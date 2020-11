5 самых бурных и скандальных в истории любовных романов, о которых мир помнит и сегодня

1. Екатерина Великая и Григорий Потемкин

2. Джон Леннон и Йоко Оно

3. Абеляр и Элоиза

4. Генрих VIII и Анна Болейн

5. Фрида Кало и Диего Ривера

Любовь – чувство, которое окрыляет и одновременно заставляет терять рассудок. И пока одни во имя любви шли на жертвы и преступления, другие одержимые собственными иллюзиями, теряя интерес, избавлялись от одной жены, тут же обзаводясь другой…Она - одна из величайших женщин-правительниц в истории, умная, безжалостная и амбициозная императрица, которая царствовала в России около тридцати четырёх лет. Утвердившись как самая могущественная женщина своего времени, Екатерина Великая превратила Россию в один из мощнейших центров мировой политики. Царствование Екатерины часто изображают как «Золотой век России».Однако список её многочисленных любовников почти так же знаменит, как и её достижения. Она славилась своей сексуальной независимостью, что породило несколько ложных слухов, часто создаваемых и распространяемых её многочисленными ревнивыми и женоненавистническими соперниками-мужчинами. Целенаправленная клеветническая кампания была настолько успешной , что даже по сей день Екатерина Великая окружена сплетнями и слухами о своей сексуальной жизни - не более известной, чем история о скотоложстве, якобы оборвавшем её жизнь.Несмотря на то, что Екатерина умерла от инсульта в возрасте шестидесяти семи лет, её враги считали иначе. Они утверждали, что Великая императрица стала жертвой лошади, которая попросту затоптала женщину во время их соития.И если подобные обвинения в извращениях не имели никаких подтверждений и фактов, то слухи о том, что у неё было несколько любовников во время её пребывания на посту императрицы и она использовала секс как инструмент для сбора, а также расширения своей политической власти – были подтверждены ещё по тем временам.После успешного переворота против своего неудачливого мужа Петра III в 1762 году Екатерина поняла, что снова выйти замуж означало бы отказаться от своей власти. Вместо этого она связалась с успешными военными генералами и адмиралами и сильно полагалась на своих благородных фаворитов. Её любимцы становились любовниками, мужчинами, которым она могла доверять, чтобы укрепить свою власть. В ответ она осыпала их подарками, титулами и богатством.Первым из её любовников был русский офицер Сергей Салтыков, один из трёх мужчин, которых она пригласила в свою постель, будучи еще замужем за Петром. Её брак был лишён любви, это было партнерство, организованное исключительно по политическим мотивам. Екатерина позже утверждала, что Пётр был импотентом, а их ребёнок и очевидный наследник, Павел I, на самом деле был потомком Салтыкова.Её следующий любовник был схвачен прямо при императорском дворе, польский дворянин Станислав Понятовский. Опять же широко распространено мнение, что следующий ребёнок Екатерины, Анна, была дочерью Понятовского, хотя Анна не дожила до своего второго дня рождения. Несмотря на то, что её роман с Понятовским закончился после того, как он был изгнан из Российского двора, Екатерина впоследствии помогла ему занять польский престол. Она была невероятно щедра ко всем своим любовникам.Но, пожалуй, самым ярким любовным романом Екатерины были отношения с Григорием Потемкиным. Григорий впервые привлёк внимание Екатерины, когда был членом элитного Конногвардейского полка. Они сблизились после того, как он помог ей во время переворота 1762 года. Между 1768-1774 годами он отличился как великий военачальник во время Русско-турецкой войны, а в 1774 году они с Екатериной окончательно сблизились . Говорят, что многие из их романтических свиданий проходили в частной бане в подвале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что Екатерина и Потемкин часто занимались сексом, их отношения были также интеллектуальными, это была встреча двух умов, которые разделяли общий интерес к политике. При императорском дворе мнения Потемкина разделились, его либо любили, либо ненавидели. Некоторые восхищались его впечатляющим списком достижений и учёным умом, в то время как другие были отталкиваемы его грубыми манерами, эгоистичной натурой и репутацией развратника. Екатерина так восхищалась и полагалась на его политические и военные способности, что Григорий пользовался непревзойдённым политическим влиянием среди её многочисленных любовников и она готова была поделиться с ним своей властью. Также, поговаривают о том, что они тайно поженились. Хотя историки и по сей день не могут подтвердить столь распространённое мнение.Политический союз и общие амбиции этой императрицы и её подданного не имеют себе равных в истории. Для страстной пары всё прошло не так гладко, их любовь горела так сильно, что Потемкин стал ревновать, а Екатерина боялась, что он заскучает с ней. Интенсивность их отношений не была устойчивой, и в конце концов их романтическая связь продолжалась всего два года.Все знали Джона Леннона как знаменитого фронтмена группы The Beatles. Он стал широко известен в 60-е годы, но вскоре понял, что успех «Битлмании» не так важен, как настоящая любовь. Когда Джон и Йоко встретились в 1966 году, между ними вспыхнули искры и они безумно влюбились друг в друга, несмотря на то, что у каждого из них была семья и дети.Они познакомились на одной из выставок Йоко. И эта роковая встреча раз и навсегда перевернула мир двоих с ног на голову. Они стали тесно общаться, обсуждая рабочие моменты и не только, а в скором времени, Оно обратилась к Джону с просьбой финансировать одну из её предстоящих художественных выставок, и он не смог ей отказать.Однажды он пригласил её к себе, когда его первая жена Синтия была в отпуске с их сыном Джулианом. Та ночь, и утро после неё стали решающими в жизни влюблённых , которые вынуждены были скрываться от посторонних глаз, держа свои отношения в глубочайшей тайне. Бывшая жена Джона вернулась домой и застала Йоко с мужем в халатах, что послужило поводом для развода в том же году.Вскоре после той ночи Йоко забеременела, но потеряла ребёнка из-за выкидыша. Их жизнь была у всех на слуху, а отношения постоянно обсуждались, вызывая множество осуждений и неодобрений со стороны общественности. Но вопреки всему в 1969 году эти двое, несмотря на их анти-истеблишментские убеждения, связали свою жизнь узами брака в Гибралтаре, о чём он пел в «The Ballad of John and Yoko». Вместе они создали множество фильмов, произведений искусства и спектаклей. Максимально вовлечённые в дела друг друга, они везде были вместе будь то репетиции в звукозаписывающих студиях, съёмки музыкальных клипов или же выступления на сцене во время концертов. Подобное поведение супругов вызывало трения с остальными участниками группы, заставляя музыкантов выяснять отношения, всячески показывая своё недовольство по отношению к происходящему. В итоге, это привело к распаду легендарной ливерпульской четвёрки, и ярые фанаты «Битлз», естественно, обвинили Оно в случившемся.Напряжение нарастало чуть ли не с каждой минутой, и в 1973 году Оно сообщила The Telegraph о том, что ей нужен тайм-аут, поэтому она познакомила Джона со своей помощницей Мэй Панг, прежде чем отправиться в Нью-Йорк. Но кто бы мог подумать, что у Леннона и Мэй будет роман длиною почти в два года. Джон и Йоко снова сошлись в 1975 и чуть позже, в том же году у них родился единственный ребёнок - сын, которого пара назвала Шоном.Абеляр и Элоиза любили друг друга. Однако их любовная связь была гораздо больше, чем просто актом плотского вожделения. Это были также отношения, наполненные милосердием и дружбой. Углубившись в их любовную историю, мы можем узнать о далёком мире и чувствах людей, живших в то время.В 1115 (по другой версии в 1117) году Абеляр познакомился с Элоизой, которая жила со своим дядей Фульбером на острове Сите. На тот момент ей было менее двадцати лет, и Абеляр решил соблазнить её, предложив дяде стать её наставником. В то время она была известна как блестящий учёный и хорошо разбиралась в латыни, греческом и древнееврейском языках . Ему было тридцать семь лет, и он был в самом расцвете сил в качестве преподавателя философии и теологии. К несчастью, их роман закончился беременностью, и дабы избежать гнева Фульбера, Абеляр перевёз её в свой семейный дом в Бретани, где она родила сына по имени Астролябий. Тайно женившись на ней, он отправил Элоизу в монастырь в Аржантейе, чтобы защитить её. Вскоре после этого случая, дядя Элоизы решил отомстить Пьеру. Он организовал группу людей, которые ворвались в комнату Абеляра и, связав его, кастрировали. В результате Абеляр решил стать монахом и убедил Элоизу вступить в религиозную жизнь. Их история и то, что последовало за ней, известны из его автобиографических трудов «Historia Calamitatum», семи писем между Абеляром и Элоизой и четырёх писем между Петром Достопочтенным и Элоизой (три от Петра, одно от Элоизы). Однако история Абеляра и Элоизы - это также история о том, что в средневековом контексте любовь может быть гораздо большим, чем секс. Люди в Средние века также знали о милосердии и дружбе, и сочинения этой пары полны философских и теологических размышлений, а также воспоминаний о любовной жизни и образе мышления о любви, который был совершенно отличен от нашего.Они - две самые неординарные фигуры в истории, их роман, ставший трагедией, известен во всём мире. Но какова была истинная природа отношений между Генрихом VIII и Анной Болейн, и как Анна потеряла голову?Любовный роман Генриха VIII и Анны окутан историческим мифом, романтической легендой, клише и полуправдой. Многое из их истории остаётся предметом ожесточённых споров историков – от того, почему Генрих влюбился в Анну, до того, почему он в конце концов уничтожил её.- эти слова написал знаменитый король Англии Генрих VIII своей возлюбленной Анне Болейн в то время, когда он ухаживал за ней. Неужели этот влюблённый человек когда-нибудь подумает, что через несколько лет его чувства к Анне перерастут из любви в ненависть? Скорее всего нет.Что же такого особенного в этой истории любви, что отличает её от других? И почему спустя почти полвека люди всё ещё вдохновляются романом столь загадочной дамы и короля?Анна Болейн всегда будет очаровывать людей во всём мире. Она одна из самых могущественных королев, которые когда-либо были в Англии. Неудивительно, что король Генрих VIII влюбился в эту хорошо образованную, красивую и интеллигентную молодую леди. Ведь Анна не боялась высказывать своё мнение о многих вещах , и это отличает её от других женщин, которые просто слушали то, что говорил мужчина.До замужества Анна обещала Генриху то, чего он желал больше всего – сына, наследника английского престола мужского пола и живого прообраза его отца. У Генриха не было оснований сомневаться, что Анна действительно подарит ему сына: она была молода и могла родить здорового ребёнка. Каково же было разочарование короля, когда их первый ребёнок оказался не мальчиком, а девочкой. Однако супруги по-прежнему были счастливы вместе, и принцесса Елизавета была любимой дочерью монарха.К несчастью, Анне не суждено было родить наследника мужского пола. Считается, что у Анны случился выкидыш три раза подряд – сначала в июле 1534 года, затем в июне 1535 года она, вероятно, родила мертворождённого мальчика. Последний выкидыш произошёл в январе 1536 года, и это тоже был мальчик. Трудно описать, что чувствовал король Генрих VIII. Он многим пожертвовал, чтобы жениться на Анне – сначала он развёлся со своей женой Екатериной Арагонской, отделился от Католической Церкви и казнил своего друга Томаса Мора. Он ожидал, что вскоре его любимая жена родит ему сына, но вместо этого она подарила ему дочь и двух мёртвых сыновей. Генрих также ожидал, что Анна будет повиноваться ему во всём. Но и здесь она не оправдала его ожиданий. Генрих был человеком, который не любил, когда кто-то указывал ему, что делать. Он был королём Англии и должен был отдавать приказы.Несмотря на ряд неурядиц, Анна любила Генриха, и ей было больно видеть его с другими, но, возможно, она боялась, что одна из её фрейлин займёт её место, так же как она заняла место бывшей королевы.XVI век был временем, когда люди привыкли верить в ведьм и тёмные силы. Возможно, Генрих начал задаваться вопросом, не проклята ли Анна (она была приговорена к смерти за колдовство среди прочих обвинений), и он имел право так думать – она не могла иметь здорового сына. Возможно, монарх не мог смириться с тем, что Анна контролирует его и пытается оказать на него давление. Кроме того, ревность Анны выводила его из себя, потому что он ожидал, что она «закроет глаза и будет терпеть», как его предыдущая жена.И если бы Генрих знал, что Анна не родит ему сына, он бы, наверное, никогда на ней не женился. Но что очень иронично в этой истории, так это то, что дочь Генриха и Анны – Елизавета I Тюдор, а не сын, которого Генрих так отчаянно ждал, была великим правителем, одним из лучших, которые когда-либо были в Англии.Как утверждают некоторые историки, их брак и жизнь не любовная история. Это история извращённой одержимости, жестокости и крови. Но кто знает, сожалел ли на самом деле Генрих VIII о том, что он сделал с Анной Болейн. Он никогда официально не говорил об этом и то, что у него творилось на душе и в голове, когда он оставался наедине с собой и собственными мыслями, навсегда останется тайной.Отношения между Фридой Кало и Диего Ривера - это не типичная история любви. У них были беспорядочные ссоры, многочисленные внебрачные связи и даже развод в 1939 году, повлёкший за собой очередной брак ровно через год.Ривера был важным художником в Мексике, в то время как Кало была наиболее известна своими автопортретами: шестьдесят пять из 150 работ, которые она создала, изображали её саму.Они познакомились, когда Фрида вступила в Мексиканскую коммунистическую партию и получила совет от опытного художника, который был на двадцать лет старше её.Супруги поженились в 1929 году, а два года спустя, находясь в Сан-Франциско, Фрида написала свадебный портрет. Лента, которую держал в клюве голубь над парой, гласила:Они были без ума друг от друга, но их жизнь напоминала бесконечный водоворот не самых приятных событий.У Кало никогда не было детей. С Ривера у неё случился один выкидыш, а также пришлось сделать и аборт из-за положения плода. 