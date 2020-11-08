Википедия, трансплантология и холодная война:11 точных предсказаний ученых прошлого, которые сбылись

1. Сотовая связь (Никола Тесла)

В записях гениального ученого вышка сотовой связи появилась еще столетие назад. /Фото: gulag-info.ru

Никола Тесла предугадал появление сотовой связи. /Фото: leafclover.club

2. Смарт-часы (Никола Тесла)

Появление смарт-часов предугадали задолго до их появления. /Фото: smart-brend.ru

Тесла точно предсказал часть функционала умных часов. /Фото: art-de-luxe.com.ua

3. Новые химические элементы (Дмитрий Менделеев)

Периодическая система Д.Менделеева в первом варианте. /Фото: leafclover.club

Дмитрий Иванович Менделеев не зря считается выдающимся ученым-химиком. /Фото: kommersant.ru

Периодическая таблица Д.Менделеева. Современный вид. /Фото: leafclover.club

4. Интернет и Википедия(Артур Кларк)

Интернет и Википедия были предсказаны известным писателем. /Фото: mediasat.info, wikipedia.org

Писатель-фантаст Артур Чарльз Кларк. /Фото: dev.by

5. Дистанционное обучение (Артур Кларк)

Еще одно точное предсказание Артура Кларка. /Фото: ria.ru

Обучение на дому с помощью Интернет было озвучено задолго до его появления. /Фото: donntu.org

6. Геостационарная спутниковая орбита (Артур Кларк)

Спутниковое телевидение предсказал писатель-фантаст. /Фото: satprocom.ru

Схема концепции Артура Кларка. /Фото: mediasat.info

7. Великий Лондонский пожар (Нострадамус)

Великий Лондонский пожар Нострадамус предсказал больше чем за столетие. /Фото: vestnik.az

Нострадамус - фигура неоднозначная, однако некоторые его прогнозы сбывались. /Фото: newstyle-mag.com

8. Появление Адольфа Гитлера на исторической арене (Нострадамус)

Гитлер в оккупированном Париже, 1940 год. /Фото: nationalinterest.org

Во многом харизма и ораторские способности стали причиной огромной популярности Гитлера среди населения Германии 1930-х годов. /Фото: yourspeech.ru, dw.com

9. Холодная война (Алексис де Токвиль)

Противостояние двух сверхдержав 20 века предугадали еще в 19-м. /Фото: state-usa.ru

Впечатляюще: француз предугадал отношения россиян и американцев. /Фото: leafclover.club

10. Протезирование и трансплантация (Роберт Бойль)

Пересадку органов предугадали задолго до ее практического воплощения. /Фото: volynnews.com

Предсказания Роберта Бойля опередили время больше чем на два века. /Фото: pinterest.fr

11. Молекулы (Роберт Бойль)

Существование молекулы предугадали задолго до фактического описания. /Фото: techgenyz.com

Оказалось, что не все процессы на планете объясняются стихиями. /Фото: mchildren.ru