Фотографу удалось сделать самые отчётливые снимки Луны, где каждый кратер, как на ладони

Луна всегда очаровывала людей. И хотя путешествия по ее поверхности нам, рядовым обитателям Земли, пока недоступны, есть и другие способы наблюдения за этим привычным и в то же время таинственным объектом. Например, через искусство фотографии. Эндрю Маккарти из Сакраменто – фотограф и фанат космоса в одном лице. Изучает Луну в телескоп и делает невероятные снимки. Эндрю потратил много дней на то, чтобы соединить вместе десятки тысяч фотографий Луны. То, что в итоге получилось – пожалуй, самые четкие снимки лунной поверхности, которые когда-либо кто-то делал.
«Космические» фотографии Эндрю выкладывает на своей страничке в Instagran. О том, где и каким образом ему удается делать подобные снимки, можно догадаться, прочитав его статус: «Исследую вселенную с заднего двора в Сакраменто».
За небесными телами Эндрю наблюдает с заднего двора.
Недавно фотограф представил на суд интернет-пользователей результат сложнейшей работы, занявшей много дней. Во время этого процесса Эндрю пришлось выбирать наиболее контрастные фрагменты фотографий, сделанных при разных фазах Луны, и смешивать их, чтобы получился один общий снимок. Результат просто ошеломляет и показывает поверхность спутника Земли невероятно четко – вряд ли кому-либо приходилось видеть нечто подобное.
Невероятно реалистичное изображение поверхности Луны.
– Я уже давно не выходил на связь, отчасти потому, что был не в форме, а отчасти потому, что работал над этим грандиозным проектом. Из большого числа изображений растущей Луны, снятых в течение двух недель, я взял участок, который имеет наибольший контраст, выровнял и смешал их, чтобы показать богатую текстуру по всей поверхности. Это было, по меньшей мере, утомительно. Каждое изображение должно было быть отображено на трехмерную сферу и отрегулировано, чтобы убедиться, что фото выровнены, – рассказал Эндрю своим подписчикам, – Стоит ли мне попробовать сделать то же самое для убывающих фаз Луны или же не делать этого – будет зависеть от вас: жду обратной связи.
Фотографу удалось добиться предельной чёткости.
Позже было сделано еще одно изображение. И Маккарти также поспешил представить его пользователям Instagram.
Изображение, созданное из 20 тысяч снимков.
Фрагмент поверхности Луны.
– Я использовал 20 тысяч предварительно отредактированных фотографий, чтобы показать звезды, все оттенки и темную сторону Луны, а затем создал это изображение с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (чтобы сделать более четкими детали и устранить «шум»). Это позволило мне превратить отснятый материал в кристально чистое 100-мегапиксельное изображение нашего «небесного приятеля», – рассказал фотограф.
Это фото представляет собой смесь снимков, сделанных с несколько иной настройкой, чтобы показать больше деталей и контраста. В результате у Эндрю получился гораздо более красочный образ, чем обычно.
Солнце. Просто Солнце.
Фрагмент поверхности Солнца.
Кстати, Луна не единственный объект, интересующий фотографа. У Эндрю получаются не менее восхитительные снимки и других небесных тел. Например, он представил фотографию Луны и Венеры, которая, кстати, привела некоторых его подписчиков в недоумение. Кое-кто из комментаторов решил, что на фото изображены две Луны, задавшись вопросом, как вообще такое возможно. Не монтаж ли? Фотограф пояснил: на переднем плане Луна, а на заднем – Венера.
На переднем плане Луна, а на заднем – серп Венеры.
Также Эндрю делает уникальные фотоснимки Солнца, которые вызывают у его подписчиков не меньший восторг .
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