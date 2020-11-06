Забытая сторона терки

Разогрел на девятке сковороду с растительним маслом и выложил картофан. Через 5 мин скинул до семерки и жарил 10 мин. Посолил и перевернул. Еще 10 мин. Посолил,перемешал и накрыл крышкой на 7 мин.

Получилось шикарно. Хрустящая картошка,которую можно есть просто так. Я достал из холодильника квашеную капусту и холодную куриную котлету. Налил рюмку,закусил холодной котлетой. Подумал. А жизнь то налаживается! А потом картошечки с капустой. Всем здоровья,это приказ!