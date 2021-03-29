Призраки троллейбусов в городе-призраке

Одно из мест в Канаде интригует многих туристов. Это место — заброшенный поселок Сандон в Британской Колумбии. Кроме того, что сам поселок покинут людьми, здесь также можно увидеть целый парк старинных раритетных троллейбусов, тоже покинутых всеми.







Восемь нержавеющих троллейбусов, известных как Brills, когда то были частью троллейбусного парка города Ванкувера, по улицам которого они курсировали в течение почти 40 лет. Производство троллейбусов Brills было начато в 1948 году, на улицах Ванкувера они начали работать на переоборудованных линиях трамвая.





Но после того, как в середине 1980-х годов троллейбусы были выведены из эксплуатации, они почти 20 лет стояли во дворе парка и у них маячила зловещая перспектива на горизонте.







Однако Хал Райт, смотритель города Сандона, который находится между Нью-Денвере и Касло в районе Кутеней, решил прийти старым троллейбусам на помощь. Он перевез 13 из брошенных троллейбусов в свой музей в Сандоне в попытке спасти их от мародеров и охотников на металлолом.







Хал Райт говорит: «Каждый из троллейбусов может быть отремонтирован, ведь они сделаны из нержавеющего металла. Они соответствуют всем идеалам повторного использования и устойчивого развития. Моя цель — сохранить эти замечательные троллейбусы для потомков и я искренне надеюсь, что мне удастся их восстановить».

Добраться до города можно от аэропорта Ванкувера, где на парковке можно взять автомобиль на прокат. Дорога до города составляет 694 км или 8,5 часов езды.

Старый троллейбус Brills в городе-призраке Сандон.

Старый троллейбус Brills в городе-призраке Сандон.

Старый троллейбус Brills в городе-призраке Сандон.

Аппарат для оплаты проезда в старом троллейбусе Brills в городе-призраке Сандон.

Старый троллейбус Brills в городе-призраке Сандон.

Старые троллейбусы Brills в городе-призраке Сандон.

Старые троллейбусы Brills в городе-призраке Сандон .

Старые троллейбусы Brills в городе-призраке Сандон.

Старый троллейбус Brills в городе-призраке Сандон.

А так троллейбусы Brills выглядели на улицах Ванкувера.

Хал Райт добавил: «Я надеюсь, что в один прекрасный день какой-нибудь влиятельный политик скажет, что это отличная идея – снова пустить на улицы города раритетные экологически чистые троллейбусы. Это не обязательно должен быть Ванкувер, нет никаких причин, почему в другом городе нельзя сделать то же самое».В настоящее время, заброшенные троллейбусы стоят бок о бок в Сандоне: призраки троллейбусов в городе-призраке.Тут следует рассказать немного о самом городе-призраке Сандон, который получил статус города еще в 1898 году. Когда то это был город шахтерский город с населением в 5000 человек. Жители работали на богатых серебряных рудниках, в город вели две железные дороги. Однако в 20-м веке цены на серебро стали падать, добыча серебра в местных рудниках стала нерентабельной, а массовое наводнение Карпентер Крик, произошедшее в 1955 году, уничтожило большинство зданий и оставшиеся жители покинули город. Сегодня здесь живет несколько человек, которые создали музей города.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)