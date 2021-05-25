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Вещи гостиной, от которых стоит отказаться

Гостиная – это место, где люди собираются для общения, поэтому в ней должно быть светло и комфортно. Чтобы создать удобную среду для семьи и гостей, следует прислушаться к этим советам дизайнеров.

1. Громоздкая мебель


Стандартные квартиры не могут похвалиться огромной площадью. А их хозяева зачастую совершают ряд ошибок, которые визуально уменьшают и без того малое пространство. Громоздкая мебель – одна из них. Массивные шкафы, стенки и горки стоит заменить комодами и открытыми полками.

Вещи гостиной, от которых стоит отказаться

2. Открытое хранение проводов


Провода, которые идут по полу, не добавят эстетики интерьеру гостиной. Стоит избавиться от беспорядка и спрятать кабели от посторонних глаз. Для этого можно организовать специальный короб или купить готовое решение в стиле дизайна комнаты.
Вещи гостиной, от которых стоит отказаться

3. Тусклое освещение


Полумрак в гостиной хорош только для романтического вечера. В обычное время от него следует отказаться. Недостаточное освещение может вызвать проблемы со зрением, стать причиной плохого настроения и даже повлиять на состояние психики жильцов. Наполните гостиную светом и солнцем, используя естественное и акцентное освещение.

Вещи гостиной, от которых стоит отказаться

4. Однотонный ковёр


Расцветка ковра должна вписаться в общий вид помещения и внести в него изюминку.
Этого трудно ожидать от безликих однотонных нейтральных тонов. Оригинальный узор станет связующим звеном интерьера, собрав все элементы в одно целое. Рисунок ковра неплохо повторить в обивке мебели, декоративных подушках или картине на стене.

Вещи гостиной, от которых стоит отказаться

5. Однотонные подушки


Подушки того же цвета, что диван и кресло, – давно устаревший прием дизайна интерьера. Это смотрится плохо, скучно и бессмысленно, ведь роль подушек не слиться с общим фоном, а наполнить дом уютом. Визуальный эффект, основанный на контрасте с мебелью, добавит гостиной индивидуальности и динамики.
Вещи гостиной, от которых стоит отказаться

6. Большое количество стульев 


Расстояние между отдельными предметами мебели должно быть достаточным для комфортного передвижения по гостиной. Стулья не должны ни в каком положении мешать проходу, поэтому их количество должно быть продумано и не слишком велико.

Вещи гостиной, от которых стоит отказаться

7. Изобилие элементов декора 


Слишком много картин, ваз, статуэток и прочих мелочей создаст в гостиной ощущение пестроты и захламленности.
Вещи гостиной, от которых стоит отказаться

8. Выступающий плинтус


Слишком выступающий плинтус не даст мебели встать плотно к стене. Незаметный плинтус, окрашенный в тон стен, добавит помещению высоты.
Вещи гостиной, от которых стоит отказаться
Эти идеи помогут сделать вашу гостиную удобной для семейных собраний и отдыха.
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