Поезд-внедорожник: история одного смелого эксперимента отечественных инженеров

В Советском Союзе создавалось огромное количество интересных машин. Некоторые из них оказывались даже «слишком интересными», а потому никогда не шли в серийное производство или же использовались ограниченным тиражом на отдельных производствах или в весьма специфических областях. Добрая традиция совмещать, казалось бы, не совмещаемое передалась из советского прошлого и российским инженерам. Например, в начале 2000-х на свет появился поезд на автомобильных колесах.
За основу был взят обычный тепловоз. |Фото: pskovrail.ru.
Тепловозы еще долго будут использоваться на железных дорогах. Эти машины способны тянуть за собой тяжеленные грузы, преодолевать огромные расстояния и, как оказалось, даже преодолевать сложные участки местности. Последнее, в частности, возможно если поставить тепловоз на автомобильные колеса. В 1980-е годы в Советском Союзе в МГТУ им. Баумана стартовал интересный экспериментальный проект.
А получилось вот такое. |Фото: youtube.com.
Инженеры попытались создать тепловоз на автомобильных колесах. В качестве основы для проекта взяли железнодорожный тягач ДМ62-1727 с тепловым приводом. Колесную базу для будущего чудовища позаимствовали у артиллерийской установки «Ураган». В итоге на свет появился тепловоз, которому были не нужны рельсы. Конструкторы назвали свое творение ласковым именем «Машка».
Смелый эксперимент. |Фото: yandex.com.
Первый действующий образец был собран уже после распада Советского Союза в 1990-е годы по заказу Министерства обороны России. Зачем военным вообще могла понадобиться такая машина, остается непонятным. Сейчас «сухопутный» состав находится в Бронницах. С 2003 года машина списана и больше не используется в качестве тягача. Большого количества подробностей о «Машке» не известно, однако учитывая силовую установку, можно с уверенностью сказать, что в свое время этот тягач превосходил по силе подавляющее большинство тех, что использовались в российской и советской армии.
Сейчас стоит никому ненужный. |Фото: tainy.net.
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