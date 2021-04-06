Что будет, если есть рис каждый день

Недавно наши друзья сделали интересный материал о человеке, который умудрился прожить целый год на одной картошке. Притом, врачи отговаривали парня как могли, поскольку сам принцип монодиет в медицине неприемлем — зачем такое насилие над организмом. Единственное исключение (да и то с натяжкой) врачи делают для риса. Грамотная рисовая диета действительно может сотворить настоящее чудо даже для тех, кто давно отчаялся увидеть свои ботинки из-под нависшего над ремнем брюха.









Опасность монодиет

Низкокалорийный продукт

Масса пользы

Токсины и разгрузка

Противопоказания