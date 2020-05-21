Истории «особенных» детей в семьях президентов и монархов

Дети с особенностями психического развития могут родиться буквально в любой семье. Вот и у сильных мира сего в двадцатом веке хватало «особенных» родственников. Правда, относились к этому в разных семьях радикально по-разному, и некоторые истории вызывают умиление, а некоторые — ужас.





Принц Джон

Пять неудобных родственниц

Анна де Голль

Розмари Кеннеди