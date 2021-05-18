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Волшебные свойства лука

Волшебные свойства лука

Большинство из нас от него плачут горькими слезами, но всё же он необходим практически везде. Мы добавляем его в салаты и супы, а также можем кушать просто так. Сегодня мы поговорим о луке не просто как об овоще, который вызывает массу слёз, но и о его полезных свойствах, а также весьма интересных фактах, которые должны прийтись вам по душе.

Один известный комик, Джимми Карр, на очередном своём стендапе, сказал: «Довольно много тех, кто режут лук, льют крокодильи слезы, делая это. Но, дорогие мои, если вы не хотите плакать, то перестаньте настолько сильно эмоционально привязываться к нему». Это цитата, в своё время, стала культовой. Ну, уж не знаю я, почему Джимми решил выдвинуть такую теорию про слёзы во время чистки и нарезки лука, но у меня есть другая, несколько прозаичная, но всё же научно доказанная.

Волшебные свойства лука

Замечали ли вы, что нарезая лук, начинает пускать слезу не только тот, кто собственно занять делом, но и все вокруг? Это происходит, потому что нарушается естественная оболочка лука. Энзимы, которые содержатся в клетках этого овоща, находят выход и смешиваются с воздухом, тем самым образовывая пары летучей серы. Вот именно в этих парах всё дело. Как только они попадают на слизистую глаза, наш организм начинает сразу защищаться, ведь «нападет» раздражитель, а защитная реакция у нашего организма – это слезы. Для того чтобы этого избежать, вы можете сделать вот что:

• Нарезая любой лук, сразу же бросайте его в воду. Заранее приготовьте миску с холодной водой. Так, пары летучей серы, не смогут добраться до ваших глаз.

Защитные свойства лука


Волшебные свойства лука

Издавна люди верили, что лук обладает целебными свойствами. Его применяли для профилактики различных болезней, задолго до появления антибиотиков. Многие старцы, которые занимались врачеванием, знали, что лук является самым первых средством против различных вирусов и инфекций. Кроме всего прочего, этот овощ, славился тем, что он может поднять аппетит, улучшить кровообращение, помочь в работе ЖКТ и кишечника, а также повысить иммунитет, тем самым создавая «броню» против респираторных заболеваний.
Свежий сок лука, весьма отличное средство против бронхита и гипертонии, достаточно принимать по одной – две чайной ложки в день, и вы отлично будете себя чувствовать.

Традиционная медицина тоже не обходит стороной этот овощ. Лук могут включить в питание тем больным, которые сильно истощены, заражены аскаридами и так далее. В основном, его используют не как самостоятельную единицу, а в комплексе с другими полезными овощами и фруктами.

Волшебные свойства лука

Отличным средством против боли в суставах также является репчатый лук. Для того чтобы его приготовить вам понадобится менее двадцати минут. Рецепт компресса прост и его может приготовить каждый. Для этого вам понадобиться две луковицы среднего размера, разогретая плита и сковородка без масла. На разогретую плиту вы ставите чистую и сухую сковородку и оставляете на то время, пока будете чистить и нарезать кольцами лук.

Очень важно, чтобы лук не распался, а был целым. После того как с нарезкой окончено, аккуратно выкладывайте лук на разогретую сковородку. Следите за тем, чтобы он не подгорал. Как только обе стороны подрумянились, снимаем его с плиты. Выкладываем на марлю и аккуратно завязываем, к примеру, на больном колене. Лук не будет горячим, от соприкосновения с кожей его будет отделять марля, поэтому вам не стоит опасаться ожога. Сверху нужно замотать шарфом или чем-то другим, но обязательно теплым.

В основном, этот компресс делается на ночь, чтобы больное место оставалось в покое на целую ночь. Повторите эту процедуру несколько раз и болезненные ощущения исчезнут. Этот действенный и простой способ, помог преодолеть боль разной степени выраженности. Несомненно, если вы чувствуете, что суставы болят не просто на погоду, то, конечно же, вам нужно обратиться к врачу. Он сможет выписать вам нужные препараты и возможно мази. Но даже во время приёма лекарств не стоит забывать об этом компрессе.

Волшебные свойства лука

Да, лук – это действительно весьма интересный овощ. Он может довести до слез человека, который захочет его почистить, но просто задумайтесь, сколько всего полезного и лечебного он может дать взамен.

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