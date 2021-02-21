14 тенденций дизайна маленьких прихожих, которые можно воплотить в «хрущевке»

Стильные идеи дизайна маленькой прихожей.
Мало кто из соотечественников может похвастаться внушительными размерами прихожей. Как правило, это небольшая проходная комнатка, в которой и развернуться-то сложно. Больше всех досталось владельцам «хрущевок». Казалось бы, как можно стильно оформить крошечное пространство? Не нужно отчаиваться, ведь современным дизайнерам есть что предложить.
1. Темное дерево
Прихожая в цвете темного дерева. | Фото: Я Покупаю.
Вообще-то, дизайнеры не очень любят темные фактуры и не рекомендуют их использовать в маленьких помещениях. Собственно, основная ошибка людей, предпочитающих темные фактуры - недостаток света. Из-за этого небольшие пространства становятся похожими на баню, пещеру или коробку. Чтобы такой неприятности не произошло, сочетайте темные стены со светлым полом и потолком. Также не забудьте про несколько источников теплого света, расположенных на разных уровнях.
2. Яркая геометрия
Яркие акценты и геометрические принты. | Фото: Imgund.
Отменное сочетание мозаики с геометрическим принтом и ярко-синих плоскостей. Чтобы грамотно расставлять акценты, нужно выбрать несколько самых крупных и броских вещей и выкрасить их в выбранный оттенок.
3. Фактурная стена
Фактурная стена из дерева. | Фото: Я Покупаю.
Всем любителям минимализма и лаконичного дизайна придется по вкусу сочетание белых стен с фактурными деревянными панелями. В качестве дополнительных деталей дизайнер выбрал узкое зеркало, навесную тумбу и уютный пуфик.
4. Элегантность
Элегантное сочетание фактур. | Фото: Salon.ru.
Ни для кого не секрет, чтобы добавить помещению объема и пространства, нужно использовать светлые оттенки. А для того, чтобы пространство не выглядело скучно, добавьте разнообразных фактур: замшевый диванчик, фурнитуру, стилизованную под медь, шкафчик из имитации натурального камня и глянцевые рамки. Все это добавит интерьеру лоска и элегантности.
5. Уникальная мебель
Минималистичная прихожая с необычной мебелью.| Фото: The Village.
Если вам достался узкий длинный коридор, не занимайте всю его площадь длинным шкафом-купе, лучше разделите коридор на несколько зон. Одной из зон может стать крупная система хранения с нишей, украшенная большой панелью, стилизованной под дерево, и подсветкой. Также в прихожей есть большое зеркало, маленькая полочка и узкий платяной шкаф.
6. Заметные детали
Прихожая с оригинальными деталями. | Фото: Яндекс.
Если простая светлая отделка выглядит слишком скучно, сделайте акцент на необычных и функциональных деталях. Такими могут стать система открытых деревянных ящиков, оригинальные крючки для одежды, деревянная панель с большим зеркалом и мозаичный пол с ненавязчивым геометрическим принтом.
7. Природные материалы
Прихожая с эффектным природным акцентом. | Фото: www.pinterest.ru.
Невероятно, как фактурные деревянные панели могут преобразить заурядный интерьер небольшой прихожей. Сочетание светлых стен с броскими природными акцентами помогают приподнять потолок и добавить помещению объема.
8. Драгоценный изумруд
Прихожая в благородном зеленом оттенке. | Фото: Pinterest.
Несмотря на то, что дизайнеры рекомендуют с осторожностью использовать темные оттенки, именно с их помощью можно создать глубокий, сложный интерьер. Примером грамотного использования цвета можно назвать эту небольшую прихожую в сложном изумрудном оттенке, с контрастным белым полом и мягким пуфиком салатного оттенка.
9. Воздушный интерьер
Воздушный интерьер небольшой прихожей. | Фото: Дизайн комнат.
Работая над интерьером этой прихожей, дизайнеры старались создать легкую и воздушную атмосферу. Для этого они использовали синие, белые и голубые оттенки. Центральными деталями интерьера стало узкое зеркало до самого потолка, которое позволило визуально приподнять потолок, и белоснежная «парящая» тумбочка.
10. Контрастное сочетание
Контрастные сочетания в прихожей. | Фото: 5geo.ru.
Контрастное сочетание насыщенного синего и белоснежного цвета помогло значительно изменить контуры небольшого помещения, а яркие желтые детали привнесли в интерьер сочность и красочность.
11. Жизнерадостные оттенки
Прихожая в ярких цветах. | Фото: Terra Svet.
По информации Novate.ru, яркие цвета отлично подходят для оформления небольших пространств. Главное, использовать не более трех оттенков и не переборщить. Примером умеренного использования цветовых акцентов является небольшая прихожая на фото, акцентными деталями которой стала голубая стена, комод с желтыми шкафчиками и диванчик с ненавязчивым принтом.
12. Кислотный оттенок
Узкая прихожая с лимонными акцентами. | Фото: Шелковый Путь.
Невероятный интерьер узкой прихожей, в которой удалось гармонично сочетать нейтральный оттенок с лимонно-желтыми деталями. Отдельного внимания заслуживает стильная и лаконичная мебель, которая словно парит в воздухе.
13. Свежесть зелени
Зеленый цвет в интерьере. | Фото: Своими руками.
А вот пример того, как с помощью одного оттенка легко освежить надоевший интерьер. Речь идет о насыщенном зеленом цвете. Несколько полосок на стенах и пара ковров в виде огромных листьев привнесут в прихожую яркость и нотки природной свежести.
14. Полоски
Полосатые обои в небольшой прихожей. | Фото: Яндекс.
Принты в полоску способны творит чудеса, особенно когда речь идет о маленьких пространствах. Например, если нужно визуально увеличить площадь, выбирайте горизонтальные полоски. А если нужно приподнять потолки, отдайте предпочтение обоям с вертикальными полосками.
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