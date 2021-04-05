Забавный пёс придумал «фишку» и портит групповые фотографии своей семьи

Вот как я могу!

Осуждения на мордочках соседок не наблюдается.

Семья.

Мать и сёстры.

Кая очень любит строить из себя мамочку.

Кико родилась и выросла во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Она росла одна среди кошек.

Эту забавную «фишку» Кико изобрела сама.

Больше всего на свете озорница любит так чудить.

На всех снимках это стало её фирменным знаком.

Финские шпицы невероятно энергичные животные.

Каждый день собаки активно гуляют и тренируются.

Кико очень любит сопровождать хозяйку на работу.