Секреты строительной рулетки, о которых стоит знать

Освойте этот простой, но важный инструмент для обеспечения точности ваших проектов.

Вы, несомненно, слышали пословицу «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и, возможно, даже сделали ее мантрой для собственных проектов.

Но если вы не знаете, как использовать рулетку и правильно читать её маркировку, ваши усилия могут быть неэффективными. Более того, этот, казалось бы, простой инструмент, выполняющий единственную функцию, может фактически использоваться для решения других задач, помимо простого измерения длины между точкой A и точкой B. Так что читайте дальше, чтобы изучить этот скромный инструмент и научиться правильно его использовать.







Использование рулетки

Следуйте этим указаниям, чтобы эффективно использовать рулетку. Чтобы начать использование, вытяните зацеп из корпуса и зацепите его за край измеряемого объекта. Протяните полотно по объекту, нажмите на фиксатор и посмотрите, где линейка встречается с концом объекта. Ближайшая линия на линейке к концу объекта является окончательным измерением. Как только вы сделали замеры, ослабьте зацеп, держа полотно рукой линейку, чтобы отдача не нанесла травмы, затем нажмите на фиксатор и медленно дайте полотну вернуться в корпус.Функция «нулевой точки» обеспечит точность измерений.Многие думают, что подвижный зацеп — это брак производителя, но на самом деле это необходимость. Измерения могут проводится от предмета или с захватом предмета. При измерении от предмета — зацеп является нулевой точкой. При измерении с захватом — зацеп выдвигается на свою ширину и нулевая отметка совпадает с краем предмета.Всегда проверяйте, чтобы зацеп был полностью вытянут, когда он зацепился за край.Округлить до большего числа. При чтении рулетки край объекта может попасть между двумя линиями на линейке. Чтобы избежать ситуации, когда после резки деталь будет короткой (учитывайте также ширину, которую снимает фреза при резке), всегда округляйте до большего размера. В худшем случае вам придется снова измерять и резать, но это гораздо лучше, чем тратить кусок материала, который на миллиметр короче заданного значения.Используйте корпус для измерений в проемах вместо сгибания ленты. Распространенной ошибкой при проведении измерений (например, внутренней ширины книжной полки) является вытягивание лезвия в высоту и сгибание ее так, чтобы она прилегала к одной стороне объекта, в то время как корпус рулетки прижимается к другой стороне. Изгиб ленты может привести к неточным измерениям.Вместо этого расположите основание рулетки на одну сторону измеряемого объекта. Вытяните зацеп и поднесите его к другой стороне книжной полки. Снимите показание с ленты и добавьте их к длине корпуса (отмечено на его основании), чтобы получить точное показание. Эта практика также предотвращает повторное изгибание ленты, что приводит к ее повреждению и преждевременному износу.Выгнутое полотно улучшает жесткость ленты. Линейка рулетки немного вогнута, чтобы увеличить жесткость при использовании. Это позволяет линейке вытягиваться дальше без потери жесткости, помогая проводить измерения с большей точностью.Используйте зазубрены на конце лезвия, когда карандаша нет под рукой. Зазубренный край на конце зацепа также можно использовать в качестве маркера. Если у вас нет под рукой карандаша или инструмента для разметки, проведите краем зацепа назад и вперед по измеряемому материалу, чтобы отметить место реза.Отверстие в зацепе. У зацепа также есть небольшое отверстие, чуть выше зубчатого края, специально разработанного для того, чтобы зацепить его за гвоздь или винт — очень полезно при измерении плоской поверхности и работе без партнера.Отверстие также можно использовать для создания идеальных кругов. Закрутите саморез в середину материала, подлежащего измерению, затем прикрепите зацеп к головке самореза. Вытяните линейку до желаемого радиуса (половина диаметра круга) и нажмите на фиксатор. Используя карандаш, отметьте начальное измерение и держите кончик карандаша на поверхности материала в этой точке. Поверните рулетку на 360 градусов, крепко прикрепив зацеп к головке гвоздя или самореза. Завершите вращение, и у вас должен получиться идеальный круг.Быстрый и простой способ деления детали на несколько равных частей без вычислений. Если нам надо разделить деталь на три части, то не стоит проводить длительные подсчеты в столбец или на калькуляторе, просто берем на линейке число, которое больше ширины детали и кратно трем. Размещаем линейку так, чтобы зацеп был у верхнего края детали, а у нижнего края — отметка 30 см. Далее делим 30 см три равные части по 10 см, делаем метки на детали и вуаля!