Как отмыть духовку до блеска с помощью дешевого подручного средства

Хозяйкам, которые периодически что-то готовят в духовке, хорошо известно, что отмыть ее после всех кулинарных изысков бывает не так уж и легко. Особенно вопрос становится актуальным, если духовой шкаф используется часто. Задача не из самых простых. Лучше всего мыть духовку после каждого ее использования, пока она еще горячая. После полного остывания справиться с загрязнениями будет очень сложно. А в случае острого дефицита часов в сутках, когда успеваешь хоть что-то сделать по дому только в выходной день, проблема несколько обостряется, ситуация усложняется.
Современные производители предлагают множество моющих средств для духовок / Фото: olaladirectory.com.au
Конечно же, современные производители, а с ними и магазины бытовой химии предлагают множество средств для мытья и чистки различных поверхностей. Казалось бы, достаточно просто купить подходящее вещество, и проблема решена. Но даже супердорогие средства ожидания оправдывают не полностью. Возможно, есть варианты, но в финансовом плане позволить их могут далеко не все люди. Плюс ко всему, есть огромный риск испортить само изделие, в нашем случае духовку.
Лайфхак от опытных хозяек
Основа эффективного моющего средства для духовки - простое хозяйственное мыло / Фото: klike.net
Очень простой, дешевый и, что самое интересное, эффективный способ решения проблемы с мытьем и чисткой духовки заключается в использовании обычного хозяйственного мыла.
Чтобы приготовить средство, необходимо взять мыло, обычную воду и губку для мытья. Для самостоятельного приготовления чистящего раствора потребуется пятьдесят граммов обычного щелочного мыла. Сейчас масса одного куска в основном 200 граммов, значит достаточно будет отрезать его четвертую часть.
Хозяйственное мыло натирается на терке / Фото: ok.ru
Мыло натирается на терке. В миску с мылом добавляется небольшое количество теплой воды и перемешивается. Миску нужно брать эмалированную.
Раствор в эмалированной посуде необходимо поместить в духовку на 40-45 минут / Фото: picgalleria.com
Духовку нагревают до температуры 145 градусов и помещают в нее емкость с этим раствором приблизительно на сорок – сорок пять минут. После этого необходимо духовку выключить и оставить, чтобы она слегка остыла.
После такой процедуры все загрязнения легко удаляются влажной тряпкой / Фото: miodimore.ru
Затем следует вымыть влажной губкой камеру духового шкафа. При наличии слишком стойких загрязнений помогает все тот же раствор. Им все отлично оттирается. Методика проста, по времени и финансовым средствам не затратная, а результат превосходит все ожидания.
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