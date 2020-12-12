Как при помощи подручных средств избавиться от жвачки на одежде и пятен после нее

Жвачку можно легко удалить с одежды при помощи подручных средств

Бытовые средства для удаления жвачки

При выборе способа учитывайте тип и цвет ткани / Фото: cdn.fishki.net

Наклейте скотч на жвачку и снимите резким движением / Фото: friendly-life.ru

Положите одежду в пакет жвачкой вверх, а затем отправьте в морозилку / Фото: i2.wp.com

Лучше положить лед в целлофановый пакет, чтобы он медленнее таял / Фото: syl.ru

Попросите кого-то помочь, чтобы не обжечься кипятком / Фото: sdelai-lestnicu.ru

После термообработки жвачка прилипнет к подложке / Фото: luckyfamilyman.ru

Несмотря на высокую температуру, фен подходит и для деликатных материалов / Фото: of-md.com

Уксус можно использовать даже на цветных материалах / Фото: katuna.ru

Растительные масла помогут безболезненно вытащить жвачку из волос / Фото: shpilki.net

Майонез содержит те же вещества, что и растительное масло / Фото: mke.ee

Лимонный сок поможет растворить и размягчить жвачку / Фото: ru174.ru

Зубная паста лишает жвачку липкого эффекта / Фото: pbs.twimg.com

Стирка - еще один способ избавиться от жвачки / Фото: fb.ru

Что делать, если осталось пятно

После жвачки на одежде может остаться жирное пятно / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Ацетон действует агрессивно, а жидкость для снятия лака - щадяще / Фото: sdelai-lestnicu.ru