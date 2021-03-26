Королева Кубы: самая опасная шпионка в истории США

Она подвергла смертельной опасности американские вооруженные силы, предала свой народ и продала так много секретов, что правительство США до сих пор не может в полной мере оценить нанесенный ущерб.



Анна Монтес – шпион мирового масштаба, которого контрразведка США не могла разоблачить целых 16 лет. И несмотря на столь выдающуюся личную биографию, история Анна практически неизвестна рядовому человеку. Пришло время пролить свет на это закрученное похлеще любого шпионского романа дело.







Анна Монтес.





Две Анны

Как она была завербована

Как она крала информацию

Как она попалась

Охота за шпионом

11 сентября меняет планы

Сделка с правительством

Почему она это делала

Королева Кубы