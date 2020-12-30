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20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

Небо — это абсолютно бесплатный источник потрясающей красоты и бесконечного вдохновения. Вы когда-нибудь задумывались о том, как часто смотрите вверх и просто наслаждаетесь голубой безмятежностью? Нужно делать это как можно чаще.

А когда от городских огней меркнут звезды и тучи скрывают небесную гладь, можно открыть подборку самых вдохновляющих фотографий ночного неба. Все чудеса происходят именно здесь.

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Mikko Lagerstedt

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Rick Parchen

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Greg Gibbs

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Aaron J. Groen

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Meshari Aldulaimi

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

flickr

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Goff Kitsawad

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Ilhan Eroglu

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Savannah Williams

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Mikko Lagerstedt

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Andreas Athan

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Mike Mezeul

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Johannes Nollmeyer

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Yunli Song

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Mikko Lagerstedt

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

pinterest

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

(c)Anton Jankovoy

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Victor Liu

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Mikko Lagerstedt

20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

©Daniel Kordan

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