Как быстро размягчить сливочное масло из морозилки? 4 простых способа

Сливочное масло весьма ходовой продукт на нашей кухне, который мы часто используем для приготовления бутербродов и различных блюд. Но, не всегда масло бывает той степени мягкости, которая нам нужна в данный момент. Часто в этом виноваты мы сами, например, из-за того, что храним его в морозилке. Если у вас большой кусок масла, то именно в морозилке его лучше всего хранить. Тем более, что разморозить его достаточно быстро можно без особых проблем.

Как быстро разморозить сливочное масло? 4 варианта

Сливочное масло часто мы используем для приготовления выпечки, теста или крема. И, если его нужно побыстрее сделать мягким, то есть довести до комнатной температуры, то вот вам несколько способов, которые помогут это сделать.

Вариант №1

Первый способ получить сразу мягкое масло – просто не дать ему замёрзнуть. Нет смысла класть небольшой кусочек масла в морозилку, если оно вам постоянно требуется. Положите его на верхнюю полку холодильника. И тогда с утра вы его без проблем сможете намазать на бутерброд.

Вариант №2

Ну, раз уж так получилось, что масло замёрзло, то его нужно размораживать. Сделать это можно, например, в микроволновке. Если порезать его тонкими ломтиками на бутерброд, то включить микроволновку нужно всего на несколько секунд.

Вариант №3

За это небольшое время масло на бутерброде станет мягким.

Если нет микроволновки, то можно размягчить масло и без её помощи. В этом случае режем сливочное масло небольшими кусочками и кладём их на тарелку.

Теперь наливаем в стакан кипятка, ждём пока стакан хорошо прогреется, после чего кипяток из него выливаем. И сразу же после этого горячим стаканом накрываем мёрзлые кусочки масла. Они быстро станут мягкими, и вы сможете намазать масло на бутерброд.

Вариант №4

Можно воспользоваться крупной тёркой и натереть масло через неё прямо на бутерброд. Положите на него все другие ингредиенты: сыр, ветчину или помидоры. И пока вы будете натирать масло через тёрку, оно станет мягким.

И смотрим 2 видео на эту же тему. Видео №1 (очень интересный лайфхак!!!)

И видео №2.