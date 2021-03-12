13 звезды-скандалистов, или Кто из знаменитостей страдает звездной болезнью

Одно дело, когда знаменитости сыплют гневными комментариями в адрес друг-друга. Тут, как говорится, силы равны, а наблюдателям даже весело. И совсем другое, когда их барский гнев вдруг обрушивается на обычных людей и поклонников. Никто не застрахован от выплеска эмоций, но есть звезды, которые грубят окружающим на постоянной основе и снискали себе славу настоящих хамов.
Филипп Киркоров
Та самая журналистка в своей розовой кофточке, ставшей легендарной.
Король российской эстрады в один миг сильно зазвездился, но общественность быстро привела его в чувство, дав понять, что не стоит плевать в колодец, ведь все его успехи напрямую связаны именно с любовью публики, которую он чуть было не потерял. В ярость его привела журналистка Ирина Ароян, которая задала неудачный вопрос и задела артиста за живое. В ходе полемики артист забылся или думал, что ему все позволено. К тому же дело происходило под объективами десятков телекамер и под наблюдением коллег Ароян. Был суд и он признал артиста виновным в оскорблении в публичном месте. Но это было не самым неприятным, певца стали бойкотировать, причем не только журналисты, но и телеканалы, и радиостанции.
Позже Филипп принес свои извинения, но прозвучали они не совсем убедительно, и хоть история и забылась, но мы-то помним и про гонор Киркорова, и про то, что его бесят розовые кофточки. Кстати, это далеко не единственный случай, Филипп крайне требователен к организаторам мероприятий и может, вспылив, даже пустить в ход кулаки.
Джастин Бибер
Этот нелицеприятный момент успели заснять.
Человек настроения, он давно известен тем, что не любит поклонников и часто (слишком часто!) бывает с ним груб. Возможно, он устал от популярности и пристального внимания, возможно, это стресс, а может быть просто плохое воспитание и он заигрался в плохиша. Но позвольте, мальчику-то уже 26 лет! У него и супруга имеется, а он все еще может показать средний палец людям, которые ждали его у ресторана половину вечера, для того чтобы просто взять автограф.
Однажды он с балкона плевался на поклонников, собравшихся внизу, зачем он это делает – неизвестно. Если ему начать грубить в ответ, то он вполне может кинуться с кулаками, такое уже случалось.
Анастасия Волочкова
Недавно на Волочкову был составлен протокол об административном правонарушении.
Прима, кажется уже и сама не помнит когда и зачем это все началось, и когда она из утонченной балерины превратилась в завсегдатая социальных сетей и российскую королеву хайпа. Но устроить вокруг своего имени шумиху ей удается с завидным постоянством. Особенно она удивляет отношением к простым людям. Уже обсуждался скандал, когда она отчитала командира воздушного судна за то, что его подчиненные недостаточно широко ей улыбались, ударила таксиста, который с ней не поздоровался.
Из последних скандалов – перепалка с полицейскими, которые составили на нее административный протокол, за то, что она проникла на закрытую на карантин территорию. Анастасия обещала уладить вопрос «своим именем», а когда поняла, что не получится, посоветовала представителям правоохранительных органов дорасти до нее хотя бы ростом.
Гвинет Пэлтроу
Просто скромно считает себя лучше других.
Несмотря на милый образ, Гвинет недолюбливают и коллеги, и поклонники, которые следят за ее жизнью. В 2013 году она стала «самой ненавистной звездой Голливуда», получить столь сомнительное звание ей помогла звездная болезнь, которая обрушилась на нее после получения Оскара за лучшую женскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир». С тех пор актриса решила, что она полностью состоялась во всех сферах жизни.
Ее уже осуждали за фразы: «Я и есть я, я же не могу притворяться, что зарабатываю 25 тысяч долларов ежегодно», - заявляла как-то мультимиллионер Пэлтроу. Она всячески демонстрирует свою приверженность к здоровому образу жизни, только в ее случае «здоровый» означает «дорогой». Еще она уверена, что ей приходится гораздо тяжелее, чем женщинам-мамам других профессий. Поскольку ей приходится сталкиваться с огромными сложностями во время съемок. Но ее фанаты с этим, почему-то не согласились.
Лариса Гузеева
Ее шутки часто задевают за больное.
При одном упоминании имени этой эксцентричной дамы у многих на лице появляется улыбка. Однако если относиться к ней слишком серьезно, то ее высказывания могут быть весьма обидными. Впрочем, руководство Первого канала так не считает, ведь Гузеева продолжает отпускать колкости в адрес героев передачи именно на этом канале. Она может прямо заявить невесте, что та «с багажом» и ей бы запросы поскромнее, либо еще как-то поставить всех на место.
Отдельная история инстаграм звезды. Здесь она чувствует себя вольготно и иногда в охотку отвечает всем злопыхателям, которых у нее всегда набирается много (ну еще бы!). Так вот заслуженная артистка РФ, засучив рукава, начинает строчить всяким Дусям и Фросям про то, что «сами они дуры». Ну а со стороны смотрится весьма забавно.
Канье Уэст
Абсолютно искренне уверен, что ему можно все.
Рэпер, а по совместительству супруг Ким Кардашьян (вот теперь точно должно стать понятно кто это), без ложной скромности считает себя «посланником Божьим». Об этом он говорил в интервью, еще он любит давать развернутые комментарии о других звездах и их творчестве. Ему принадлежит фраза о том, что он в скором времени для моды и культуры будет значить столько же, сколько сегодня для интернета Стив Джобс (ждем с нетерпением).
Больше всего рэпера расстраивает тот факт, что он никогда не сможет увидеть свой концерт вживую. Его грубость и прямолинейность удивляют не только поклонников, но и коллег по цеху. Однажды он выскочил на сцену во время церемонии награждения. Отобрав микрофон у Тэйлор Свифт, Канье заявил, что награду должна была забрать Бейонсе. Кстати, недавно он заявил, что намерен баллотироваться на пост президента, вот только на ближайшие выборы он уже не успевает оформить все документы.
Ксения Собчак
Ксения с одинаковым запалом ведет как политические диспуты, так и ток-шоу.
О том, что Ксения Анатольевна умудряется создавать шумиху вокруг себя где бы она не появилась, знают все. Девушке стоит лишь открыть рот, как тонкая ирония (или откровенное хамство) льется из нее нескончаемым потоком. Так было с самого начала телевизионной карьеры Собчак, с годами особо ничего не поменялось, разве что размах ведущей стал обширней, а темы, которые она затрагивает, откровенно острыми.
Впрочем, сейчас она развлекается в интернете, приглашая на свое шоу звезд и предлагая им пройти некоторые испытания. Часть из них предполагает оскорбление в комментариях коллег по цеху, а недавно в инстаграме звезды появилась (и правда тут же исчезла) расистская шутка, которую ее же коллеги сразу попытались оправдать тем, что это было в контексте шоу. Но осадок все равно остался, шоу то тоже Ксении. Крупный зарубежный концерт разорвал с ней контракт из-за подозрений в расизме. И, похоже, что это только начало.
Мэрайя Кери
Ей кажется унизительным обслуживать саму себя.
Пусть даже люди, которым она платит, привыкли к ее капризам, которые не входят ни в какие рамки, но поклонники, становившиеся свидетелями того, как она требует зашнуровать ей обувь в четыре руки или подносить к ее губам стакан с водой, остаются в шоке. Похоже, что сама певица считает, что ей это не по статусу.
О ее отношение к публике можно судить даже по тому, что она просто уходит со сцены, если происходит какая-то неполадка технического характера. Обычно другие звезды в таких случаях пытаются разобраться в причине и узнать, насколько серьезна проблема. К журналистам она относится почти также как Киркоров. Однажды она опоздала на час к британскому журналисту (скандально известному, между прочим), а эфир на радио и вовсе пропустила, потому что решила, что хочет спать.
Виктория Лопырева
Успех, обрушившийся однажды, девушка успешно удерживает хайпом.
Чего ожидать от девушки, которая увела мужа беременной подруги? Несмотря на то, что в ту пору многие призывали Лопыреву бойкотировать – не писать о ней, не брать интервью, не приглашать на мероприятия, этот прецедент со временем забылся. Однако девушка и ранее показывала своим поведением, что общепринятые нормы поведения – не для нее.
Однажды она была снята с рейса, потому что вела себя неадекватно на борту самолета. Сначала она села на чужое место, потом нагрубила стюардессе и напрочь отказалась сходить с насиженного места. Закидывала ноги между креслами спереди. В результате экс королеву красоты под белы рученьки вывели из самолета и передали полиции.
Джей Зи
Уверен, что его присутствию всегда должны быть рады.
Не уступает в самомнении своему коллеге по цеху Канье Уэсту. Он уже неоднократно радовал прессу заявлениями вроде: «То, что я пришел – уже благотворительность», «У меня нет недостатков или того, чтобы мне не нравилось». Но рэпер не считает за людей не только своих поклонников и журналистов, но и звезд мировой величины.
Роберт Де Ниро имел договоренность с рэпером о совместном творчестве. В частности музыкант должен был написать трек для кинофестиваля. Но Джей Зи этого не сделал, более того, когда пришло время предоставить готовую работу, он просто стал игнорировать звонки от Де Ниро, это привело последнего в ярость и он обнародовал эту историю прессе.
Настасья Самбурская
То ли сильная и независимая, то ли просто хамка.
Она старательно создает имидж сильной и независимой женщины, вот только ее имя постоянно муссируется в очередных скандалах. Она не стесняется устроить перепалку с подписчиками в комментариях своих социальных сетей, демонстративно влезает со своим неоднозначным мнением в конфликты коллег. Создается впечатление, что Настасья точно уверена, что без ее ценной точки зрения, а главное ее озвучивания, ничего не может случиться.
Во время судебного процесса с одним порталом она прямо в зале суда оскорбила свидетельницу. Устраивать скандалы она горазда даже на работе, увольнялась с театра она со скандалом, еще и умудрилась подвести коллег.
Уилл Смит
Достается всем: коллегам, поклонникам, детям.
Актер часто доставляет проблемы на съемочной площадке своим коллегам, да такие, что те отказываются сниматься с ними повторно. Из-за этого уже распалось несколько проектов. По их словам, он не умеет признавать свои ошибки и искренне считает, что он самый настоящий пуп Земли.
Достается не только коллегам, но и его детям. Уилл неоднократно заявлял сыну, что ему придется мучиться всю жизнь в тени отца и пытаться его переплюнуть хоть в чем-то, но ему это вряд ли удастся.
Дима Билан
Этот концерт в Самаре точно запомнят надолго.
Певец обычно не разрешает себе хамских выходок, но в последнее время с ним происходит что-то странное. Однажды он уже позволил себе сорвать концерт в Самаре, когда вышел на сцену пьяным, позволял себе неприличные жесты и позы, не мог петь. Однако уже на следующий день, когда самарцы уже вовсю подписывали петицию о том, что требуют извинений за такое, Дима Билан обратился к ним, пообещав дать большой бесплатный концерт с хорошим звуком, построить детскую площадку и даже пообещал что-то из оборудования для детской больницы.
Эту ситуацию удалось замять, но периодически Билан может появиться на сцене в не совсем адекватном состоянии, что дает повод коллегам и поклонникам шептаться за его спиной о его пагубных пристрастиях.
Несмотря на то, что поклонники доставляют много проблем и нередко требуют внимания от своего любимчика в самый неподходящий момент, сотни других знаменитостей находят на это время и силы. Однако нередко именно звезды жертвами пагубных привычек, из-за которых и портится их характер, это влияет не только на их карьеру, но и личную жизнь.
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