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Как в домашних условиях прорастить грецкий орех

Грецкий орех или «царский жёлудь», как его ещё называют, — чемпион по питательности и содержанию витаминов и микроэлементов.
Цинк, йод, калий и магний, входящие в его состав, делают орех природным лекарством при заболеваниях щитовидной железы, болезнях сердца и сосудов, проблемах с кожей и волосами. А ещё его ценят кондитеры и кулинары всего мира за замечательный вкус и аромат. Цены на грецкие орехи на рынках  — немалые. Так не лучше ли посадить на приусадебном участке или под окном многоквартирного дома своё деревце, запах которого, кстати, ещё и отпугивает кровососущих насекомых и поможет решить проблему с летними комарами?!

Как в домашних условиях прорастить грецкий орех
Для проращивания берите спелые здоровые орехи свежего сбора.  Если сердцевина ореха подсохнет, то потеряет всхожесть. Будущий посадочный материал поместите в какую-нибудь посуду и залейте очень тёплой (около 45°С ) водой.
Как в домашних условиях прорастить грецкий орех
Далее закрываем посуду крышкой и ставим на 2-3 дня в очень тёплое место, чтобы орехи напитались водой.
Как в домашних условиях прорастить грецкий орех
После этого воду сливаем почти полностью, оставляя на дне лишь небольшой слой, который позволит сохранять в закрытой посуде влажность, и вновь выставляем в тёплое место. Чем выше температура, в которой будут стоять посадочный материал, тем скорее вы получите ростки.

Процесс может занять до трёх недель. Важно раз в 1-2 дня открывать крышку для вентиляции. Также регулярно проверяйте в посуде влажность и при необходимости доливайте на дно воду.
Как в домашних условиях прорастить грецкий орех
После уверенного прорастания орехи можно отправить в погреб, подвал или на балкон — засыпать песком, положить в пакет и хранить в прохладе до весны. Важно, чтобы температура воздуха в помещении не падала ниже 0°С, но и была не выше +5+7°С. Либо сразу посадить в горшок с плодородной почвой.  Заглублять сильно не стоит — нужно, чтобы грунт слегка прикрывать скорлупу. Почва должна быть довольно влажной. Следите за тем, чтобы орех был посажен «на ребро» корешком вниз. После этого надеваем на горшок колпак и убираем на хранение до весны в прохладное место.
Как в домашних условиях прорастить грецкий орех
Весной, когда почва прогреется до +10°С (обычно в начале апреля) саженцы можно посадить в открытый грунт.
Ещё больше тонкостей и подробностей проращивания грецких орехов в домашних условиях — в видео ниже.


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