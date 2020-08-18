Рейтинг самых дорогих для россиян городов мира

С нами не соскучишься!





Возможно, на фоне нынешнего кризиса кто-то из вас задумался об эмиграции? Порыв вполне понятный: многим хочется в трудную минуту получать гранты, как в Германии







1. Гонконг 4. Цюрих (Швейцария) 6. Нью-Йорк 8. Берн (Швейцария) 9. Женева 21. Москва 23. Дубай 24. Киншаса (ДРК) 25. Копенгаген Санкт-Петербург 113. Рига 146. Таллин 194. Минск



Возможно, на фоне нынешнего кризиса кто-то из вас задумался об эмиграции? Порыв вполне понятный: многим хочется в трудную минуту получать гранты, как в Германии , или большое пособие по безработице, как в США, а не только уведомления о штрафах. Но миграция – дело непростое. Даже если вас зовут на готовый контракт или выделяют стипендию/грант/финансирование в другой форме, надо понимать, потянете ли вы жизнь в городе, куда собираетесь переехать. В том числе для этого существуют рейтинги дороговизны проживания экспатов, как, например, вот этот от компании Mercer. Показываю вам топ-25 (потому что Москва как раз в него входит) и отдельно города бывшего СССР. По-моему, в 2020 году не обошлось без неожиданностей! Заодно делюсь ссылками на мои репортажи из этих городов:1. Гонконг 2. Ашхабад (Туркменистан) 3. Токио4. Цюрих (Швейцария) 5. Сингапур6. Нью-Йорк 7. Шанхай8. Берн (Швейцария)9. Женева 10. Пекин 11. Сеул 12. Тель-Авив 13. Шэньчжэнь (Китай) 14. Виктория (Сейшельские острова) 15. Нджамена (Чад) 16. Сан-Франциско 17. Лос-Анджелес 18. Лагос (Нигерия) 19. Лондон 20. Гуанчжоу (Китай)21. Москва 22. Осака (Япония)23. Дубай24. Киншаса (ДРК)25. Копенгаген 59.Санкт-Петербург 106. Киев113. Рига146. Таллин 157. Вильнюс 172. Баку 189. Алматы 191. Ереван194. Минск 203. Тбилиси 206 / 207. Ташкент / Бишкек 209 (последнее место). Тунис

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