Спасительные лайфхаки для кухни

Маленькие хитрости способны невероятно облегчить жизнь: действия, которые зачастую отнимают немало времени и нервов, оказывается, можно выполнять практически моментально! Замечательно, что сегодня благодаря интернету люди могут делиться друг с другом полезными находками и маленькими открытиями.

Возможно лайфхаки, о которых пойдёт речь, помогут вам сделать свой быт чуточку проще!



Совет № 1

Совет № 2

Совет № 3

Совет № 4

Порой бывает крайне затруднительно открыть банку с завинчивающейся крышкой — сила вакуума просто не позволяет этого сделать! Помочь в этой ситуации может обычная скалка. Просто постучите ею по торцу крышки в нескольких местах, и банка откроется без проблем.Если вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда на сковороде или в салате оказывается больше растительного масла, чем вам нужно, значит надо менять способ, которым вы открываете бутылку! Обычно мы откупориваем её так, как задумал производитель — в итоге отверстие, через которое льётся масло, получается слишком большим. Возьмите обычную зубочистку и, не срывая мембраны, сделайте в ней три отверстия. Поток масла будет в разы меньше, и контролировать его количество будет значительно легче.Очень часто, надевая одноразовую маску, мы сталкиваемся с проблемой запотевания очков.Существует очень простой способ избежать этого нежелательного явления. Вырежьте из обычной бумажной салфетки прямоугольник примерно 2 на 10 см. Сложите его вдоль пополам. Теперь положите его на маску прямо под металлический прутик. Отогните верхнюю часть маски с прутиком на салфетку и согните прутик, чтобы зафиксировать бумажную прокладку. Можно надевать маску и очки — они не запотеют!Если вы солите или маринуете продукты в трёхлитровых банках, то наверняка сталкивались с такой проблемой: из-за постоянного доступа воздуха содержимое банки успевает испортиться раньше, чем будет съедено. Эту ситуацию легко исправить с помощью обычного полиэтиленового пакета. Важно, чтобы он был абсолютно чистым и герметичным. Вложите его в банку прямо поверх продукта.Теперь сверху налейте в пакет обычной прохладной воды. Жидкость растечётся внутри пакета и, не соприкасаясь с содержимым банки, «запечатает» баллон, не давая поступать воздуху. Зафиксировать края пакета можно, надев поверх полиэтиленовую крышку. А, чтобы достать продукт из банки, просто выньте пакет, а потом вложите его снова.

Совет №5Если у вас затупились ножницы, а возможности отнести их в заточку нет, вам поможет обычная пилочка для ногтей. Приложите её к кончику ножниц под углом, под которым заточена кромка. Сомкните ножницы и с силой проведите пилкой по направлению к месту смыкания ножниц. Повторите действие для каждой режущей поверхности 15-20 раз. Ваши ножницы готовы к работе!Подробнее обо всех описанных лайфхаках — в видео ниже.