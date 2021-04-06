Что будет, если есть рис каждый день

Недавно наши друзья сделали интересный материал о человеке, который умудрился прожить целый год на одной картошке. Притом, врачи отговаривали парня как могли, поскольку сам принцип монодиет в медицине неприемлем — зачем такое насилие над организмом. Единственное исключение (да и то с натяжкой) врачи делают для риса. Грамотная рисовая диета действительно может сотворить настоящее чудо даже для тех, кто давно отчаялся увидеть свои ботинки из-под нависшего над ремнем брюха.
Опасность монодиет
Вообще говоря, врачи однозначно высказываются против любых монодиет. Один продукт не способен удовлетворить потребности организма в питательных веществах и полезных элементах. Рисовая монодиета считается среди прочих наиболее безопасной, поскольку рис способствует очищению организма (проще говоря, у него есть слабительный эффект). И все же, более 7 дней на рисовой каше сидеть не стоит, иначе вместо оздоровления получите кучу неприятных побочек.
Низкокалорийный продукт
Модели считают рис манной небесной. Низкокалорийность продукта (110 ккал на 100 грамм) и в самом деле может стать спасением для тех, кого цифра на весах уже пугает. Притом, при грамотном планировании распорядка дня чувства постоянного голода можно не бояться.
Масса пользы
В рисовой крупе содержатся полезные микроэлементы, которые будут способствовать скорейшему расщеплению жира. При удаче организм привыкнет к новому режиму за неделю монодиеты и в дальнейшем сброс веса станет проще. А еще, в рисовых зернах высока концентрация лецитина — он положительно действует на работу мозга. Фосфор, кальций, цинк, йод и железо здесь тоже есть.
Токсины и разгрузка
Диету из риса стоило бы прописывать россиянам в поликлиниках принудительно, хотя бы раз в год — после новогодних праздников. Рис прекрасно справляется с очищением кишечника, он вообще отличный природный абсорбент.
Противопоказания
Как и любая диета, рисовая противопоказана людям с больным желудком, да и после болезни на нее садиться не стоит. И палку перегибать тоже не нужно: за семь дней рисовой монодиеты лишний вес сбросит даже борец сумо. Мультивинамины помогут избежать возможного дефицита витаминов и минералов — выбирайте те, где калия побольше.
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