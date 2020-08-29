Как избавить листья розы от чёрных пятен народными средствами

Розы — одни из самых прекрасных цветов, которые можно посадить на своем участке. Они обладают невероятно приятным ароматом, различными оригинальными расцветками и обильным цветением. Но даже опытные огородники не застрахованы от проблем с выращиванием цветов.

Любые огородные культуры подвержены негативному влиянию вредителей, различных заболеваний и неблагоприятных природных факторов. Однако, к счастью, со всеми этими проблемами можно с легкостью справиться простыми и доступными методами.







1. Анализ проблемы

2. Правильная обрезка

3. Безопасность и дезинфекция

4. Предупредительные меры

5. Правильная обработка

6. Рецепт домашнего фунгицида

7. Приятное выздоровление

Когда роза выглядит нездоровой, это означает, что нужно начинать лечить.Черные пятна — это ужасное заболевание, которое может поразить каждый лист вашего растения. Распространение болезни начинается постепенно, и со временем может захватить все растение, лишить его цветения и полностью загубить. Без лечения черные пятна никогда не пропадают самостоятельно. Для того, чтобы реабилитация пораженного грибком цветка прошла гладко, следует придерживаться четких процедур, которые включают правильную обрезку и обработку всего куста, а иногда и соседних растений. Органический метод действует не хуже химического, однако более безопасен. Для обработки потребуется один или несколько маленьких секаторов, мешок для мусора, а также домашний фунгицид.Чтобы успешно избавиться от черных пятен на розах, потребуется немного времени и правильный подход.Лечение куста начинается с того, что нужно удалить все отцветшие розы, а также пораженные ветки и листья. Если здоровых цветов слишком много, их желательно тоже частично срезать, чтобы они не забирали лишние силы, питательные вещества и соки у цветка, который борется с болезнью. Любые срезы секатором делаются под углом 45 градусов. Сначала удаляются все мертвые цветки и стебли под ними длиной где-то 5 см.Простая обработка поможет избежать заражения.После этого следует отрезать черные листья и ветви с пятнами. Желтые листья также могут быть зараженными и больными, поэтому при наличии большого количества здоровых листов их следует удалить. Однако следует помнить, что листья — это основной способ получения растением пищи. Поэтому оставлять полностью голый куст роз тоже неправильно.Хочется, чтобы розы никогда не болели.Полезный совет: Если пораженная область слишком большая, то следует удалить только наиболее почерневшие листья.Важно не только спасти заболевшее растение, но и обезопасить окружающие цветы.Все отрубленные листья и ветки следует сразу отправлять в мешок для мусора, не бросая на землю. От них очень важно избавиться, так как грибковое заболевание может продолжать распространятся даже на мертвых листьях, тем самым обеспечивая риск для здоровых растений.После того, как все пораженные листья будут срезаны, секатор нужно обработать спиртом. Затем нужно убрать или обрезать любые сорняки и другие окружающие растения, у которых также есть зараженные грибком области. Ни в коем случае нельзя отправлять эти листья и сорняки в кучу компоста. Грибковое заболевание может распространиться и на почву.Важным аспектом является мульчирование почвы.Несмотря на то, что вся почва вокруг зараженного растения уже очищена, требуются дополнительные меры, которые будут препятствовать распространению грибка. Для этого необходимо выполнить мульчирование почвы с помощью соломы или древесной коры. Слой должен быть не менее 3-4 см. Это не позволит грибку снова заразить растение.Домашний органический фунгицид — лучшее средство для лечения роз.Для того, чтобы вылечить куст розы, пораженный грибком, следует использовать самодельный органический фунгицид. Для этого растение нужно обильно опрыснуть со всех сторон, включая верх, листья, стволы, нижнюю часть листьев и основу куста у земли. Чтобы полностью избавиться от заболевания, такую процедуру нужно будет повторно повторять в течение нескольких недель, как правило, каждые 7 дней. Если пойдет дождь, то после его окончания следует обязательно повторить опрыскивание.Самодельное средство, которое спасает розы от грибка.Для создания домашнего лекарства для роз понадобится немного растительного или рапсового масла, пищевая сода и 500 мл воды. Для растений, которые не сильно поражены грибком, будет достаточно одной чайной ложки с горкой соды на это количество воды, если же они болеют значительно, то следует взять две или даже три. Масла нужна всего одна чайная ложка. Все тщательно перемешать.Приятно видеть на своем участке здоровые цветущие розы.После обработки и лечения куст розы должен выглядеть более здоровым и красивым. Новые здоровые побеги обычно начинают формироваться уже через несколько недель. Особое внимание нужно уделить ежедневному утреннему поливу растения. Делать это необходимо ближе к корневой системе, не затрагивая листья, так как их постоянная увлажненность может привести к повторному распространению грибка.