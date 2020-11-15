7 блюд, которые вызывают у иностранцев неоднозначные чувства

Любое путешествие в другое государство предполагает знакомство с местной культурой, традициями и, конечно, национальной кухней. И если итальянская пицца, японские суши, баварские колбаски известны далеко за пределами своих стран, то как обстоят дела с борщом, пельменями, сельдью под шубой и другими, исконно российскими блюдами? Novate.ru рассказывает, как к ним относятся иностранцы.
1. Борщ
Борщ обычно подают со сметаной или майонезом. / Фото: mircooking.ru
Существует распространенное мнение, что борщ появился в Российской империи, хотя на самом деле его родиной является древняя Греция. Местные жители очень ценили свеклу, а потому называли ее Beta, как и вторую букву своего алфавита. Вместе с капустой, луком и прочими овощами, популярными в Средиземноморье, свекла заняла почетное место в списке ингредиентов, которые использовали для приготовления борща.
К нам же это невероятно вкусное блюдо попало несколько позднее. Незадолго до начала новой эры римские легионеры поселились на территории современного Крыма. Они привезли с собой не только средиземноморские овощи, но и готовые рецепты блюд, в том числе и всеми любимого борща.
Несмотря на историю, борщ прочно ассоциируется не с греками или римлянами, а с украинской и российской кухней, а также является самым известным блюдом у иностранцев. Вот, что о нем говорит американка Мэри Нельсон из США: «Когда я впервые попробовала борщ, то влюбилась в него окончательно и бесповоротно. Больше всего меня покорил своеобразный „земляной“ привкус, который люди, не любящие свекольный суп, называют „грязевым“. А запах уксуса, дополненный домашней сметаной, создает удивительное вкусовое сочетание».
2. Пельмени
Пельмени часто посыпают зеленью, чтобы усилить их аромат. / Фото: gastroferma.ru
Если вы думаете, что пельмени готовят только в России, то сильно ошибаетесь. Они популярны у многих народов, только называют их все по-разному: момо, хинкали, равиоли, манты, вонтоны. В российскую же кухню блюдо «хлебное ухо» (именно так переводится слово «пельмени» с коми-удмуртских языков) пришло в XV веке, и с тех занимает почетное место на нашем столе.
Мешочки из теста с мясной или иной начинкой очень нравятся иностранцам. Многие из них признаются, что всегда едят двойную, а то и тройную порцию. Самым популярным вариантом пельменей среди гостей России считается блюдо в виде супа с большим количеством укропа и кусочком ржаного хлеба.
3. Укроп
Укроп является самой популярной пряностью в России. / Фото: sovet-ok.ru
Несмотря на то, что укроп не является самостоятельным блюдом, мы не могли не включить его в этот список. Практически все иностранцы, которые приезжают в Россию в командировку или просто отдохнуть отмечают, что местные жители кладут укроп буквально во все. Он появляется даже в тех блюдах, где его совсем не ждут (прям как любовь в знаменитой песне Леонида Утесова). По утверждениям международного агентства новостей и финансовой информации Reuters, среднестатистический россиянин съедает около 1,6 кг укропа в год. Впечатляющие цифры, не правда ли?
KingCarnivore, пользователь социального новостного сайта Reddit, говорит, что ненавидит укроп, но встречает его практически в каждом блюде, которое заказывает в ресторанах, специализирующихся на российской национальной кухне. Такого же мнения придерживается и reluctant_redditer: «Ненавижу укроп и больше не могу его есть! Я устал от этой пряности. Как русские могут класть его абсолютно во все, что готовится на их кухне?»
Да, в России сформировалась особая любовь к укропу, однако такое отношение вполне оправдано: в состав зелени входит большое количество полезных витаминов и минералов, которые положительно влияют на зрение, сосуды мозга, работу пищеварительной системы.
4. Холодец
Только в России холодец готовится без желирующих компонентов. / Фото: today.ua
Холодец представляет собой холодную закуску из желеобразного мясного бульона. Так же как и пельмени, заливное присутствует в разных кухнях мира, однако каждый народ называет его по-своему: немцы – зельц, поляки – студень, украинцы – драгли, грузины – мужужи и так далее. Главным отличием холодца от упомянутых блюд является то, что в него не добавляют желирующие средства, такие как желатин или агар-агар. Для приготовления российского национального блюда они и не требуются, ведь нужная консистенция достигается за счет многочасового вываривания в бульоне ног, хвоста и головы животного. В этих частях тела содержится много коллагена, за счет которого холодец и застывает.
Удивительно, но холодец вызывает у иностранцев скорее отторжение, чем восторг. Более того, далеко не все могут себя заставить даже попробовать его. Вот, что говорит о блюде индиец Алок Матур: «Если вам предложат попробовать холодное мясное желе, советую отказаться. Это блюдо не является вегетарианским, так как содержит куриное мясо или части тела свиньи (ноги, уши и даже копыта). Тем не менее россияне его обожают, а вот иностранцы, особенно жители Индии, находят его совсем неаппетитным».
5. Селедка под шубой
Иностранцы не любят селедку под шубой из-за большого количества майонеза. / Фото: kto-chto-gde.ru
В отличие от всех вышеупомянутых блюд, салат «селедка под шубой» является сравнительно молодым. Он появился около 60 лет назад в СССР, и с тех пор пользуется огромной популярностью среди россиян. Ни один Новый Год не обходится без этого винегрета, смешанного с селедкой, яйцом и сдобренного майонезом. Однако за границей про селедку под шубой практически никто не знает, а потому совсем неудивительно, что большинство иностранцев смотрят на него с подозрением. Особенно плохо обстоят дела, если на столе салат стоит рядом с холодцом. Также нашим гостям не нравится обилие майонеза и несколько слоев блюда. Наверное, они просто боятся поправиться. А вот iseztomabel, пользователь Reddit написал, что салат покорил его: «Изначально я не хотел его пробовать, но после того, как меня уговорили это сделать, я остался доволен. Теперь это один из моих самых любимых салатов».
6. Гречка
Иностранцам гречка кажется горькой. / Фото: tunnel.ru
Гречка прижилась на Руси в XV веке, а вот в остальных государствах о ее существовании даже не подозревают. А если и подозревают, то едят в очень маленьких количествах, так как чувствуют горечь и странный привкус. Возможно, это происходит из-за того, что к вкусу гречки нужно привыкать с детства.
Впрочем, сейчас европейцы и жители других стран оказывают повышенный интерес к каше, благодаря ее полезным свойствам, небольшому количеству калорий. Так Шелл, студентка из Индии говорит, что гречка стала ее спасением в период российских холодов. Девушка – вегетарианка, и изначально ей было сложно найти пищу, которая бы отлично насыщала организм. Однако популярная у нас каша отлично справилась с этой задачей.
7. Сырники
Сырники принято есть с ягодным джемом или вареньем. / Фото: rerecept.ru
Творог, из которого обычно делают сырники, в России называли сыром. Свое теперешнее название он получил только три века назад, когда Петр I привез из Европы твердые сыры. Наверное, после этого логичнее было бы переименовать любимое всеми россиянами блюдо в «творожники», однако «сырники» настолько сильно прижились, что ни у кого даже язык не поворачивается назвать их как-то по-другому.
«Бабушка моего бывшего парня, живущего в России, постоянно готовила сырники, когда я была у них в гостях. Она даже творог делала сама, благодаря чему десерт получался невероятно вкусным, нежным и воздушным. Мы их ели со сметаной и ягодным вареньем, которое бабушка тоже закрывала самостоятельно. Я подсела на это удивительное блюдо», – оставила свой комментарий на Reddit.com la_pluie.
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