Доврачебная помощь: 8 ошибок, которые совершают почти все

Публикуем важнейшую статью, из тех, которые порой спасают жизни. Описанные ошибки и заблуждения при оказании первой помощи встречаются гораздо чаще, чем мы можем себе представить. Слово автору.



Сразу забегаю вперед. Этот пост несет в себе информацию именно о том, как делать нельзя. Почему я пишу именно такой пост, а не пост об оказании первой помощи? Тому две причины. Первая — я не аккредитована как инструктор. Вторая — считаю, что оказывать первую помощь нужно учиться на специальных курсах с прохождением практики, и точка.







Пост ставит перед собой цель «донести в массы» лишь главное правило оказания первой помощи — не навреди.



Для начала — почему первая доврачебная, а не первая медицинская? Медицинская помощь -это первичная постановка диагноза, назначение лечения и последующее ведение пациента. Первая доврачебная — то, что учат оказывать на курсах. То есть то, что помогает «додержать» еще пострадавшего до приезда медиков, после чего он плавно превращается в пациента.



Итак — какие ошибки распространены наиболее широко?



1. «Упавшего человека нужно поднять»

2. «В случае ДТП пострадавшего нужно вытащить из машины»

3. «Во время судорожного припадка нужно засунуть что-то между зубов пострадавшего»

4. «Если у человека „что-то с сердцем“, то нужно дать ему нитроглицерин»

5. «Вывих можно вправить самостоятельно»

6. «Раны нужно промывать внутри и вынимать весь лишний мусор»

7. «Ожог можно смазать маслом»

8. «Если человек подавился, нужно похлопать его по спине»