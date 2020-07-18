Знаковые места Москвы на снимках разных лет

Предлагаем взглянуть на то, как со временем изменились известные каждому москвичу места столицы, сравнивая фотографии, сделанные в разные периоды времени.



Строительство подземного перехода на Садовой-Кудринской улице, 1963 год. Вид на Садовую-Кудринскую улицу, 2015 год







Площадь Курского вокзала, 1958/2015 год







На Котельнической набережной, 1958/2015 год







Площадь Маяковского, 1954/2015 год







Вид на гостиницу «Украина» с улицы Николаева, 1961/2015 год







Вид на гостиницу «Украина», Москву-реку и Новоарбатский мост, 1960/2015 год







Улица Кузнецкий Мост, 1979/2015 год







Вид на Сухаревский рынок, 1920 год. Вид на Большую Сухаревскую площадь и здание Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 2015 год







Гостиница «Ленинградская» на Каланчевской улице, 1953/2015 год







Вид на Манежную площадь, 1978год/2015 год







Автомобильное движение на МКАД, 1970/2015 год







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