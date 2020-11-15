7 блюд, которые вызывают у иностранцев неоднозначные чувства

1. Борщ

Борщ обычно подают со сметаной или майонезом. / Фото: mircooking.ru

2. Пельмени

Пельмени часто посыпают зеленью, чтобы усилить их аромат. / Фото: gastroferma.ru

3. Укроп

Укроп является самой популярной пряностью в России. / Фото: sovet-ok.ru

4. Холодец

Только в России холодец готовится без желирующих компонентов. / Фото: today.ua

5. Селедка под шубой

Иностранцы не любят селедку под шубой из-за большого количества майонеза. / Фото: kto-chto-gde.ru

6. Гречка

Иностранцам гречка кажется горькой. / Фото: tunnel.ru

7. Сырники

Сырники принято есть с ягодным джемом или вареньем. / Фото: rerecept.ru