3 симптома, которые помогут выявить износ ступичного подшипника без помощи специалиста

Когда ступичный подшипник выходит из строя, автомобиль не может двигаться дальше. Все потому, что из-за неполадок в этих деталях перестают крутиться колеса. Нужно ли говорить о том, что в ходе эксплуатации транспортного средства подшипники изнашиваются? Для того, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, их необходимо регулярно проверять. Обращение к мастеру гарантированно влетит в копеечку, а посему следует овладеть навыком выявление износа подшипников без посторонней помощи.
1. Звук
Проверка на звук важна. |Фото: redmotor.ru.
Проверка подшипника на наличие посторонних звуков осуществляется при помощи поднятия одного колеса. Крутим и слушаем. Если раздается характерный хрустящий, трещащий шум, значит обойма подшипника гарантированно сломалась. В таком случае лучше всего будет незамедлительно обратиться за помощью на СТО.
2. Люфт
Колесо нужно пошатать. |Фото: gidravto.ru.
Проверка люфта осуществляется параллельно проверке наличия посторонних звуков. Делается проверка элементарно – достаточно попробовать пошатать колесо руками во всевозможных направлениях. Если люфт имеет место быть, то в автомобиле имеется одна из двух проблема: износ подшипников или же износ рулевых наконечников.
Если колесо шатается, то лучше обратиться за помощью к специалистам.
3. Нагрев
Имеют обычай греться. |Фото: alibaba.com.
В ходе эксплуатации ступичный подшипник может начать «подкипать» и деформироваться. При этом изношенный подшипник способствует значительному усилению нагрева колеса. Выявить износ можно обычным прикосновением руки к каждому из колесных дисков, сразу после поездки. Все они должны быть примерно одной и той же температуры. Самый горячий диск при этом будет иметь самый изношенный подшипник.
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Важная штука. ¦Фото: autogolden.by.
Выявить изношенный подшипник можно прямо в движении. Для этого необходимо найти пустынный участок дороги, сбросить скорость и перейти на нейтральную передачу. После этого поворачиваем вправо или влево. Если при одном из поворотов слышится посторонний шум и гудение, значит с противоположной стороны (относительно направления поворота) износился подшипник.
Кроме того, изношенный подшипник всегда будет стягивать автомобиль в свою сторону при прямолинейном движении.
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