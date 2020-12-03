8 советов для тех, кто любит хорошо питаться, но терпеть не может готовить

Совет 1: Питайтесь как турист

Ешьте простые блюда, которые не нуждаются в длительной готовке. / Фото: Fashionst.ru

Совет 2: Станьте сыроедом или придерживайтесь палеодиеты

Сыроедение является очень популярным в последнее время. / Фото: otel-pochinok.ru

Совет 3: Изучайте рецепты салатов

В овощных салатах содержится много клетчатки. / Фото: all-dieta.ru

Совет 4: Готовьте сэндвичи

Для сэндвичей выбирайте простые и полезные ингредиенты. / Фото: cookery-daily.ru

Совет 5: Покупайте продукты и обеды для микроволновой печи

Готовые обеды нужно только разогреть в микроволновке. / Фото: blog.allo.ua

Совет 6: Дружите с теми, кто любит готовить

Чаще ходите в гости к друзьям кулинарам. / Фото: pinterest.ru

Совет 7: Покупайте еду на вынос

Еда на вынос - отличное решение, если вы не любите готовить. / Фото: liveangarsk.ru

Совет 8: Пользуйтесь сковородой для ленивых

Умная сковорода управляется при помощи приложения на телефоне. / Фото: sobaka.ru

Еще несколько рекомендаций

Ходите в гости к родителям. / Фото: mamsila.ru