Почему почти в каждом французском доме есть бальзам «Звёздочка»

Наверное нет на территории бывшего Советского Союза человека, который бы не был знаком с вьетнамским бальзамом «Золотая звезда». Обязательное место в наших домашних аптечках бальзамам обеспечивает эффективность и многофункциональность.

Неудивительно, что и в «просвещённой Европе» «Золотую звезду» и её собратьев знают и ценят. Французы, например, вообще не представляют своей жизни без баночки пахучей мази, и у них на это — целых 12 причин!







№1 Лучше фумигатора

№2 Успокаивающее средство поле укуса

№3 Избавляет от ос и термитов

№4 Помогает справиться с запахом

№5 Удаляет краску

№6 Помогает снять наклейки

№7 Средство от насморка

№8 Помогает при укачивании

№9 Спасает при ожогах

В южных провинциях Франции в тёплое время года нет жизни от комаров! Лайфхак от французов — откройте баночку с бальзамом и поставьте на прикроватный столик. Средство великолепно отпугивает комаров и при этом совершенно безвредно даже для младенцев.Если вы идёте на природу, где есть вероятность укуса комара, возьмите бальзам с собой. Крошечное количество, нанесённое на место укуса, не даст раздуться прыщику и успокоит зуд.Небольшое количество бальзама возле гнезда ос или термитника даст понять насекомым, что они — нежеланные гости. Как правило, насекомые предпочитают спешно покинуть гнёзда и убраться подальше.Некоторые французские домохозяйки используют «Звёздочку» в качестве ароматизатора в обувном шкафу.Эфирные масла гвоздики и корицы борются с бактериями, отвечающими за дурной запах, а ментол и эвкалипт дезодорируют и шкаф, и саму обувь.Если вы делаете ремонт, испачкали руки в краске, а никаких специальных средств для её удаления под рукой нет — поможет всё та же «Звёздочка»! Нанесите небольшое количество бальзама на ватный диск или ткань и потрите испачканное место.Если мебель вашего ребёнка пестрит наклейками, но они больше не актуальны, убрать их без ущерба для поверхности поможет «Звёздочка». Просто нанесите бальзам на ватный диск и потрите.Пожалуй, с этим вариантом использования лечебного снадобья знакомы все: немного средства под нос при насморке — и состояние быстро улучшается.Если у вас морская болезнь, да и езда на автомобиле или автобусе может закончиться тошнотой и головной болью, попробуйте нанести совсем небольшое количество бальзама под нос — вы перенесёте дорогу значительно легче.Небольшие ожоги на кухне или от щипцов для завивки — неприятное, хоть и обычное дело. Но, если на повреждённую кожу сразу нанести ароматный бальзам, боль станет меньше, а сам ожог пройдёт значительно быстрее.