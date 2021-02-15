12 бытовых приборов прошлого

С тех пор как человек стал носить одежду, перед ним встал вопрос о том, как ее стирать. Необходимость стирки белья существовала во все времена и у всех народов.







Ручная стирка была всегда, а вот история изобретения устройств, которые бы ее облегчали, начинается несколько столетий назад. Только 28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью-Гэмпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой.



Мы решили вспомнить и другие бытовые приборы прошлых лет.







Эта посудомоечная машина компании «Чарльз Колстон» стоила 85 гиней. Первая посудомоечная машина была запатентована в 1886 году Джозефиной Кокрэйн, однако ею пользовались только на предприятиях из-за огромного количества воды, необходимого для ее работы. Домашние посудомоечные машины вошли в обиход в 1970-х.







Первый электрический фен изобрел в 1890 году владелец французского салона красоты Александр Кодфой. У этого алюминиевого фена 1925 года было две настройки и деревянная ручка.







Радиоприемник Regency TR-1 был самым маленьким беспроводным радио, которое появилось на рынке в 1955 году.







Уильям Генри Хувер приобрел патент на пылесос в 1908 году. Это была его первая коммерческая версия — «Модель 0», которой пользовались в 1920-х годах.







Первый коммерчески успешный тостер — D12, выпущенный компанией General Electric в 1909 году. Британская фирма под названием Crompton & Company создала электрический тостер в 1893 году.

Переносной телефон DynaTAC 8000x мог предложить 30 минут в режиме разговора. Его выпустили в 1983 году, он стоил 3995 долларов.Микроволновку изобрели в 1946 году. Ее выпустили в США в конце 1940-х, а в Великобритании — в 1959 году. Эта модель конца 1960-х.Электрическая стиральная машина появилась в 1906 году. Та, что на фотографии, датируется 1927 годом. Это была одна из первых моделей с электрической мешалкой.«Жестяной» телевизор был выпущен Джоном Лоуги Бэрдом в 1930 году, однако было продано всего около 1000 штук, так как было дешевле купить телевизор «сделай сам». Первое телевещание состоялось в 1929 году.Холодильник «с мониторным верхом» 1927 года получил свое название от компрессора наверху, который напоминал цилиндрическую башню штурмовика Monitor. Это был первый холодильник, сделанный полностью из стали, а не из дерева.С электрочайниками экспериментировали в 1890-х годах, но первый чайник с погружаемым в жидкость нагревателем был произведен компанией Swan Company в 1922 году. Он мог нагреть 2,8 литра воды за 9 минут.Сравнительно футуристический 8-битный домашний компьютер Commodore VIC-20 был выпущен в 1980 году . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)