Быстрая и легкая уборка микроволновой печи

Микроволновая печь засияет как новая уже через 5 минут .

1. Апельсиновые шкурки

Апельсин приходит на выручку в борьбе с несложными загрязнениями. /Фото: veseldom.com

2. Моющее средство и губка

Обычную уборку с моющим средством можно сделать гораздо эффективнее за 1 минуту. /Фото: mlavarxg98u4.i.optimole.com

3. Пищевая сода

Простой и эффективный способ, который обойдется очень дешево. /Фото: you.cleaning

4. Уксус

Уксусная «баня» поможет очистить микроволновую печь от любых загрязнений. /Фото: i4.hurimg.com

5. Лимонная кислота

Приятный лимонный аромат — несомненное преимущество уборки. /Фото: paradiseapplianceservice.com

6. Средство для чистки стекол

Простой и доступный способ чистки — использовать стеклоочиститель. /Фото: goneva.net.ua

7. Оливковое масло

Оливковое масло — секретный ингредиент для борьбы с жиром. /Фото: videoimg.ws.126.net