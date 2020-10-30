9 кухонных предметов, все возможности которых большинству хозяек неизвестны

Нож с зазубринами и отверстие на ручке сотейника придуманы не просто так

1. Терка

Каплеобразные отверстия побольше и поменьше подходят практически для всех продуктов / Фото: agora.kg

Первая грань хороша для измельчения в пюре, а вторая - для натирания полосками

Продолговатые отверстия для нарезания слайсов могут быть ровными и рифлеными

2. Вспениватель для молока

Вспенивателем можно взбивать яйца или готовить соусы / Фото: ae01.alicdn.com

3. Френч-пресс

Пенка во френч-прессе получится не хуже, чем в капучинаторе / Фото: izhlife.ru

4. Ложка для спагетти

При помощи такой ложки легко измерить количество спагетти на одну порцию / Фото: equatorix.com . ua

5. Пресс для чеснока

Кладите чеснок в давилку неочищенным - результат будет не хуже / Фото: ae01.alicdn.com

6. Разделочная доска

Неправильное и правильное применение разделочной доски / Фото: static.life.ru

7. Нож с зазубринками

Основное назначение серрейтора - резать хлеб / Фото: remontu.com.ua

8. Отверстие на ручке сотейника

Установите лопатку соответствующим образом, чтобы она всегда была под рукой и не пачкала поверхность / Фото: kleinburd.ru

9. Блендер

Сперва кладите в блендер мягкие продукты, а потом - твердые / Фото: obzoro.info