в фазе роста
При использовании чистого куриного помета в 10 литров отстоянной воды добавьте 1/4 часть 10-литрового ведра помета и оставьте массу на 5-7 дней. Раз в сутки массу следует обязательно перемешивать. За это время количество аммиака в помете уменьшится и его можно будет использовать как удобрение.
Для подкормки одного кустика понадобится 0,5 литров концентрата, разведенного в 10 литрах воды.


Самое эффективное удобрение смородины в фазе роста
Эффективность использования этого простого удобрения состоит в том, что в курином помете содержится большое количество азота, который провоцирует рост новых побегов и помогает активно развиваться листочкам. А калий и фосфор в удобрении способствуют активному разрастанию корневой системы.
Повторно внести удобрение можно после появления первых ягод смородины на кустиках.
Подробный процесс приготовления и использования удобрения для смородины можно посмотреть на видео:


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Смородинаудобрение
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