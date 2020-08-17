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Почему шасси самолета никогда не лопается

Пустой «Боинг» весит около 215 тонн, как небольшой дом. И тем не менее его резиновое шасси никогда не лопается — с автомобильными шинами из такого же материала такое случается постоянно. Все дело в высоком давлении и скорости, которую набирает самолет. Почему шасси самолета никогда не лопается

На тяжелые авиалайнеры могут ставить несколько десятков колес шасси. Они объединены в так называемые «тележки». Если не присматриваться, то можно подумать, что колес немного. Почему шасси самолета никогда не лопается И на каждую ось устанавливают по два-четыре колеса: парные колеса нужны как раз для того, чтобы снизить давление на покрытие аэродрома. Кроме того, те же «Боинги» имеют несколько основных стоек. Шины шасси рассчитаны на давление в 14 атмосфер. Автомобильной шине для того, чтобы она лопнула, требуется нагрузка в пять раз меньше. Авиалайнер приземляется со скоростью в 280 км/ч, но его шины выдержат и скорость в 464 км/ч. А еще их обновляют каждые 500 посадок — вот и ответ, почему шины шасси самолета никогда не лопаются.

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