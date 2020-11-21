Рейтинг самых больших стран мира

Общая площадь суши нашей планеты составляет 148 939 063,133 км² или 29,2 % поверхности Земли. На сегодняшний день она поделена между 206 странами — впрочем, есть ещё территории, к примеру, Арктика и Антарктика, которые не принадлежат ни одному государству. Стоит также отметить, что деление территорий весьма неравномерное: одни страны являются малютками, а другие — гигантами. Бесспорный лидер по площади территорий — Россия. А вот кто ещё входит в десятку самых больших — смотрите ниже.



Алжир. Площадь: 2 381 740 км²













Казахстан. Площадь: 2 724 902 км².







Аргентина. Площадь: 2 780 400 км². На фото: река Парана.







Индия. Площадь: 3 287 590 км².







Австралия. Площадь: 7 686 850 км².







Бразилия. Площадь: 8 514 877 км². На фото: ночной Рио-де-Жанейро из космоса.







США. Площадь: 9 519 431 км².







Китай. Площадь: 9 598 962 км². На фото: ночной Шанхай из космоса.







Канада. Площадь: 9 984 670 км². На фото: ночной Монреаль из космоса.







Россия. Площадь: 17 125 407 км². На фото: ночная Москва из космоса.







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