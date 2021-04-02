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Почему почти в каждом французском доме есть бальзам «Звёздочка»

Наверное нет на территории бывшего Советского Союза человека, который бы не был знаком с вьетнамским бальзамом «Золотая звезда». Обязательное место в наших домашних аптечках бальзамам обеспечивает эффективность и многофункциональность.
Неудивительно, что и в «просвещённой Европе»  «Золотую звезду» и её собратьев знают и ценят. Французы, например, вообще не представляют своей жизни без баночки пахучей мази, и у них на это — целых 12 причин!

Почему почти в каждом французском доме есть бальзам «Звёздочка»

№1 Лучше фумигатора


В южных провинциях Франции в тёплое время года нет жизни от комаров! Лайфхак от французов — откройте баночку с бальзамом и поставьте на прикроватный столик. Средство великолепно отпугивает комаров и при этом совершенно безвредно даже для младенцев.

№2 Успокаивающее средство поле укуса


Если вы идёте на природу, где есть вероятность укуса комара, возьмите бальзам с собой. Крошечное количество, нанесённое на место укуса, не даст раздуться прыщику и успокоит зуд.
Почему почти в каждом французском доме есть бальзам «Звёздочка»

№3 Избавляет от ос и термитов


Небольшое количество бальзама возле гнезда ос или термитника даст понять насекомым, что они — нежеланные гости. Как правило, насекомые предпочитают спешно покинуть гнёзда и убраться подальше.

№4 Помогает справиться с запахом


Некоторые французские домохозяйки используют «Звёздочку» в качестве ароматизатора в обувном шкафу.
Эфирные масла гвоздики и корицы борются с бактериями, отвечающими за дурной запах, а ментол и эвкалипт дезодорируют и шкаф, и саму обувь.

Почему почти в каждом французском доме есть бальзам «Звёздочка»

№5 Удаляет краску


Если вы делаете ремонт, испачкали руки в краске, а никаких специальных средств для её удаления под рукой нет — поможет всё та же «Звёздочка»! Нанесите небольшое количество бальзама на ватный диск или ткань и потрите испачканное место.

№6 Помогает снять наклейки


Если мебель вашего ребёнка пестрит наклейками, но они больше не актуальны, убрать их без ущерба для поверхности поможет «Звёздочка». Просто нанесите бальзам на ватный диск  и потрите.
Почему почти в каждом французском доме есть бальзам «Звёздочка»

№7 Средство от насморка


Пожалуй, с этим вариантом использования лечебного снадобья знакомы все: немного средства под нос при насморке — и состояние быстро улучшается.

№8 Помогает при укачивании


Если у вас морская болезнь, да и езда на автомобиле или автобусе может закончиться тошнотой и головной болью, попробуйте нанести совсем небольшое количество бальзама под нос — вы перенесёте дорогу значительно легче.
Почему почти в каждом французском доме есть бальзам «Звёздочка»

№9 Спасает при ожогах


Небольшие ожоги на кухне или от щипцов для завивки — неприятное, хоть и обычное дело. Но, если на повреждённую кожу сразу нанести ароматный бальзам, боль станет меньше, а сам ожог пройдёт значительно быстрее.
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