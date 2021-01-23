Зачем в некоторых советских многоэтажках над окнами устанавливались бетонные «козырьки»

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Советская архитектура в годы массовой застройки многоэтажными «панельками» особенным стилем и красотой не отличалась. Но на улицах наших городов можно еще встретить нестандартные жилые дома, которые некоторыми странными деталями все-таки отличались от большинства строений. Так, например

Советская архитектура в годы массовой застройки многоэтажными «панельками» особенным стилем и красотой не отличалась. Но на улицах наших городов можно еще встретить нестандартные жилые дома, которые некоторыми странными деталями все-таки отличались от большинства строений. Так, например , существовали инновационные проекты, непонятными элементами которых были бетонные «козырьки», расположенные на фасаде перед верхней частью окна. Каких только предположений не придумывал несведущий народ, но инженеры-строители тех времен раскрыли истинное предназначение внедренных деталей.

Странные конструкции в верхней части окна на некоторых зданиях советской эпохи до сих пор вызывают удивление (ламеллярные козырьки). | Фото: boom.ms.

com. Загадочный элемент советской архитектуры во всей красе (ламеллярные козырьки). | Фото: dimka-jd.livejournal.com.

Бетонные ламели расположены под углом 45 градусов параллельно друг другу (ламеллярные козырьки). | Фото: s30592398877.mirtesen.ru.

Бетонный «кондиционер» советских времен (ламеллярные козырьки). | Фото: dimka-jd.livejournal.com.

Принцип работы ламеллярных козырьков сродни функции закрылка самолета. | Фото: ru.wikipedia.org.

Если установлено пластиковое окно, то ламеллярные козырьки лучше использовать как цветники (шутки пользователей соцсетей). | Фото: pikabu.ru.