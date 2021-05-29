Дожил ли Гитлер до Второй Мировой: История двойников правителей и теорий вокруг них

Не-Гитлер и не-Сталин

Гитлера собирались показательно судить и повесить. Чтобы нельзя было повесить даже труп, Гитлер приказал сжечь своё тело.

На одной из самых знаменитых фотографий Сталина, возможно, изображён двойник.

Зачем двойник Ельцину?

Сторонники теории, что Ельцин умер в 1996 году, уверены, что подписанные им после этого документы недействительны и должны быть пересмотрены.

Убили ли Кеннеди?

Есть версия, что Усама - это Обама в гриме, которым он, однако, не смог изменить лицевые кости, форму глаз и ушей.

Дублёры русских царей

Николай Владимирович Адлерберг был чрезвычайно похож на Александра II.