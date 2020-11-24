5 самых бурных и скандальных в истории любовных романов, о которых мир помнит и сегодня

1. Екатерина Великая и Григорий Потемкин

Слева: Григорий Потемкин. \ Справа: Екатерина Великая и Григорий Потемкин. \ Фото: google.com.

Хелен Миррен в сериале Екатерина Великая. \ Фото: thetimes.co.uk.

Кадр из фильма: Екатерина Великая. \ Фото: google.com.

Джейсон Кларк в роли Григория Потемкина. \ Фото: google.com.

Кадр из сериала: Екатерина Великая и Григорий Потемкин. \ Фото: twitter.com.

Екатерина Великая. \ Фото: twitter.com.

Екатерина и Григорий: Больше, чем любовь. \ Фото: portal-kultura.ru.

2. Джон Леннон и Йоко Оно

Ливерпульская четвёрка. \ Фото: nargismagazine.az.

Джон Леннон и Йоко Оно. \ Фото: livejournal.com.

Любовь с первого взгляда. \ Фото: radionica.rocks.

Это любовь. \ Фото: slcwhblog.com.

Джон и Йоко. \ Фото: pinterest.ch.

Счастливое семейство. \ Фото: nargismagazine.az.

3. Абеляр и Элоиза

Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер. \ Фото: giadinh.net.vn.

Элоиза и Абеляр: История одной любви. \ Фото: publimetro.com.mx.

Сэр Чарльз Лок Истлейк: Абеляр и Элоиза на террасе. \ Фото: gallerix.ru.

4. Генрих VIII и Анна Болейн

Генрих VIII и Анна Болейн. \ Фото: google.com.ua.

Кадр из сериала Тюдоры. \ Фото: ezoteriker.ru.

Любовь с печальным концом. \ Фото: liveinternet.ru.

Кадр из фильма Ещё одна из рода Болейн. \ Фото: uralweb.ru.

5. Фрида Кало и Диего Ривера

Фрида Кало и Диего Ривера. \ Фото: istorik.net.

Неординарная любовь. \ Фото: life.bodo.ua.

Фрида и Диего. \ Фото: analitik.am.