С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Российские знаменитости до и после пластики

Уже больше двухсот лет пластические операции стоят на страже женской молодости и красоты. Не так просто найти поп-диву, которая ни разу не вносила изменения в собственную внешность хирургическим путем. В принципе, это вполне логичный шаг для женщин определенного возраста, у которых размер гонораров находится в прямой зависимости от миловидности личика. В этом вопросе отечественные артистки нисколько не отстают от западных коллег. А некоторые даже перебарщивают.

Российские знаменитости до и после пластики

Екатерина Варнава


Российские знаменитости до и после пластики

Секс-символ российского телевидения произвела над своим лицом столько манипуляций, что кажется, будто на этих фотографиях два разных человека.

Валерия


Российские знаменитости до и после пластики

15 лет назад певица выглядела существенно старше, чем сейчас.

Ольга Бузова


Российские знаменитости до и после пластики

Ведущая шоу «Дом-2» приобрела как будто более благородную внешность.

Алена Водонаева


Российские знаменитости до и после пластики

Чего нельзя сказать о модели Водонаевой.

Полина Гагарина


Российские знаменитости до и после пластики

Певица отрицает всякое хирургическое вмешательство, но есть подозрения, что такие щечки сами собой не пропадают.

Юлия Началова


Российские знаменитости до и после пластики

Началова, судя по всему, заказала пакет «Все включено». Но получилось в общем-то неплохо.

Юлия Волкова


Российские знаменитости до и после пластики

Трогательной Волковой, какой страна ее знала по группе «Тату», больше нет.

Елена Проклова


Российские знаменитости до и после пластики

Проклова — частый гость пластического хирурга.
Ни за что не скажешь, что ей 63 года.

Лолита Милявская


Российские знаменитости до и после пластики

Лолита не скрывает ни своего возраста, ни благосклонности к пластическим операциям. Подбородок, например, действительно стал привлекательнее.

Маша Малиновская


Российские знаменитости до и после пластики

Да, на обеих фотографиях Маша Малиновская.

Бонус: Никита Джигурда


Российские знаменитости до и после пластики

Года четыре назад на одном из светских мероприятий Джигурда, приподняв очки, объявил, что таким окружающие видят его в последний раз. «Готовлю подарок любимой Мариночке, хочу сделать себе пластическую операцию по подтяжке век и помолодеть!» Настоящий самец…

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

7 устаревших бесполезных моделей одежды. Антитренды 2021.

Читать
Девушки на вулкане: Saint Laurent снова показал коллекцию на фоне эпичных пейзажей
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Девушки на вулкане: Saint Laurent снова показал коллекцию на фоне эпичных пейзажей

Обзор блока питания Aerocool AERO BRONZE 750M: «бронза» и модульные кабели
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

Обзор блока питания Aerocool AERO BRONZE 750M: «бронза» и модульные кабели

Российские знаменитости до и после пластики
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Российские знаменитости до и после пластики

«Это позор»: пользователи высмеяли свадебную панаму в стиле 90-х
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

«Это позор»: пользователи высмеяли свадебную панаму в стиле 90-х

Свадебные панамы в стихе 1990-х годов вызвали смех у пользователей соцсетей. Несмотря на высокую стоимость, головной убор собрал лишь нег...
15.05 На К-30 стартует проект Catch Yours
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

15.05 На К-30 стартует проект Catch Yours

Сайт знакомств. Котик хочет ласки.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Сайт знакомств. Котик хочет ласки.

Молодой дизайнер из подмосковной деревни принял участие в показе Mercedes-Benz Fashion Week
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Молодой дизайнер из подмосковной деревни принял участие в показе Mercedes-Benz Fashion Week

Бразильская модель из «Victoria’s Secret» хвастнула спортивной фигурой в микро-топе и лосинах: «Зажигалка»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Бразильская модель из «Victoria’s Secret» хвастнула спортивной фигурой в микро-топе и лосинах: «Зажигалка»

Юная внучка Софии Ротару показала, в какой одежде ходит дома: "Очень красивая!"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Юная внучка Софии Ротару показала, в какой одежде ходит дома: "Очень красивая!"

5 примеров окрашивания волос, которые не нравятся мужчинам
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

5 примеров окрашивания волос, которые не нравятся мужчинам

Окрашивание – это способ легко и быстро кардинально изменить свой образ. Дамы часто прибегают к этому способу изменения внешности. Иногда...
Семь устаревших модных правил для 40-летних
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Семь устаревших модных правил для 40-летних

Народные средства против растяжек
Материал, выбранный редакторами МиртесенБудь в форме!

Народные средства против растяжек

Моника Беллуччи забыла о скромности, сняв бретельки платья с "кричащим" разрезом: "Ого, невероятная"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Моника Беллуччи забыла о скромности, сняв бретельки платья с "кричащим" разрезом: "Ого, невероятная"

Самые красивые знаки зодиака – и самая привлекательная черта каждого из них
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Самые красивые знаки зодиака – и самая привлекательная черта каждого из них

35-летняя жена Бабкина впечатлила идеальным лицом и модной прической: «Женщина-весна»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

35-летняя жена Бабкина впечатлила идеальным лицом и модной прической: «Женщина-весна»

Эвелина Хромченко продемонстрировала универсальную для всех типов фигуры юбку
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Эвелина Хромченко продемонстрировала универсальную для всех типов фигуры юбку

Fashion-эксперт программы «Модный приговор» на Первом канале показала россиянкам, какая форма юбки идеально сядет на любой женской фигуре...
Фанаты признаются Бритни Спирс в любви после видео в бикини
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Фанаты признаются Бритни Спирс в любви после видео в бикини

Красавица в нелепом платье! Наталья Водянова удивила выбором наряда
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕва.ру

Красавица в нелепом платье! Наталья Водянова удивила выбором наряда

Диетолог дала советы по питанию на Пасху
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Диетолог дала советы по питанию на Пасху

Диетолог дала советы по питанию в Пасху
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Диетолог дала советы по питанию в Пасху

Простой шугаринг в домашних условиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Простой шугаринг в домашних условиях

От лаванды до зелени: весенне-летние тренды маникюра
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

От лаванды до зелени: весенне-летние тренды маникюра

Дешевые ноутбуки Huawei MateBook D можно купить в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Дешевые ноутбуки Huawei MateBook D можно купить в России

Модная челка на короткие волосы: найди свой идеальный образ!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Модная челка на короткие волосы: найди свой идеальный образ!

В России резко ускорился рост цен на ряд продуктов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В России резко ускорился рост цен на ряд продуктов

Стильно и красиво: удачные образы для полных женщин элегантного возраста
Материал, выбранный редакторами МиртесенУголок хозяйки

Стильно и красиво: удачные образы для полных женщин элегантного возраста

Не думала, что маска может так подтянуть лицо: омолодилась за полчаса с PEPPLUS+
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Не думала, что маска может так подтянуть лицо: омолодилась за полчаса с PEPPLUS+

Самые популярные бренды и другие модные итоги: The Lyst опубликовал отчет за первый квартал 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Самые популярные бренды и другие модные итоги: The Lyst опубликовал отчет за первый квартал 2021 года

Как можно восстановить волосы с помощью масел?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSmart Boobs

Как можно восстановить волосы с помощью масел?

Впервые в России: Victoria Andreyanova и Cappasity представили коллекцию одежды в формате AR-голограмм
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusbase

Впервые в России: Victoria Andreyanova и Cappasity представили коллекцию одежды в формате AR-голограмм

Рваные стрижки на средние волосы 2021 для женщин после 50 лет (+12 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Рваные стрижки на средние волосы 2021 для женщин после 50 лет (+12 фото)

5 идей украшений для образа в мужском стиле
Материал, выбранный редакторами МиртесенHEROINE — интернет-журнал для девушек

5 идей украшений для образа в мужском стиле

Модные сумки лета 2021 для тех, кто устал от масс-маркета и Китая: 2 крутые модели от российского бренда
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Модные сумки лета 2021 для тех, кто устал от масс-маркета и Китая: 2 крутые модели от российского бренда

Картина дня

наверх