Почему за грибами ходят преимущественно рано утром

Если хочешь набрать грибов, то в обязательном порядке нужно встать пораньше и отправиться в лес, как только начнет светать. А приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему грибники отправляются за сбором «лесного урожая» ранним утром? Является ли подобное действие просто какой-то странной народной традицией или все-таки в подобном есть еще и некий практический смысл? Самое время разобраться в данном вопросе.
Рано утром за грибами ходят не просто так. |Фото: drive2.com.
Ритуального смысла в раннем сборе грибов нет точно, зато есть практический. Данная традиция уходит своими корнями к образу жизни сельских жителей. Во все времена крестьянство не отличалось склонностью к праздности, а потому встать в 5-6 часов утра для большинства сельских жителей не представляется чем-то особенным. Так как на протяжении дня у всякого крестьянина с незапамятных времен была куча дел, то и ходили в лес за грибами с раннего утра, как только заканчивали все первые дела с домашней скотиной.
Корни традиции уходят в старые времена. |Фото: pastvu.com.
Делалось это главным образом по причине того, что поход за грибами и ягодами – это занятие «чрезвычайное» и редкое, выбивающее крестьянина из привычной рабочей колеи жизни. А потому, чем раньше и быстрее будет сделано такое важно дело, тем лучше. Кроме того, принесенные дары леса ведь еще нужно было перебрать. Последнее также зачастую занимает немало времени. А маяться с разбором грибов в вечернем полумраке – не самая лучшая идея.
Чем раньше встаешь, тем лучше. |Фото: solidarnost.org.
Следует понимать, что грибы с незапамятных времен были немаловажным подспорьем для крестьянского рациона питания. А так как на момент Революции 1917 года в Российской Империи более 80% населения были именно крестьянством, то удивляться тому, что традиция раннего похода в лес сохранилась до наших дней, не приходится. Стремительная урбанизация (рост городов), которая набирала темпы с конца XIX столетия и приобрела наибольшую скорость именно в годы уже советской индустриализации страны, принесла сельские традиции сбора лесных даров и в города, ведь абсолютное большинство «новых рабочих» формировалось еще при империи из представителей вчерашнего крестьянства.
На самом деле никакой принципиальной разницы между сбором грибов днем и утром нет. Тем более, что часть уже собранных грибов успевает вырасти во второй раз за 8-12 часов. Так, что ранний поход – это лишь вопрос рационального расхода собственного времени.
Сбор грибов дело непростое. ¦Фото: myseldon.com.
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