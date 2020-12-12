Почему за грибами ходят преимущественно рано утром

Рано утром за грибами ходят не просто так. |Фото: drive2.com.

Корни традиции уходят в старые времена. |Фото: pastvu.com.

Чем раньше встаешь, тем лучше. |Фото: solidarnost.org.

Сбор грибов дело непростое. ¦Фото: myseldon.com.