«Никто не разгадает меня совершенно»: 5 самых больших загадок Николая Гоголя

Николай Васильевич Гоголь – писатель, с именем которого связано чуть ли не самое большое в истории отечественной литературы количество загадок. Правда ли то, что Гоголь страдал психическими заболеваниями и фобиями, не проявлял интереса к женщинам, сжег 2-й том «Мертвых душ» и был похоронен заживо?













Ф. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя, 1840



Навязчивые идеи, склонность к депрессивным состояниям, странности в поведении и фобии Гоголя заставляли говорить о наличии у него психических расстройств. Диагнозы варьировались от «периодической меланхолии» и «раннего слабоумия» до шизофрении и маниакально-депрессивного психоза. Многочисленные симптомы не укладывались в картину одного заболевания. К тому же, писатель сохранял ясность мыслей до конца дней, у него не было структурных нарушений мышления. Периодически у него случались странные состояния «замирания», когда он уходил в себя и не реагировал на окружающих. Вопрос постановки точного диагноза до сих пор остается открытым.







А. Иванов. Портрет Н. В. Гоголя, 1841



В ночь на 12 февраля 1852 г., за 10 дней до смерти писателя, случилось событие, которое до сих пор остается для многих поклонников творчества Гоголя загадкой. Писатель молился до 3-х часов ночи, после чего достал из портфеля несколько бумаг, а остальное содержимое велел сжечь. После этого вернулся в постель и до утра рыдал. Считается, что именно в ту ночь он сжег второй том «Мертвых душ».

Однако до сих пор точно не известно, что же на самом деле было сожжено в камине.К. Мазер. Портрет Н. Гоголя, 1841О сексуальных пристрастиях Гоголя ходило множество слухов. Традиционно считается, что он либо вообще отказывался от физических контактов с женщинами, либо они имели эпизодический характер. Аскетичный образ жизни писателя и отсутствие полового влечения к женщинам породили миф о нетрадиционной ориентации писателя. Американский литературовед С. Карлинский писал об «угнетенной гомосексуальности» Гоголя, предполагающей «подавление эмоционального влечения к представителям своего пола и отвращение к физическому или эмоциональному контакту с женщинами».Н. В. Гоголь. Литография Э. Дмитриева-Мамонова, 1840-еВпрочем, эти предположения не нашли никаких доказательств и так и остались на уровне гипотез. Известно имя только одной женщины, к которой Гоголь испытывал романтические чувства и даже хотел на ней жениться, – это Анна Вильегорская. Но их отношения носили исключительно платонический характер.Неизвестный художник. Портрет Анны Михайловны ВильегорскойВ 1836 г. Гоголь уехал в Европу, где провел с перерывами 10 лет. Некоторые биографы уверены в том, что он страдал манией преследования. Кроме того, писатель считал себя смертельно больным и постоянно ощущал необходимость в лечении . При этом врачи серьезных проблем, кроме ипохондрии, у него не обнаруживали.Ф. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя, 1841Ипохондрия и страх быть похороненным заживо заставили Гоголя написать завещание в 39 лет: «Прошу не предавать меня земле, пока не появятся признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что во время моей болезни на меня находят минуты жизненного онемения, сердце и пульс перестают биться…».Ф. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя, 1840Со смертью Гоголя также связано большое количество мифов. Во время перезахоронения писателя обнаружили, по некоторым свидетельствам, что его череп был повернут набок . Это заставило говорить о том, что он действительно был погребен заживо. Однако позже нашлось другое объяснение: у гроба первыми подгнили боковые доски, крышка под тяжестью грунта опустилась и надавила на голову, и та повернулась набок. Была и другая версия: якобы черепа в могиле и вовсе не было.И. Репин. Самосожжение Гоголя, 1909Проблема в том, что акта об эксгумации не составили, а свидетельства очевидцев разнятся. Скульптор Н. Рамазанов, который делал посмертную маску Гоголя, утверждает, что на теле были признаки разложения, к тому же человек, пребывающий в летаргическом сне, все же не может не отреагировать на высокую температуру алебастра. Версия о погребении заживо оказалась очередным мифом.Посмертная маска Гоголя.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)