Королева Кубы: самая опасная шпионка в истории США

Она подвергла смертельной опасности американские вооруженные силы, предала свой народ и продала так много секретов, что правительство США до сих пор не может в полной мере оценить нанесенный ущерб.
Анна Монтес – шпион мирового масштаба, которого контрразведка США не могла разоблачить целых 16 лет. И несмотря на столь выдающуюся личную биографию, история Анна практически неизвестна рядовому человеку. Пришло время пролить свет на это закрученное похлеще любого шпионского романа дело.
Анна Монтес.
Две Анны
Анна выросла, как и миллионы других девочек во время Холодной войны, в большой семье среднего класса, и была старшей из четырех детей. Она родилась 28 февраля 1957 года на военной базе армии США в Германии, где ее отец служил в качестве военного врача. К тому времени как Анна пошла в среднюю школу, ее отец оставил военную службы и переехал вместе с семьей в город Таусон в часе езды от Вашингтона.
Она продолжила учиться в университете Вирджинии, уехав в 1977 году на год по обмену в Испанию, где познакомилась с пуэрториканской студенткой Анной Колон. Две Анны быстро подружились – их связали пуэрториканские корни, а не политические убеждения. И все же уже тогда Анна Монтес показывала антиамериканские настроения, обвиняя США в манипулировании правительствами стран Центральной и Южной Америк. Когда их год за границей подошел к концу, девушки поддерживали связь через письма.
Здание РУМО.
Как она была завербована
К 1984 году Анна Монтес закончила учебу в университете Вирджинии и устроилась на работу в Департаменте юстиции в Вашингтоне, одновременно стараясь получить степень магистра в университете Джона Хопкинса. Часто на людях она ругала политику президента Рональда Рейгана и выступала в поддержку повстанцев, борющихся за становление прокоммунистического режима в Центральной Америке.
Вскоре кто-то в университете Дж. Хопкинса заметил страстные взгляды Монтес на Кубу, с ней связался рекрутер, которому она пообещала всеми силами помогать кубинскому делу. Примерно в то же время Анна подала заявление на работу в разведывательное управление министерства обороны (РУМО), чьи служащие ежедневно работали с американскими военными секретами. Как сообщало ФБР, когда Анна приступила к работе в 1985 году, она уже была кубинским шпионом.
В марте 1985 года Анна Монтес предпринимает свою первую шпионскую поездку на Кубу через Мадрид и Прагу, как сообщается в ныне рассекреченном докладе министерства обороны. По возвращении домой, девушка написала письмо своей подруге Анне Колон, в котором рассказывала о репрессиях населения Кубы и посещениях военных баз.
Анна вместе с заместителем начальника РУМО во время вручения награды.
Как она крала информацию
В РУМО Анна выбрала такую технику шпионажа, которая позволила ей оставаться в тени в течение 16 лет. Одной из причин, по которой ее не могли раскрыть так долго, было то, что она никогда не брала никакие документы или электронные файлы с работы домой. Вместо этого Анна на месте запоминала детали из секретных документов, а когда возвращалась домой – по памяти печатала их на своем ноутбуке. Затем она зашифровывала информацию и записывала ее на диски. Через коротковолновое радио она получала закодированные инструкции о том, куда передать ее записи.
Все это время она быстро поднималась по служебной лестнице. Анну ставили в пример другими служащим, и в 1997 году она стала работником года. Благодаря ее звездной репутации ее коллеги прозвали ее Королевой Кубы.
Скотт Кармайкл.
Как она попалась
В 1996 году однажды ночью Анна была вызвана в Пентагон для консультирования в одном затянувшемся международном скандале. Во время заседания она нарушила протокол, чем привлекла к себе внимание офицера контрразведки из РУМО Скотта Кармайкла. Скотт решил вызвать Анну Монтес на допрос, после которого у него осталось чувство, что она что-то скрывает, хотя он не имел понятие, что именно. Ему пришлось ее отпустить.
Четыре года спустя Скотт Кармайкл узнал, что ФБР разыскивает неопознанного шпиона внутри РУМО, работающего на Кубу. Подозреваемый отправился на военно-морскую базу США в Гуантамо в определенное время. Когда Скотт проверил списки сотрудников РУМО, посещавших Гитмо в те дни, он увидел знакомое имя – Анна Монтес. «Когда я увидел это имя, я уже был уверен», – сказал Кармайкл.
Благодаря записям было известно, что неопознанный сотрудник РУМО купил компьютер определенной модели в определенный момент времени в 1996 году в магазине города Александрия. Были найдены записи с видеокамер магазина, на которых покупку совершала Анна Монтес. Теперь и ФБР знало, что именно Анна была тем шпионом, которого они искали.
Охота за шпионом
Далее, ФБР необходимо было уличить Анну в акте шпионажа. Агенты отслеживали ее звонки, которые Анна совершала с таксофонов по всему Вашингтону. Номера, по которым она звонила, были номерами пейджеров, находящихся в Нью-Йорке.
Во время обыска в ее доме, пока Анна была в городе, агенты ФБР нашли коротковолновое радио, которое она использовала для отправки своих сообщений. В ее сумочке также был обнаружен листок бумаги, на котором находился код для расшифровки шифровальной системы, используемый для связи с кубинцами через таксофоны и пейджеры. Теперь ФБР могло с легкостью читать ее сообщения.
11 сентября меняет планы
После террористической атаки 11 сентября 2001 года, ФБР пришлось поторопиться, чтобы успеть поймать Анну. Она была назначена в команду, которая должна была заниматься анализом целей для бомбежки после вторжения США в Афганистан – это дало бы ей доступ к военным планам Пентагона. Пришло время схватить Королеву Кубы.
21 сентября 2001 года Анна Монтес была вызвана в конференц-зал РУМО, где ее и арестовали, положив конец карьере одного из самых опасных шпионов в истории США.
Сделка с правительством
Анна, с помощью своего адвоката, удалось заключить с прокуратурой сделку, признав себя виновной по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения шпионажа. Взамен ей удалось избежать публичного процесса, и получить всего 25 лет тюрьмы, вместо пожизненного или смертной казни.
Она согласилась рассказать все сведения о своей шпионской деятельности, начиная с 1985 года. Наиболее пагубным для американского правительства стало то, что она передала Кубе информацию о четырех американских агентах под прикрытием, работающих там. Кроме того, она выдала местоположение специальных сил США в Сальвадоре в 1980-х годах.
Почему она это делала
В отличие от агента ФБР Роберта Хансена или агента ЦРУ Олдрич Эймс, которые получали деньги из КГБ, Анна Монтес не брала деньги за секреты, которые она выдавала Кубе, за исключением оплаты некоторых расходов.
Когда она предстала перед судом, судья потребовал объяснений ее поступкам. «Я считаю, что политика нашего правительства по отношению к Кубе является жестоким и несправедливым», – заявила судье Анна. «Я чувствовала себя морально обязанной помочь жителям этого острова защитить себя от усилий навязать им наши ценности и нашу политическую систему».
Федеральный медицинский центр Карсуэлл/
Королева Кубы
В настоящее время 59-летняя Королева Куба уже давно потеряла свою корону. Ее новый дворец – Федеральный медицинский центр Карсуэлл в Форт-Уорт, Техас. Дата окончания ее заключения назначена на 1 июля 2023 года. Анна Колон, которая писала письма раз или два в тюрьму Анне Монтес, сообщает, что та никоим образом не изменила своих взглядов на политику. Ее позиция по отношению к правительству США остается все столь же вызывающей и непримиримой.
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