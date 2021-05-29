Дожил ли Гитлер до Второй Мировой: История двойников правителей и теорий вокруг них

Используют ли правители двойников? Ещё со времён Древнего Рима и Византии мало кто сомневается в положительном ответе. Но как далеко может зайти «роль» двойника правителя и куда потом девается копия, если оригинал умирает? Вот вопрос, который порождает множество конспирологических теорий.
Не-Гитлер и не-Сталин
Больше всего — в историческом аспекте — людей волнуют двойники двух противостоявших друг другу диктаторов двадцатого века, Гитлера и Сталина. Многие даже уверены, что вместо Гитлера умер его двойник — поскольку человека, очень похожего на покойного фюрера, видели позже в Аргентине. Однако скорее будет верна иная версия: после смерти фюрера двойнику было совсем не с руки оставаться в Германии, и он скрылся в Новом Свете, постаравшись забыть Третий Рейх и вести крайне неприметную жизнь.
Правда, отсюда растёт ещё одна криптологическая версия. Как известно, в Аргентине скрывалось немало нацистов. Есть горячие головы, которые утверждают, что в одном месте они собирались для того, чтобы… устроить «немецкий переворот» (немцев в Новом Свете живёт довольно много), использовав двойника Гитлера как «чудом выжившего» фюрера. Но эту версию серьёзно не рассматривает, кажется, вообще ни одна спецслужба или глубоко интересующийся вопросом учёный.
Гитлера собирались показательно судить и повесить. Чтобы нельзя было повесить даже труп, Гитлер приказал сжечь своё тело.
Убит ли настоящий Гитлер или только двойник — вопрос, который встал перед Советским Союзом сразу. Сталин был настроен преследовать фюрера и достать из-под земли, если окажется, что он ещё жив — чтобы устроить над ним показательный международный суд. Поэтому останки из бункера изучались и переизучались. Известно, что зубная врач Гитлера сначала заявила, что узнаёт его протезы, а после освобождения отреклась от своих показаний. В 2017 году дополнительную экспертизу провели французы, снова придя к выводу, что в бункере умер именно Гитлер. Или, по крайней мере, тот же человек, которому лечили зубы как Гитлеру и в начале войны — потому что есть совсем уж сумасшедшая теория, что Гитлера на самом деле устранили в 1938 году и всё дальнейшее происходило без его участия.
Что касается Сталина, считается, что он начал думать о подборе двойника или нескольких из-за убийства Кирова. По одной из конспиративных версий, главного двойника Сталина — также с повреждённой рукой, бухгалтера из Винницы — тайком привезли в Подмосковье, а его семью на всякий случай расстреляли. Ему также (как и другим двойникам) сделали пластическую операцию — нанесли оспины на лицо и стали предъявлять на всех массовых мероприятиях, где вождя слишком многие должны были видеть близко.
Противники конспирологических версий считают, что двойников Сталин если и использовал, то только там, где стоял максимально далеко от публики — потому что вблизи внимательному человеку бросилось бы в глаза, что рука двойника здорова (нужным образом её искалечить очень трудно), да и оспины подделать не так уж легко. Целью использования двойников были как страх покушений, для которых массовое мероприятие очень удобно, так и снятие нагрузки Сталина, который под старость лет стал страдать из-за проблем с сосудами и хуже переносить шум.
На одной из самых знаменитых фотографий Сталина, возможно, изображён двойник.
Основными двойниками вождя называют дагестанского актёра Дадаева, который играл Сталина и в кино, Христофора Гольштаба и того самого винничанина Евсея Лубицкого.
Ещё одна версия с двойниками Сталина, высказанная в опубликованной в 1999 году книге «Двойники Сталина» — что после 1934 года невозможно найти ни одной настоящей фотографии вождя, поскольку после 1934 года его уже не существовало — был убит. Отныне правили постоянно боровшиеся друг с другом фракции коммунистической партии, а Сталина просто «предъявляли народу». Эта версия плохо стыкуется с воспоминаниями Светланы Аллилуевой о своём отце. Трудно представить, чтобы восьмилетняя на момент предполагаемого убийства девочка не могла отличить чужого дядю от отца — Сталин часто навещал семью, общался с детьми, двойника бы обязательно отличила какая-то бытовая мелочь.
Зачем двойник Ельцину?
Журналист Анатолий Баранов утверждал, что двойников Ельцину готовили с помощью пластических операций (в том числе удаления фаланг пальцев) и гипноза, так, что они действительно считали себя Ельциными. Тех, у кого плохо получалось передавать мимику президента, убили, как неудачные экземпляры, и там же кремировали. С ним не слишком согласен Юрий Мухин, автор книги «Код Ельцина» — он обращает внимание как раз на разную мимику двойников и оригинала.
Оба они, впрочем, сходятся в том, что Ельцин умер раньше, чем это было официально признано. Баранов называет датой смерти 1999 год, Мухин — 1996. По версии Мухина, готовила двойников лично дочь Ельцина, Татьяна Дьяченко. Обычно считается, что нужны они были на время, пока олигархи решат, кто будет официально следующим президентом, но скептики напоминают о жутком алкоголизме Бориса Николаевича, постоянно связанных с этим конфузах и уверены, что двойники использовались во время запоев или пролечивания после запоев под капельницей. А знаменитую фразу «Я устал, я ухожу» произнёс всё же настоящий президент.
Сторонники теории, что Ельцин умер в 1996 году, уверены, что подписанные им после этого документы недействительны и должны быть пересмотрены.
Убили ли Кеннеди?
Считается, что многие лидеры двадцатого века представали перед глазами телезрителей и репортёров не лично. Например, утверждают, что двойники были у Кеннеди и Саддама Хусейна — поди угадай, убили оригинал или копию. Тем более, что по уверениям американской разведки, у Хусейна было около десятка двойников, а на форумах в США до сих пор обсуждают, как случайно увидели постаревшего Кеннеди — правда, не теперь, когда можно было бы снять его на телефон, а в далёком детстве.
Пользовался двойниками Мао Цзедун — и, хотя «Великий Кормчий» давно умер, до сих пор его двойники охотно предстают перед репортёрами, а самым похожим считается… женщина по имени Чэн Ян.
Некоторые считают, что убит был двойник Усамы бен Ладена, а он сам стал президентом США под именем Барака Обамы. Доказать обратное сходу непросто, потому что большую часть лица бен Ладена скрывала борода, а ноздри легко сделать шире или уже старыми киношными
Есть версия, что Усама - это Обама в гриме, которым он, однако, не смог изменить лицевые кости, форму глаз и ушей.
Дублёры русских царей
У Николая I был вполне официальный двойник, которого он, не скрываясь, держал возле себя — по понятным причинам это был обрусевший немец, Владимир Адлерберг. Владимир и Николай были так похожи, что первого даже считали незаконнорождённым братом второго. Использовался двойник только при предъявлении народу на всяких сборищах. После смерти императора он пытался выпустить мемуары о своей службе, но Александр II запретил их публикацию.
Кстати, сын Адлерберга состоял двойником при сыне Николая (том самом Александре II) и после его убийства уехал жить в Европу — что породило слухи, что убили двойника, а царь просто устал и решил начать жизнь с чистого листа подальше от террористов.
Николай Владимирович Адлерберг был чрезвычайно похож на Александра II.
Бабушка Николая императрица Екатерина окружала себя большим количеством фрейлин и особенно привечала тех, кто на неё очень похож — благо толстый слой косметики, который был в моде, а также корсет и парик позволяли сделать из сильного сходства потрясающее. Якобы этих фрейлин она подсылала в своём платье к некоторым из политически влиятельных любовников, чтобы поощрить их близостью с императрицей. Дело было в том, что политическая влиятельность приходила к мужчинам вместе с возрастом, весом и одышкой, а Екатерине нравились мужчины помоложе.
Текст: Лилит Мазикина.
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