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Забытая сторона терки

Сегодня захотел жареной картошечки. И взгляд упал на терку и подумалось, а почему нет? Взял желтой картошки...

Забытая сторона терки Еда, Жареная картошка, Пятница, Кулинария, Мужская кулинария, Длиннопост

Почистил и натер на боковой стороне слайсами ( тонкими дольками )

Забытая сторона терки Еда, Жареная картошка, Пятница, Кулинария, Мужская кулинария, Длиннопост

Обязательно промыл водой и дал воде стечь

Забытая сторона терки Еда, Жареная картошка, Пятница, Кулинария, Мужская кулинария, Длиннопост

Разогрел на девятке сковороду с растительним маслом и выложил картофан. Через 5 мин скинул до семерки и жарил 10 мин. Посолил и перевернул. Еще 10 мин. Посолил,перемешал и накрыл крышкой на 7 мин.

Забытая сторона терки Еда, Жареная картошка, Пятница, Кулинария, Мужская кулинария, Длиннопост

Получилось шикарно. Хрустящая картошка,которую можно есть просто так. Я достал из холодильника квашеную капусту и холодную куриную котлету. Налил рюмку,закусил холодной котлетой. Подумал. А жизнь то налаживается! А потом картошечки с капустой. Всем здоровья,это приказ!

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