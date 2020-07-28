Удивительный мост превращается в тоннель, соединяющий Данию и Швецию

Эта уникальная дорога связывает столицу Дании Копенгаген со шведским городом Мальмё. Эресунн, спроектированный датским архитектором Георгом Ротне, был открыт 1 июля 2000 года. Мост тянется порядка 8 километров прежде чем превратиться при помощи искусственного острова в 4-километровый тоннель.



Место интересно как в архитектурном, так и в биологическом смысле: на острове, сооруженном из поднятого со дна моря материала, произрастают более 500 интересных видов растений. Большая часть бетонного тоннеля была сделана на земле и отбуксирована на место стройки.



































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