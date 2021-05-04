Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    а после сталина))) коррупция из воздуха появилась? да всегда была!!!Как в СССР бороли...
  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...

Археологи нашли в Болгарии пушечные ядра армии Дракулы


Археологи нашли в Болгарии пушечные ядра армии Дракулы

Граф Дракула сегодня известен тем, что не стеснялся использовать клыки и сверхъестественные способности, чтобы свести на тот свет своих жертв. Но вернемся от персонажа романа Брэма Стокера, который вдохновил бесчисленные произведения про вампиров, к реально существовавшему человеку. Судя по всему Влад Цепеш предпочитал иметь под рукой несколько пушечных ядер.


Археологии в Болгарии недавно раскопали пушечные ядра в болгарском городе Свиштов, который в свое время завоевывал румынский князь Влад III. Известный как Влад Цепеш, он, вероятно, послужил источником вдохновения для кровожадного антагониста Стокера.
Крепость Зиштов в Свиштове, где проходили раскопки.

Крепость Зиштов в Свиштове, где проходили раскопки.

 

Во время своего правления, считавшийся одним из самых безжалостных правителей в истории, Влад III часто сталкивался с турками-османами. Конфликт обострился в 1461 году, когда Влад и его армия пошли в наступление на крепость Зиштов в Свиштове. Сегодня археологи обнаружили при раскопках этого места целую коллекцию многовековых пушечных ядер, которые, возможно, принадлежали Владу и, скорее всего, использовались при штурме замка Зиштов.
Археолог знакомит туристов с найденными артефактами.

Археолог знакомит туристов с найденными артефактами.

 

Этими ядрами стреляли из кулеврин - средневековых предков мушкетов и легких пушек, в которых использовались боеприпасы весом до 7 килограммов, относительно легкие по сравнению с более поздними моделями.
Ведущий археолог Николай Овчаров из Национального института и музея археологии в Софии рассказал, что делает эти артефакты особенно захватывающими. «На самом деле, мы очень обрадовались этим маленьким пушечным ядрам, потому что они были сделаны для кулеврин, - объяснил Овчаров в интервью Fox News. - Это были самые первые пушки, которые начали использоваться в XV веке и применялись вплоть до XVI века, после чего от них везде отказались»
Ядра армии графа Дракулы.

Ядра армии графа Дракулы.

 

Эта битва произошла, поскольку Влад пытался отбить регион у турок, ранее захвативших его. Регион был оккупирован еще во времена Римской империи и был заброшен после варварских нашествий. Крепость Зиштов была построена гораздо позже, и Влад III сделал ее своим домом после того, как отбил ее у своих врагов.

Несмотря на то, что Влад использовал при захвате крепости настоящие пушки, это вовсе не означает, что некоторые из жертв битвы не были посажены на кол. Сохранилось письмо Влада Дракулы королю Венгрии, в котором он хвастался, что взял крепость после ожесточенного сражения и что около 410 турок были убиты во время осады. Некоторые из них, вероятно, были посажены на кол в любимом стиле Дракулы.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Археологи нашли в Болгарии пушечные ядра армии Дракулы

И не забудьте:
Археологи нашли в Болгарии пушечные ядра армии ДракулыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

Новая компьютерная модель помогает перенести солнце в лабораторию.

Читать
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ на неделю с 3 по 9 мая 2021 года  
Материал, выбранный редакторами МиртесенШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ на неделю с 3 по 9 мая 2021 года  

В Красноярском крае власти признали «незаконным» мемориал Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенН.Э.П.

В Красноярском крае власти признали «незаконным» мемориал Победы

Работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии ведутся согласно графику
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

Работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии ведутся согласно графику

Ученые установили дневную норму шагов, которая может продлить жизнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Ученые установили дневную норму шагов, которая может продлить жизнь

Почему нельзя делать несколько дел одновременно. Научное объяснение
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Почему нельзя делать несколько дел одновременно. Научное объяснение

Феномен миражей из будущего
Материал, выбранный редакторами МиртесенСонники, гороскопы, гадания

Феномен миражей из будущего

Проекты бомбардировщиков ОКБ-23. Успехи, неудачи и перспективные технологии
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир оружия

Проекты бомбардировщиков ОКБ-23. Успехи, неудачи и перспективные технологии

Американские инженеры планируют создать роботов-полулюдей
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Американские инженеры планируют создать роботов-полулюдей

Две автобусные остановки переименовали в Войковском
Материал, выбранный редакторами МиртесенРайонная неделя

Две автобусные остановки переименовали в Войковском

ВС США создадут военных роботов с биологическими мышечными тканями
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

ВС США создадут военных роботов с биологическими мышечными тканями

Идеи Никола Тесла – в жизнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаука и техника

Идеи Никола Тесла – в жизнь

У остановки «Станция Ростокино» изменилось название
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯрославский Вестник

У остановки «Станция Ростокино» изменилось название

Космонавт Сергей Крикалев посадил «Дерево мира» в Ставрополе
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Космонавт Сергей Крикалев посадил «Дерево мира» в Ставрополе

EUR/USD и GBP/USD 4 мая – рекомендации технического анализа
Материал, выбранный редакторами МиртесенПрезидент России - Народ России

EUR/USD и GBP/USD 4 мая – рекомендации технического анализа

В сети появилось захватывающее видео полёта дрона через Mall of America
Материал, выбранный редакторами МиртесенМоллы

В сети появилось захватывающее видео полёта дрона через Mall of America

Миссию первого марсианского вертолета Ingenuity решили продлить
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

Миссию первого марсианского вертолета Ingenuity решили продлить

Русский студент случайно попал в китайскую поп-группу, стал звездой, а потом 6 месяцев пытался выйти
Материал, выбранный редакторами МиртесенTRENDYMEN

Русский студент случайно попал в китайскую поп-группу, стал звездой, а потом 6 месяцев пытался выйти

Археологи нашли в Болгарии пушечные ядра армии Дракулы
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Археологи нашли в Болгарии пушечные ядра армии Дракулы

Россияне смогут увидеть метеорный поток в майские праздники
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Россияне смогут увидеть метеорный поток в майские праздники

Электронный аукцион победил конкурс
Материал, выбранный редакторами МиртесенНефть Капитал

Электронный аукцион победил конкурс

Роскосмос подтвердил восстановление работы метеоспутника «Метеор-М»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Роскосмос подтвердил восстановление работы метеоспутника «Метеор-М»

Самое страшное – не в Индии сегодня, а в мире завтра
Материал, выбранный редакторами МиртесенАнтиДЕЗА - Сила в Правде!

Самое страшное – не в Индии сегодня, а в мире завтра

Генетические аномалии: кто не чувствует боли
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Генетические аномалии: кто не чувствует боли

В Щукине заложили Гагаринский сад
Материал, выбранный редакторами МиртесенРАЙОННЫЙ МАСШТАБ

В Щукине заложили Гагаринский сад

5 необычных способов сохранить хорошее настроение во время карантина
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

5 необычных способов сохранить хорошее настроение во время карантина

Лучшая подруга Каменских засняла ее с новорожденным на руках и счастливого Потапа: "Нам всем с тобой повезло"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Лучшая подруга Каменских засняла ее с новорожденным на руках и счастливого Потапа: "Нам всем с тобой повезло"

Во время учений специалисты по планетарной защите не смогли уберечь Европу от попадания астероида
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Во время учений специалисты по планетарной защите не смогли уберечь Европу от попадания астероида

Аналитики NI испугались новой российской крылатой ядерной ракеты
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Аналитики NI испугались новой российской крылатой ядерной ракеты

Ученые определили, почему каждый пятый покупатель электромобилей возвращается к ДВС
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Ученые определили, почему каждый пятый покупатель электромобилей возвращается к ДВС

Правительство Севастополя и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости: Севастополь, Крым, Россия

Правительство Севастополя и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве

Звездная болезнь существует: Что и почему болит, планеты и звезды знают
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Звездная болезнь существует: Что и почему болит, планеты и звезды знают

1
В Тюменскую облдуму требуется консультант со знанием астрономии и физики
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

В Тюменскую облдуму требуется консультант со знанием астрономии и физики

Осознанность
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭлементы Победы

Осознанность

О ремонте и изношенности зданий будет уведомлять искусственный интеллект
Материал, выбранный редакторами МиртесенDaily Storm

О ремонте и изношенности зданий будет уведомлять искусственный интеллект

Общественный совет при региональном УМВД организовал субботник под девизом «Сделай родной город чуть зеленее и прекраснее»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Общественный совет при региональном УМВД организовал субботник под девизом «Сделай родной город чуть зеленее и прекраснее»

Картина дня

наверх