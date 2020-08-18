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Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира



Возможно, на фоне нынешнего кризиса кто-то из вас задумался об эмиграции? Порыв вполне понятный: многим хочется в трудную минуту получать гранты, как в Германии, или большое пособие по безработице, как в США, а не только уведомления о штрафах. Но миграция – дело непростое. Даже если вас зовут на готовый контракт или выделяют стипендию/грант/финансирование в другой форме, надо понимать, потянете ли вы жизнь в городе, куда собираетесь переехать. В том числе для этого существуют рейтинги дороговизны проживания экспатов, как, например, вот этот от компании Mercer. Показываю вам топ-25 (потому что Москва как раз в него входит) и отдельно города бывшего СССР. По-моему, в 2020 году не обошлось без неожиданностей! Заодно делюсь ссылками на мои репортажи из этих городов:

Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира

1. Гонконг Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 2. Ашхабад (Туркменистан) Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 3. Токио Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 4. Цюрих (Швейцария) Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 5. Сингапур Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 6. Нью-Йорк Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 7. Шанхай Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 8. Берн (Швейцария) Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 9. Женева Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 10. Пекин Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 11. Сеул Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 12. Тель-Авив Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 13. Шэньчжэнь (Китай) Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 14. Виктория (Сейшельские острова) Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 15. Нджамена (Чад) Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 16. Сан-Франциско Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 17. Лос-Анджелес Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 18. Лагос (Нигерия) Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 19. Лондон Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 20. Гуанчжоу (Китай) Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 21. Москва Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 22. Осака (Япония) Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 23. Дубай Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 24. Киншаса (ДРК) Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 25. Копенгаген Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 59.
Санкт-Петербург Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 106. Киев Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 113. Рига Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 146. Таллин Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 157. Вильнюс Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 172. Баку Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 189. Алматы Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 191. Ереван Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 194. Минск Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 203. Тбилиси Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 206 / 207. Ташкент / Бишкек Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира 209 (последнее место). Тунис Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира


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Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира

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