Простые продукты с нашего стола, с которыми стоит быть осторожней.
Все мы любим вкусно покушать. Рыба, орешки, мед, экзотические фрукты. Вот только не все, что мы едим, оказывается полезным. Случается так, что съеденные продукт приносит только лишь вред. Мы собрали 11 продуктов с нашего стола, с которыми стоит быть поосторожней. Всего должно быть в меру.
1. Проросший картофель
Проросший картофель и зеленые помидоры. | Фото: Best Life.
Опасное вещество - соланин. В нормальном картофеле и в зрелых помидорах это вещество содержится в малом количестве. А вот в зеленоватых и проросших клубнях количество соланина резко повышается. То же с неспелыми помидорами. Такие плоды лучше не употреблять в пищу, ведь чрезмерное потребление этого вещества может вызвать пищевое отравление, головную боль и диарею. Конечно, от нескольких зеленых помидоров вы не умрете, но можете запросто заработать неприятность в виде расстройства желудка.
2. Норвежский лосось
Норвежский или фермерский лосось. | Фото: Korysno.Pro.
Этот вид рыбы содержит в себе целых 13 видов токсичных веществ, среди которых полихлорированные дифенилы, относящиеся к группе стойких органических загрязнителей. Установлено, что в искусственно выращенной рыбе эти веществ даже больше, чем в дикой.
Любителям этой красной рыбки стоит быть очень осторожными. Ученые выяснили, что есть лосося чаще двух раз в месяц - опасно для здоровья. Известно, что вредные вещества, которые содержатся в этом продукте, подавляют иммунитет, поражают печень, почки, нервную систему, провоцируют возникновение кожных заболеваний и повышают риск развитие рака. Более того, любовь к фермерскому лососю может привести к необратимым генетическим изменениям, которые могут позднее сказаться на здоровье ваших будущих детей.
3. Карамбола
Экзотическая карамбола. | Фото: Greeninfo.
Плоды карамболы, которая произрастает на Шри-Ланке, в Индии и Индонезии, содержат в себе нейротоксины, которые сильно влияют на почки.
Людям, которые не уверены в работе своих почек, вообще не стоит пробовать эти экзотические плоды. Известно, что даже 100 мл сока могут вызвать серьезное пищевое отравление. Кроме того, избыток нейротоксинов могут привести к поражению мозга и нервной системы. А еще карамбола может стать причиной бессонницы, рвоты, икоты, онемения конечностей и судорог.
4. Непастеризованный мед
Мед без обработки. | Фото: Seldon.News.
Вообще мед очень полезен, но после специальной очистки и обработки. В непастеризованном виде он содержит в себе андромедотоксин - вещество, которое действует на организм подобно наркотику.
Несколько ложек сырого меда могут вызвать сначала прилив сил, нервное возбуждение, за которым последует упадок и апатия, вплоть до летального исхода в некоторых случаях. Если вы съедите пару ложечек меда, вы можете почувствовать головокружение, тошноту, слабость. Более серьезные симптомы - рвота и повышенная потливость. Если с вашей нервной системой все в порядке, неприятные ощущения исчезнут через 12-24 часа.
5. Домашний попкорн
Попкорн, который готовят в микроволновке. | Фото: Food & Mood.
Опасное вещество - диацетил, которое содержится в приправах для усиления вкуса.
Основную опасность представляет собой сам пар, который многие любят вдыхать, открывая пакетик с попкорном. Конечно, если вы едите этот продукт раз в месяц, ничего плохого не случится, но если поедать его часто, токсичные пары, которые высвобождаются под воздействием микроволн, могут нарушить работу легких. На сегодня известен всего один случай, когда человек заработал серьезные проблемы с легкими, поедая попкорн. Правда он готовил себе по два пакета в день в течении 10 лет.
6. Абсент
Алкогольный напиток из полыни. | Фото: Русская семерка.
Опасное вещество - туйон, которое в большом количестве содержится в полыни.
Как известно, именно полынь является одним из основных компонентов этого крепкого алкогольного напитка. В маслах растения содержится большое количество токсичного для человека туйона. Попадая в организм в больших количествах, вещество рассеивает внимание, галлюцинации и судороги. А в комплексе со спиртом оказывает губительное воздействие на клетки головного мозга.
7. Абрикосовые косточки
Абрикосовые и яблочные косточки. | Фото: DaYoga.
Вредное вещество - синильная кислота, которая содержится в абрикосовых, яблочных вишневых, черешневых, и персиковых косточках.
Многие люди собирают и сушат абрикосовые косточки, чтобы потом их разбить и съесть вкусный орешек, который находится внутри. Также есть люди, которые съедают яблоко целиком, вместе с семечками. Однако, будьте осторожны, ведь ядрами этих фруктов можно отравиться. Переизбыток синильной кислоты в организме плохо влияет на работу центральной нервной системы. Самые распространенные симптомы отравления - учащенное дыхание, повышенное давление, замедленное сердцебиение и одышка.
8. Тунец
«Морская телятина» или тунец. | Фото: Poleznenko.ru.
Опасное вещество - ртуть, которую тунец накапливает в своем организме в течение жизни.
Как известно, ртуть - это очень опасное химическое вещество, способное привести к серьезным заболеваниям. Тунец и еще некоторые виды моллюсков накапливают ее в течении своей жизни. В первую очередь, ртуть поражает желудочно-кишечный тракт, почки, печень и нервную систему. Особенно опасна ртуть для беременных и кормящих матерей, ведь даже небольшое ее количество может привести к необратимым последствиям. Кстати, термическая обработка не уничтожает токсин. По статистике, в регионах, где занимаются рыбной ловлей, 17 из 1000 детей страдает от умственных отклонений.
9. Кешью
Кешью в сыром виде. | Фото: East-Fruit, Гордон.
Вещество - урушиол, такое же, как в ядовитом плюще.
Поглощая сырые орешки кешью, которые, к слову, очень вкусные, будьте готовы к появлению болезненной сыпи на коже. Если покупаете орехи в упаковках в супермаркете, можете не переживать, перед фасовкой их обрабатывают горячим паром, который уничтожает урушиол. Но учтите, даже в таком случае есть можно только целые ядра, сморщенные и засохшие орехи лучше выбросить.
10. Мускатный орех
Мускатный орех целиком и в качестве приправы. | Фото: Herbal Academy.
Опасное вещество - миристицин.
Чаще всего, мускатный орех используется в качестве приправы, многие люди его любят, но мало кто знает про миристицин - психотропное вещество, которое в большом количестве содержится в мускате. Действие этого токсина, сродни алкоголю, притупляет реакции, снижает способность клеток мозга к передаче нервных сигналов и вызывает неприятные галлюцинации. На физическом уровне вы можете почувствовать сильное сердцебиение, спазмы. Известно, что всего 5-6 грамм мускатного ореха способно вызвать приступ эпилепсии.
11. Бузина
Недозревшая бузина. | Фото: Wonder Gardens.
Вредное вещество - цианид, который содержится в листьях и семечках.
Недозревшие ягоды и неправильно приготовленный отвар из листьев может вызвать серьезное отравление, диарею и судороги. Также могут наблюдаться такие симптомы, как головная боль, головокружение, сонливость, тошнота, одышка и пониженное давление.
Видео-бонус:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии