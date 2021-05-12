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Ни дать, ни взять: какие машины реже всего останавливают инспекторы ГИБДД


Ни дать, ни взять: какие машины реже всего останавливают инспекторы ГИБДД

Всякий отечественный автомобилист прекрасно осведомлен о том, что как только он выезжает на дорогу на любимой «ласточке», то в кустах вдоль дороги уже стоят патрули ГИБДД с коварно прищуривающимися сотрудниками, надеющимися поймать честного автомобилиста. А потому неплохо было бы обзавестись такой машиной, которая точно не привлечет внимания инспекторов. Удивительно, но такие авто действительно есть. Узнаем же про них побольше, а самое главное о том: почему же их редко тормозит полиция.

Некоторые машины инспекторов не интересуют. |Фото: bobr.by.

Некоторые машины инспекторов не интересуют. |Фото: bobr.by.

 

Силовые структуры в любом их выражении – это всегда инструмент государственного давления, направленного на поддержание порядка в системе. Порядок этот бывает разным. Это и банальное подчинение системе. И в том числе обеспечение общественной безопасности. Конечно же, в любых силовых структурах работают люди из плоти и крови (с семьей, ипотекой и отпуском в Турции), а потому и всевозможные нарушения, и перегибы там закономерным образом имеют место быть. В том числе коррупция и желание выслужиться любым способом. Тем не менее, стоит помнить, что про какое бы государственное насилие речь не шло, в медийном пространстве его факт очень часто раздувается так, что для получения реальной картины дел можно смело делить на 10.


Для некоторых станет откровением, но у сотрудников ГИБДД действительно есть что-то вроде перечня автомобилей, которые следует останавливать в первую очередь для проверки документов. Вот только продиктовано это в большинстве случаев не желанием «набить карманы» свежими штрафами или выслужится перед начальством, а проведением профилактической работы. Дело в том, что по маркам и моделям автомобилей есть две статистики: первая - статистика правонарушений и ДТП, вторая – статистика угонов. Самые популярные авто из обоих рейтингов сотрудники полиции и «дергают» на дорогах в первую очередь.

Впрочем, есть несколько моделей, которые ГАИшник остановит только в том случае, если водитель будет откровенно нарушать правила.

1. Skoda Octavia Combi


Добротный семейный сарай. |Фото: autoevolution.com.

Добротный семейный сарай. |Фото: autoevolution.com.

 

Главная «невидимка» на отечественных дорогах. Универсалы и лифтбеки данного модельного ряда редко привлекают внимание сотрудников полиции по причине того, что в 9.9 из 10 случаев машина приобретается не слишком-то состоятельными семьями. Такие граждане очень редко нарушают правила и попадают в ДТП. Низкая цена машины также делают ее крайне непопулярной у угонщиков.

2. Subaru Legacy


Не угоняют и не нарушают. |Фото: salon.av.by.

Не угоняют и не нарушают. |Фото: salon.av.by.

 

Седан Subaru Legacy – это ярчайший представитель семейного «сарая» на российской дороге. С годами этих автомобилей в стране становится все меньше, однако те, что остаются на рынке, поддерживают за собой добрую славу. Таким образом тормозить Legacy чаще всего просто пустая трата времени.

3. Volkswagen Golf


Не интересует по тем же причинам. |Фото: lastochka.by.

Не интересует по тем же причинам. |Фото: lastochka.by.

 

Компактный «Гольф» модель безусловно очень успешная, причем не только на отечественном рынке. Покупают ее все также главным образом не слишком богатые семьи. Статистика по нарушениям у Volkswagen Golf крайне низкая, а потому и повышенного интереса у стражей порядка авто не вызывает.

4. Citroen C4 Picasso


А машина-то неплохая. |Фото: autoevolution.com.

А машина-то неплохая. |Фото: autoevolution.com.

 

Французский компактный автомобиль в России также прибывает на положении семейной машины. Сложно будет найти в стране угонщика, который согласится угнать данное чудо. Наверняка, Picasso не станут воровать даже за доплату. Хотя машина на самом деле не является плохой.

5. Volkswagen Caddy


Хороший выбор. ¦Фото: carsot.com.

Хороший выбор. ¦Фото: carsot.com.

 

Автомобиль, который также не останавливают сотрудники ГИБДД без очевидной на то причины (непосредственного нарушения). Все потому, что Caddy приобретают в России преимущественно разнообразные коммерческие компании в качестве автомобилей для нужд фирмы.
Не нарушайте. |Фото: shnyagi.net.

Не нарушайте. |Фото: shnyagi.net.

 

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Ни дать, ни взять: какие машины реже всего останавливают инспекторы ГИБДД

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Ни дать, ни взять: какие машины реже всего останавливают инспекторы ГИБДДПодписаться на мой Instagram
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