13 звезды-скандалистов, или Кто из знаменитостей страдает звездной болезнью

Филипп Киркоров

Та самая журналистка в своей розовой кофточке, ставшей легендарной.

Джастин Бибер

Этот нелицеприятный момент успели заснять.

Анастасия Волочкова

Недавно на Волочкову был составлен протокол об административном правонарушении.

Гвинет Пэлтроу

Просто скромно считает себя лучше других.

Лариса Гузеева

Ее шутки часто задевают за больное.

Канье Уэст

Абсолютно искренне уверен, что ему можно все.

Ксения Собчак

Ксения с одинаковым запалом ведет как политические диспуты, так и ток-шоу.

Мэрайя Кери

Ей кажется унизительным обслуживать саму себя.

Виктория Лопырева

Успех, обрушившийся однажды, девушка успешно удерживает хайпом.

Джей Зи

Уверен, что его присутствию всегда должны быть рады.

Настасья Самбурская

То ли сильная и независимая, то ли просто хамка.

Уилл Смит

Достается всем: коллегам, поклонникам, детям.

Дима Билан

Этот концерт в Самаре точно запомнят надолго.