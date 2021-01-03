Как азербайджанский мастер диверсий считался у немцев своим, а работал на СССР: Мехти Ганифа

Азербайджанец Мехти Ганифа оглы Гусейнзаде под вымышленным прозвищем «Михайло» в прямом смысле слова наводил ужас на немецких фашистов в границах Югославии. Количество ликвидированных им врагов можно сопоставить с потерями, которые гитлеровцы со своими союзниками несли в боестолкновениях с полноценными партизанскими отрядами. При этом Мехти с детства слыл личностью разносторонней и творческой. Он мечтал о ремесле художника, профессионально занимался литературой, владел несколькими иностранными языками. Но в историю он вошел все же как мастер военных диверсий.
Выпускник художественной школы, студент французского факультета и будущий литературовед
Юный поэт и художник. /Фото: cdn.turkaramamotoru.com
Мехти Гусейн-заде родился в азербайджанской семье Ганифы Гусейнова, главного милиционера страны с момента установления там советской власти. Лишившись в двухлетнем возрасте отца и наставника, Мехти руководствовался в принятии решений внутренними побуждениями. Возможно, свой отпечаток на мировоззрение оказали встречавшиеся на пути знаковые фигуры. Руководил школой, где учился Мехти, просоветский писатель Сулейман Ахундов. Первый учитель будущего героя - авторитетный композитор советского Азербайджана Саид Рустамов. В одной группе музыкальной школы с юношей обучались будущие известные художники.
В 1936-м Мехти Гусейн-заде успешно завершил обучение в Бакинской художке, а в столице вышла книга «На боевых путях», автором обложки которой был Мехти. После неудачных попыток поступить в Ленинградскую академию художеств, он стал студентом французского факультета в ленинградском институте языков. В 1940 году перевелся в пединститут на литературный факультет, решив попробовать себя и на поэтическом поприще.
Берлинский плен, школа контрразведки и дерзкий побег к своим
В 1957-м Мехти посмертно присвоили звание Героя. /Фото: upload.wikimedia.org
Пойти по творческому пути Мехти помешала грянувшая Великая Отечественная. В августе 1941-го 22-летний комсомолец вступил в красноармейские ряды, окончил военно-пехотное училище и отправился на фронт. После тяжелого ранения Мехти попал к немцам в плен. Оказавшись в Берлине, начал основательную подготовку к побегу и последующей борьбе с фашизмом. Природная способность к иностранным языкам сыграла на руку будущему диверсанту. С легкостью овладев немецким на курсах переводчиков, Гусейнзаде по указанию немецких господ отправился в Штранс, где как раз формировали 162-ю Туркестанскую немецкую дивизию. Мехти, как особо одаренный, попал в отдел пропаганды и параллельно школу контрразведки для повышения квалификации.
Гузейнадзе без особой сложности удалось убедить немцев в намерении до победного воевать на их стороне. Полученные в лоне врага знания и стали в дальнейшем базой для успешной борьбы за Родину. После капитуляции итальянцев в 1943-м дивизию Мехти направили на подавление в Италии партизанского движения, откуда предприимчивый азербайджанец бежал, присоединившись к партизанам югославо-итальянского корпуса. С этих пор Мехти удивлял сподвижников талантами военного стратега, досконально изучившего немецкую военную машину и на основе ценного опыта блестяще планировавшего подрывные операции.
Блестящие диверсии и награда за голову азербайджанца «Михайло»
Место гибели Мехти. /Фото: pbs.twimg.com
Воинские подвиги азербайджанского героя, сумевшего громить немцев в самом сердце Европы, поражают своей дерзостью. Зимой 1944-го Михайло с бойцами похитил у противника ценные топографические карты. Через месяц пробрался в форме немецкого офицера в казармы и, подбросив мину в огнетушители, уничтожил помещение. Весной Гусейн-заде взорвал кинотеатр в Вилле Опчине, убив 80 и ранив 110 немецких военнослужащих, 40 из которых позже скончались в больницах. Спустя несколько дней осуществил в Триесте диверсию, подорвав солдатский дом. Потери гестаповцев достигали 450 человек убитыми и ранеными. Тогда было назначено первое вознаграждение за голову беглого диверсанта.
На исходе весны 44-го Мехти с группой товарищей по оружию уничтожили железнодорожный мост, по причине чего потерпел крушение фашистский состав на 24 вагона. Уже в начале лета азербайджанец организовал взрыв офицерского гестаповского казино. Как результат – 150 убитых немцев и порядка 350 раненых. Далее следовала подобного рода ликвидация военного отеля "Дейче убернахтунгхайм" с не менее внушительными последствиями - около 250 убитыми и ранеными. За первое полугодие 1944 года немецкие потери в личном составе от руки диверсионного подразделения "Михайло" превысили тысячу человек. Тогда гитлеровское командование увеличило награду за поимку неуловимого Мехти в разы - до 400 тысяч рейхсмарок.
Досадное окружение, неравный бой и последняя пуля для себя
Памятник в Баку. /Фото: cdn2.img.sputnik.az
Как-то Мехти схватила гестаповская команда. Прямых улик у немцев против него не было, и диверсант талантливо разыграл роль художника-странника, профессионально написав портреты немцев. Мехти не отпустили, но и не расстреливать не стали, усадив за решетку. Он провел в заточении не более 2 недель, убив часового и бежав. Но 16 ноября 1944-го удача оставила группировку партизан, возглавляемую Мехти Гусейн-заде. Мехти пробирался к своим после провальной операции по ликвидации немецкого склада. Немцы, раздобыв информацию о местонахождении диверсанта, взяли в окружение словенское селение Витовль. Понимая, что больше такого случая может и не представиться, гитлеровцы подошли к делу максимально серьезно. Собрав всех местных жителей и потребовав выдачи подрывника, для пущей убедительности фашисты начали поджигать дома и расстреливать не желавших идти на сотрудничество крестьян.
То ли по стечению обстоятельств, то ли по наводке немцы подошли к зданию, где укрывался Мехти с товарищами. Понимая, что шансов выбраться немного, он вступил в неравный бой. Отстреливался подпольщик сколько мог, убив более 20 гестаповцев, а последний патрон пустил себе прямо в сердце. Когда тамошние бои стихли, командир партизанского корпуса приказал доставить тело героя в штаб. Бойцы нашли Мехти и перезахоронили тело по всем азербайджанским канонам в селе Чепован в Словении. На лейтенанте обнаружили девять пулевых отверстий. День его похорон объявили в корпусе траурным. В тех местах и сегодня стоит камень с высеченной на нем памятной надписью в честь героя.
Не только мужчины в Азербайджане демонстрировали отвагу и удаль. Но и женщины отличились на полях Великой Отечественной. Актриса Зиба Ганиева уничтожила 130 фашистов и стала доктором востоковедения.
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