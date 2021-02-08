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3 симптома, которые помогут выявить износ ступичного подшипника без помощи специалиста


3 симптома, которые помогут выявить износ ступичного подшипника без помощи специалиста

Когда ступичный подшипник выходит из строя, автомобиль не может двигаться дальше. Все потому, что из-за неполадок в этих деталях перестают крутиться колеса. Нужно ли говорить о том, что в ходе эксплуатации транспортного средства подшипники изнашиваются? Для того, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, их необходимо регулярно проверять. Обращение к мастеру гарантированно влетит в копеечку, а посему следует овладеть навыком выявление износа подшипников без посторонней помощи.

1. Звук


Проверка на звук важна. |Фото: redmotor.ru.

Проверка на звук важна. |Фото: redmotor.ru.

 

Проверка подшипника на наличие посторонних звуков осуществляется при помощи поднятия одного колеса. Крутим и слушаем. Если раздается характерный хрустящий, трещащий шум, значит обойма подшипника гарантированно сломалась. В таком случае лучше всего будет незамедлительно обратиться за помощью на СТО.

2. Люфт


Колесо нужно пошатать. |Фото: gidravto.ru.

Колесо нужно пошатать. |Фото: gidravto.ru.

 

Проверка люфта осуществляется параллельно проверке наличия посторонних звуков. Делается проверка элементарно – достаточно попробовать пошатать колесо руками во всевозможных направлениях. Если люфт имеет место быть, то в автомобиле имеется одна из двух проблема: износ подшипников или же износ рулевых наконечников.


Если колесо шатается, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

3. Нагрев


Имеют обычай греться. |Фото: alibaba.com.

Имеют обычай греться. |Фото: alibaba.com.

 

В ходе эксплуатации ступичный подшипник может начать «подкипать» и деформироваться. При этом изношенный подшипник способствует значительному усилению нагрева колеса. Выявить износ можно обычным прикосновением руки к каждому из колесных дисков, сразу после поездки. Все они должны быть примерно одной и той же температуры. Самый горячий диск при этом будет иметь самый изношенный подшипник.

А также: «Водительская проверка»


Важная штука. ¦Фото: autogolden.by.

Важная штука. ¦Фото: autogolden.by.


Выявить изношенный подшипник можно прямо в движении. Для этого необходимо найти пустынный участок дороги, сбросить скорость и перейти на нейтральную передачу. После этого поворачиваем вправо или влево. Если при одном из поворотов слышится посторонний шум и гудение, значит с противоположной стороны (относительно направления поворота) износился подшипник.

Кроме того, изношенный подшипник всегда будет стягивать автомобиль в свою сторону при прямолинейном движении.

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3 симптома, которые помогут выявить износ ступичного подшипника без помощи специалиста

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3 симптома, которые помогут выявить износ ступичного подшипника без помощи специалистаПодписаться на мой Instagram
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