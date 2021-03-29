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Призраки троллейбусов в городе-призраке

Одно из мест в Канаде интригует многих туристов. Это место — заброшенный поселок Сандон в Британской Колумбии. Кроме того, что сам поселок покинут людьми, здесь также можно увидеть целый парк старинных раритетных троллейбусов, тоже покинутых всеми.

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Восемь нержавеющих троллейбусов, известных как Brills, когда то были частью троллейбусного парка города Ванкувера, по улицам которого они курсировали в течение почти 40 лет. Производство троллейбусов Brills было начато в 1948 году, на улицах Ванкувера они начали работать на переоборудованных линиях трамвая.

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Но после того, как в середине 1980-х годов троллейбусы были выведены из эксплуатации, они почти 20 лет стояли во дворе парка и у них маячила зловещая перспектива на горизонте.

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Однако Хал Райт, смотритель города Сандона, который находится между Нью-Денвере и Касло в районе Кутеней, решил прийти старым троллейбусам на помощь. Он перевез 13 из брошенных троллейбусов в свой музей в Сандоне в попытке спасти их от мародеров и охотников на металлолом.

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Хал Райт говорит: «Каждый из троллейбусов может быть отремонтирован, ведь они сделаны из нержавеющего металла. Они соответствуют всем идеалам повторного использования и устойчивого развития. Моя цель — сохранить эти замечательные троллейбусы для потомков и я искренне надеюсь, что мне удастся их восстановить».



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Хал Райт добавил: «Я надеюсь, что в один прекрасный день какой-нибудь влиятельный политик скажет, что это отличная идея – снова пустить на улицы города раритетные экологически чистые троллейбусы. Это не обязательно должен быть Ванкувер, нет никаких причин, почему в другом городе нельзя сделать то же самое».

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В настоящее время, заброшенные троллейбусы стоят бок о бок в Сандоне: призраки троллейбусов в городе-призраке.

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Тут следует рассказать немного о самом городе-призраке Сандон, который получил статус города еще в 1898 году. Когда то это был город шахтерский город с населением в 5000 человек. Жители работали на богатых серебряных рудниках, в город вели две железные дороги. Однако в 20-м веке цены на серебро стали падать, добыча серебра в местных рудниках стала нерентабельной, а массовое наводнение Карпентер Крик, произошедшее в 1955 году, уничтожило большинство зданий и оставшиеся жители покинули город. Сегодня здесь живет несколько человек, которые создали музей города.

 

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 Добраться до города можно от аэропорта Ванкувера, где на парковке можно взять автомобиль на прокат. Дорога до города составляет  694 км или 8,5 часов езды.

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Старый троллейбус Brills в городе-призраке Сандон.



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Старый троллейбус Brills в городе-призраке Сандон.



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Старый троллейбус Brills в городе-призраке Сандон.



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Аппарат для оплаты проезда в старом троллейбусе Brills в городе-призраке Сандон.



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Старый троллейбус Brills в городе-призраке Сандон.


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Старые троллейбусы Brills в городе-призраке Сандон.



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Старые троллейбусы Brills в городе-призраке Сандон.



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Старые троллейбусы Brills в городе-призраке Сандон.



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Старый троллейбус Brills в городе-призраке Сандон.

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А так троллейбусы Brills выглядели на улицах Ванкувера.


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