«Никто не разгадает меня совершенно»: 5 самых больших загадок Николая Гоголя

Николай Васильевич Гоголь – писатель, с именем которого связано чуть ли не самое большое в истории отечественной литературы количество загадок. Правда ли то, что Гоголь страдал психическими заболеваниями и фобиями, не проявлял интереса к женщинам, сжег 2-й том «Мертвых душ» и был похоронен заживо?
Ф. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя, 1840
Навязчивые идеи, склонность к депрессивным состояниям, странности в поведении и фобии Гоголя заставляли говорить о наличии у него психических расстройств. Диагнозы варьировались от «периодической меланхолии» и «раннего слабоумия» до шизофрении и маниакально-депрессивного психоза. Многочисленные симптомы не укладывались в картину одного заболевания. К тому же, писатель сохранял ясность мыслей до конца дней, у него не было структурных нарушений мышления. Периодически у него случались странные состояния «замирания», когда он уходил в себя и не реагировал на окружающих. Вопрос постановки точного диагноза до сих пор остается открытым.
А. Иванов. Портрет Н. В. Гоголя, 1841
В ночь на 12 февраля 1852 г., за 10 дней до смерти писателя, случилось событие, которое до сих пор остается для многих поклонников творчества Гоголя загадкой. Писатель молился до 3-х часов ночи, после чего достал из портфеля несколько бумаг, а остальное содержимое велел сжечь. После этого вернулся в постель и до утра рыдал. Считается, что именно в ту ночь он сжег второй том «Мертвых душ».
К. Мазер. Портрет Н. Гоголя, 1841
О сексуальных пристрастиях Гоголя ходило множество слухов. Традиционно считается, что он либо вообще отказывался от физических контактов с женщинами, либо они имели эпизодический характер. Аскетичный образ жизни писателя и отсутствие полового влечения к женщинам породили миф о нетрадиционной ориентации писателя. Американский литературовед С. Карлинский писал об «угнетенной гомосексуальности» Гоголя, предполагающей «подавление эмоционального влечения к представителям своего пола и отвращение к физическому или эмоциональному контакту с женщинами».
Н. В. Гоголь. Литография Э. Дмитриева-Мамонова, 1840-е
Впрочем, эти предположения не нашли никаких доказательств и так и остались на уровне гипотез. Известно имя только одной женщины, к которой Гоголь испытывал романтические чувства и даже хотел на ней жениться, – это Анна Вильегорская. Но их отношения носили исключительно платонический характер.
Неизвестный художник. Портрет Анны Михайловны Вильегорской
В 1836 г. Гоголь уехал в Европу, где провел с перерывами 10 лет. Некоторые биографы уверены в том, что он страдал манией преследования. Кроме того, писатель считал себя смертельно больным и постоянно ощущал необходимость в лечении. При этом врачи серьезных проблем, кроме ипохондрии, у него не обнаруживали.
Ф. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя, 1841
Ипохондрия и страх быть похороненным заживо заставили Гоголя написать завещание в 39 лет: «Прошу не предавать меня земле, пока не появятся признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что во время моей болезни на меня находят минуты жизненного онемения, сердце и пульс перестают биться…».
Ф. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя, 1840
Со смертью Гоголя также связано большое количество мифов. Во время перезахоронения писателя обнаружили, по некоторым свидетельствам, что его череп был повернут набок. Это заставило говорить о том, что он действительно был погребен заживо. Однако позже нашлось другое объяснение: у гроба первыми подгнили боковые доски, крышка под тяжестью грунта опустилась и надавила на голову, и та повернулась набок. Была и другая версия: якобы черепа в могиле и вовсе не было.
И. Репин. Самосожжение Гоголя, 1909
Проблема в том, что акта об эксгумации не составили, а свидетельства очевидцев разнятся. Скульптор Н. Рамазанов, который делал посмертную маску Гоголя, утверждает, что на теле были признаки разложения, к тому же человек, пребывающий в летаргическом сне, все же не может не отреагировать на высокую температуру алебастра. Версия о погребении заживо оказалась очередным мифом.
Посмертная маска Гоголя.
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