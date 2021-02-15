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12 бытовых приборов прошлого

С тех пор как человек стал носить одежду, перед ним встал вопрос о том, как ее стирать. Необходимость стирки белья существовала во все времена и у всех народов.

12 бытовых приборов прошлого

Ручная стирка была всегда, а вот история изобретения устройств, которые бы ее облегчали, начинается несколько столетий назад. Только 28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью-Гэмпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой.

Мы решили вспомнить и другие бытовые приборы прошлых лет.

12 бытовых приборов прошлого

Эта посудомоечная машина компании «Чарльз Колстон» стоила 85 гиней. Первая посудомоечная машина была запатентована в 1886 году Джозефиной Кокрэйн, однако ею пользовались только на предприятиях из-за огромного количества воды, необходимого для ее работы. Домашние посудомоечные машины вошли в обиход в 1970-х.

12 бытовых приборов прошлого

Первый электрический фен изобрел в 1890 году владелец французского салона красоты Александр Кодфой. У этого алюминиевого фена 1925 года было две настройки и деревянная ручка.

12 бытовых приборов прошлого

Радиоприемник Regency TR-1 был самым маленьким беспроводным радио, которое появилось на рынке в 1955 году.

12 бытовых приборов прошлого

Уильям Генри Хувер приобрел патент на пылесос в 1908 году. Это была его первая коммерческая версия — «Модель 0», которой пользовались в 1920-х годах.

12 бытовых приборов прошлого

Первый коммерчески успешный тостер — D12, выпущенный компанией General Electric в 1909 году. Британская фирма под названием Crompton & Company создала электрический тостер в 1893 году.



12 бытовых приборов прошлого

Переносной телефон DynaTAC 8000x мог предложить 30 минут в режиме разговора. Его выпустили в 1983 году, он стоил 3995 долларов.

12 бытовых приборов прошлого

Микроволновку изобрели в 1946 году. Ее выпустили в США в конце 1940-х, а в Великобритании — в 1959 году. Эта модель конца 1960-х.

12 бытовых приборов прошлого

Электрическая стиральная машина появилась в 1906 году. Та, что на фотографии, датируется 1927 годом. Это была одна из первых моделей с электрической мешалкой.

12 бытовых приборов прошлого

«Жестяной» телевизор был выпущен Джоном Лоуги Бэрдом в 1930 году, однако было продано всего около 1000 штук, так как было дешевле купить телевизор «сделай сам». Первое телевещание состоялось в 1929 году.

12 бытовых приборов прошлого

Холодильник «с мониторным верхом» 1927 года получил свое название от компрессора наверху, который напоминал цилиндрическую башню штурмовика Monitor. Это был первый холодильник, сделанный полностью из стали, а не из дерева.

12 бытовых приборов прошлого

С электрочайниками экспериментировали в 1890-х годах, но первый чайник с погружаемым в жидкость нагревателем был произведен компанией Swan Company в 1922 году. Он мог нагреть 2,8 литра воды за 9 минут.

12 бытовых приборов прошлого

Сравнительно футуристический 8-битный домашний компьютер Commodore VIC-20 был выпущен в 1980 году.

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