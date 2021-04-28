Российские знаменитости до и после пластики

Уже больше двухсот лет пластические операции стоят на страже женской молодости и красоты. Не так просто найти поп-диву, которая ни разу не вносила изменения в собственную внешность хирургическим путем. В принципе, это вполне логичный шаг для женщин определенного возраста, у которых размер гонораров находится в прямой зависимости от миловидности личика. В этом вопросе отечественные артистки нисколько не отстают от западных коллег. А некоторые даже перебарщивают.
Екатерина Варнава
Секс-символ российского телевидения произвела над своим лицом столько манипуляций, что кажется, будто на этих фотографиях два разных человека.
Валерия
15 лет назад певица выглядела существенно старше, чем сейчас.
Ольга Бузова
Ведущая шоу «Дом-2» приобрела как будто более благородную внешность.
Алена Водонаева
Чего нельзя сказать о модели Водонаевой.
Полина Гагарина
Певица отрицает всякое хирургическое вмешательство, но есть подозрения, что такие щечки сами собой не пропадают.
Юлия Началова
Началова, судя по всему, заказала пакет «Все включено». Но получилось в общем-то неплохо.
Юлия Волкова
Трогательной Волковой, какой страна ее знала по группе «Тату», больше нет.
Елена Проклова
Проклова — частый гость пластического хирурга. Ни за что не скажешь, что ей 63 года.
Лолита Милявская
Лолита не скрывает ни своего возраста, ни благосклонности к пластическим операциям. Подбородок, например, действительно стал привлекательнее.
Маша Малиновская
Да, на обеих фотографиях Маша Малиновская.
Бонус: Никита Джигурда
Года четыре назад на одном из светских мероприятий Джигурда, приподняв очки, объявил, что таким окружающие видят его в последний раз. «Готовлю подарок любимой Мариночке, хочу сделать себе пластическую операцию по подтяжке век и помолодеть!» Настоящий самец…
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