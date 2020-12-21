Как отмыть духовку до блеска с помощью дешевого подручного средства

Современные производители предлагают множество моющих средств для духовок / Фото: olaladirectory.com.au

Лайфхак от опытных хозяек

net Основа эффективного моющего средства для духовки - простое хозяйственное мыло / Фото: klike.net

Хозяйственное мыло натирается на терке / Фото: ok.ru

Раствор в эмалированной посуде необходимо поместить в духовку на 40-45 минут / Фото: picgalleria.com

После такой процедуры все загрязнения легко удаляются влажной тряпкой / Фото: miodimore.ru