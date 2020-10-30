9 кухонных предметов, все возможности которых большинству хозяек неизвестны

Нож с зазубринами и отверстие на ручке сотейника придуманы не просто так
Мы покупаем различные кухонные аксессуары в надежде, что они упростят быт. А на деле даже не утруждаемся узнать, как же правильно пользоваться шестигранной теркой, ложкой для спагетти или ножом с зазубринками. Так и получается, что предметы оказываются «бесполезными». Мы развеем распространенные мифы и откроем привычные кухонные аксессуары с новой стороны.
1. Терка
Каплеобразные отверстия побольше и поменьше подходят практически для всех продуктов / Фото: agora.kg
Многие люди покупают терки с четырьмя или шестью сторонами, но использую максимум две. А ведь данный инструмент - один из самых полезных на кухне.
1) Грань с каплеобразными отверстиями считается самой универсальной. На нее можно натереть любой продукт, а кусочки получаются оптимальной величины. Лучше всего использовать для измельчения овощей, яиц для салатов, картофеля, сыра, маргарина, масла.
2) Грань с маленькими каплеобразными отверстиями задействуют, если кусочки должны быть небольшого размера. Подходит для натирания сыра, овощей или шоколада для украшения блюд, свеклы и моркови для первых блюд, репы и редиса для салатов, кабачков и картофеля для драников.
Первая грань хороша для измельчения в пюре, а вторая - для натирания полосками
3) Грань с круглыми колючими отверстиями - удобный вариант для приготовления пюре. Можно натирать разные продукты, начиная от яблок и до чеснока. Также эта сторона помогает измельчить орехи, корицу, сухари, цедру апельсина, грейпфрута, лимона, твердые сорта сыров, имбирь до состояния однородной кашицы.
4) Грань с продолговатыми отверстиями игнорируют чаще всего, а зря. С ее помощью можно нарезать слайсами картофель для чипсов, сделать луковичные кольца, нашинковать капусту, измельчить овощи (баклажаны, цукини, морковь, кабачки) для запеканки и даже нарезать сыр с колбасой, чтобы подать на стол.
Продолговатые отверстия для нарезания слайсов могут быть ровными и рифлеными
5) Грань с двойными резцами применяется для измельчения продуктов соломкой. Лезвия расположены в двух направлениях, поэтому тереть можно в обе стороны. Например, с ее помощью хорошо измельчать морковь для маринования по-корейски.
6) Грань с рифлеными продолговатыми отверстиями предназначается больше для декоративной цели. Фрукт или овощ натирается широкими и плоскими фигурными слайсами. Можно использовать для различных продуктов, если хотите приготовить особенное блюдо.
2. Вспениватель для молока
Вспенивателем можно взбивать яйца или готовить соусы / Фото: ae01.alicdn.com
Трудностей с использованием устройства для взбивания молока в пышную пенку быть не должно. Однако капучинатор можно задействовать и для других целей. Например, если под рукой нет венчика или блендера, размешайте во вспенивателе соусы и другие жидкости до однородной консистенции. Предварительно лучше перелить ингредиенты в стакан или небольшую пиалу.
3. Френч-пресс
Пенка во френч-прессе получится не хуже, чем в капучинаторе / Фото: izhlife.ru
Устройство очень удобно не только для заваривания чая, но и для других задач. К примеру, френч-прессом можно взбить молочную пенку для кофе. Достаточно подогреть молоко и залить его в устройство. Следите, чтобы продукта было не больше, чем треть общего объема, иначе пенка может вытечь через верх. Далее в течение 30-40 секунд энергично двигайте поршень вверх-вниз. Затем оставьте его в нижнем положении и взболтайте жидкость, чтобы молоко смешалось с пенкой. Влейте содержимое френч-пресса в кофе, и напиток готов!
4. Ложка для спагетти
При помощи такой ложки легко измерить количество спагетти на одну порцию / Фото: equatorix.com.ua
Есть изделия с одним большим отверстием посередине или несколькими маленькими. Основная задача дырочек - обеспечить быстрое стекание лишней жидкости из макарон. Однако есть для них и менее известное применение, а именно - отмерять размер порции. Если вы не уверены, сколько можете съесть, доверьтесь ложке для спагетти. Вставьте в отверстие сухие макаронины и готовьте на порцию то количество, которое влезло. На некоторых моделях даже есть отметки, по которым легко рассчитать, сколько пасты понадобится на одного или нескольких людей.
5. Пресс для чеснока
Кладите чеснок в давилку неочищенным - результат будет не хуже / Фото: ae01.alicdn.com
Казалось бы, чем может удивить чесночный пресс. Просто кладешь в него продукт, сжимаешь и готово. Хитрость в том, что перед всеми манипуляциями не нужно чистить чеснок. Отделите зубчики от головки и положите их в пресс. Шелуха останется внутри, а чеснок измельчится.
6. Разделочная доска
Неправильное и правильное применение разделочной доски / Фото: static.life.ru
Неожиданно, но отверстие в разделочной доске предназначается вовсе не для того, чтобы вешать ее на гвоздь. И даже не для держания в процессе нарезки или перемещения продуктов. Через отверстие удобно ссыпать нарезанные продукты. Особенно в раскаленную сковороду или кипящую кастрюлю. Так вы минимизируете риск обжечься или получить ожог от брызгающего масла или кипятка.
7. Нож с зазубринками
Основное назначение серрейтора - резать хлеб / Фото: remontu.com.ua
Лезвие с острыми зубчиками, или серрейтор, часто входит в комплект ножей, однако режут им что под руку попадется или вовсе не используют. На самом деле изделие предназначается для работы с продуктами, которые имеют твердую оболочку, но мягкую сердцевину. Например, хлеб с хрустящей корочкой, ананасы, томаты, арбузы, дыни. Также некоторые люди совершают ошибку в использовании ножей. Держать ручку в руке, а сверху устанавливать палец - неправильно. Необходимо обхватывать рукоять большим и указательным пальцами. Тогда движения будут четкими, а нарезка - ровной и аккуратной.
8. Отверстие на ручке сотейника
Установите лопатку соответствующим образом, чтобы она всегда была под рукой и не пачкала поверхность / Фото: kleinburd.ru
Еще одна загадочная дырочка на кухонном предмете и, снова-таки, удобная, чтобы повесить ковш, сковороду или сотейник на гвоздь. Однако придумали отверстие вовсе не для красоты. Во время приготовления блюд нужно часто перемешивать ингредиенты. Чтобы не думать, куда деть ложку или лопатку, вставьте ее в дырочку. Так и инструмент под рукой, и кухонную поверхность не запачкаете.
9. Блендер
Сперва кладите в блендер мягкие продукты, а потом - твердые / Фото: obzoro.info
Даже с использованием блендера не все так просто - есть одна хитрость. Чтобы коктейль или смузи получился однородным, не нужно закладывать все продукты в девайс одновременно. Вниз кладите мягкие фрукты и овощи, а сверху - твердые. К примеру, сперва наполните блендер клубникой и бананом, а затем добавьте яблоко, зелень и злаки. Так ножу будет проще измельчить ингредиенты до пюреобразного состояния. Если в рецепт входит жидкость, ее нужно заливать в первую очередь. Для перемалывания только твердых продуктов лучше использовать кухонный комбайн.
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