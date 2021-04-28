Российские знаменитости до и после пластики

Уже больше двухсот лет пластические операции стоят на страже женской молодости и красоты. Не так просто найти поп-диву, которая ни разу не вносила изменения в собственную внешность хирургическим путем. В принципе, это вполне логичный шаг для женщин определенного возраста, у которых размер гонораров находится в прямой зависимости от миловидности личика. В этом вопросе отечественные артистки нисколько не отстают от западных коллег. А некоторые даже перебарщивают.









Екатерина Варнава

Валерия

Ольга Бузова

Алена Водонаева

Полина Гагарина

Юлия Началова

Юлия Волкова

Елена Проклова

Лолита Милявская

Маша Малиновская

Бонус: Никита Джигурда