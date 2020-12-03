8 советов для тех, кто любит хорошо питаться, но терпеть не может готовить

Если вы не любите готовить и проводите на кухне рекордно маленькое количество времени, советы, изложенные в этой статье Novate.ru, как раз для вас. Предлагаем вам несколько советов, которые помогут вкусно питаться, не усложняя себе жизнь. Сразу заметим, что выживание без готовки – настоящее искусство, но с ежедневной практикой вы сможете отточить до идеала свои умения.
Совет 1: Питайтесь как турист
Ешьте простые блюда, которые не нуждаются в длительной готовке. / Фото: Fashionst.ru
Отдавайте предпочтение цельным продуктам, которые не нуждаются в готовке и хранении при определенных температурах. Мы говорим о свежих и сушеных фруктах, овощах, которые имеют длительный срок годности (морковь, перец). Эти продукты можно разнообразить йогуртом, соусами. Также в категорию «походной еды» входят готовые салаты, хлеб, разнообразные полезные батончики, например, из гранолы.
Учитывая тот факт, что употреблять свежие продукты вам нужно ежедневно, пополнять кладовку с припасами также придется каждый день по дороге домой. Помните, что вы являетесь туристом, а потому не можете запасаться слишком большим количеством продуктов. Разумно подойдите к выбору каждого ингредиента в списке и обязательно обращайте внимание на срок годности.
Совет 2: Станьте сыроедом или придерживайтесь палеодиеты
Сыроедение является очень популярным в последнее время. / Фото: otel-pochinok.ru
В последнее время сыроедение и палеодиеты, которые представляют собой исключение из рациона переработанных и имеющих искусственные добавки продуктов, становятся очень популярными. Если вы не любите готовить, такое питание станет замечательным решением всех ваших проблем. Однако учитывайте тот факт, что при выборе продуктов нужно быть максимально избирательным. В вашем меню должна присутствовать лишь та еда, которую можно употреблять в первозданном виде (в котором она была выращена) или с небольшими изменениями, необходимыми лично вам.
Совет 3: Изучайте рецепты салатов
В овощных салатах содержится много клетчатки. / Фото: all-dieta.ru
На данный момент существует огромное количество рецептов овощных салатов, однако самым популярным почему-то считается тот, который сделан из огурцов и помидоров. Мы же предлагаем вам включить фантазию и завести отдельную тетрадь для записи интересных рецептов. Так, в ваш повседневный рацион может войты «Капрезе», «Амброзия», «Гуакамоле», салат со свеклой, авокадо и шпинатом и многие другие. Они помогут не только разнообразить ваше привычное меню, но также улучшить состояние здоровья. Дело в том, что в овощах содержится много клетчатки, которая способна понизить кровяное давление и уровень холестерина, усилить сброс веса (актуально для тех, кто страдает ожирением), повысить иммунитет. Кроме того, клетчатка проходит через всю пищеварительную систему, впитывает влагу и облегчает работу кишечника.
Совет 4: Готовьте сэндвичи
Для сэндвичей выбирайте простые и полезные ингредиенты. / Фото: cookery-daily.ru
Сэндвичи – прекрасная альтернатива приевшимся бутербродам с колбасой и, в большинстве случаев, гораздо полезнее. Чтобы понять, какой вариант вам больше всего нравится, попробуйте как можно больше качественных видов хлеба, мяса, овощей, сыров. Также можно приготовить сэндвич со сладкой начинкой в виде нарезанных фруктов или лимонного курда. Экспериментировать можно и с основой, то есть, с хлебом – подогревайте его в микроволновке, поджаривайте на сковороде или используйте холодные кусочки.
Совет 5: Покупайте продукты и обеды для микроволновой печи
Готовые обеды нужно только разогреть в микроволновке. / Фото: blog.allo.ua
Также можно покупать продукты и готовые обеды, которые перед подачей на стол нужно разогреть в микроволновой печи. Просто, быстро и вкусно! Однако перед тем, как приобрести товар, обязательно изучите его состав – дело в том, что многие готовые блюда содержат искусственные добавки, насыщенные или трансжиры, большое количество соли и сахара, частое употребление которых отрицательно сказываются на фигуре и состоянии здоровья в целом.
Обратите внимание: Чтобы не сомневаться в качестве готовых обедов и свежих продуктов, попробуйте купить местные деликатесы, особую выпечку или товары из магазинов для гурманов, где готовят блюда на вынос.
Совет 6: Дружите с теми, кто любит готовить
Чаще ходите в гости к друзьям кулинарам. / Фото: pinterest.ru
Отлично, если ваши друзья или родственники обожают не только готовить, но и принимать гостей. В этом случае вы сможете вкусно питаться, не прилагая к этому абсолютно никаких усилий. Однако учитывайте тот факт, что друзей нужно будет как-то благодарить. Убедитесь, что помогаете всем возможным, а не садитесь на шею, свесив ноги. Например, принесите несколько пакетов со свежими продуктами, которые пригодятся для приготовления блюд, или предложите заплатить за ингредиенты, которые хозяйка уже использовала, чтобы вас накормить. Также можно время от времени приглашать друзей-поваров в ресторан, чтобы отблагодарить их за то, что они вас вкусно кормят.
Кстати о ресторанах: мы советуем посещать их не в одиночестве, а с товарищами. Во-первых, так вы сможете хорошо провести время в отличной компании, а во-вторых, разделив счет на нескольких человек, заплатите меньше. Это отличный способ исследовать различные кухни и вкусы, не опустошая при этом свой кошелек. Предложите сделать такие походы традиционными, например, раз или два в месяц.
Совет 7: Покупайте еду на вынос
Еда на вынос - отличное решение, если вы не любите готовить. / Фото: liveangarsk.ru
Изредка можно баловать себя едой на вынос – многих закусок из ресторана хватает на несколько приемов пищи. Однако лучше, если это будут полезные блюда, например, салаты, а не фаст-фуд в виде гамбургеров, картошки фри, крылышек во фритюре и так далее. В их состав входит много искусственных добавок, красителей, трансжиров, которые не приносят здоровью никакой пользы. Кроме того, они утоляют голод на довольно непродолжительное время, поэтому не могут служить достойной заменой полноценным блюдам. А вот азиатское рагу, блюда с фалафелем и даже шаурма с курицей и соусом из йогурта станут отличным вариантом для обеда.
Совет 8: Пользуйтесь сковородой для ленивых
Умная сковорода управляется при помощи приложения на телефоне. / Фото: sobaka.ru
Если вы все-таки согласны проводить хоть немного времени на кухне, сделайте это пребывание максимально комфортным для себя. В этом сможет помочь инновационная сковородка SmartyPan. Умный девайс обладает большим количеством сенсоров и управляется при помощи приложения, заранее установленного на мобильный телефон. Датчики собирают информацию о том, какой уровень нагрузки на дно, а затем передают данные на смартфон посредством Bluetooth.
В сковороду встроен специальный таймер, который отвечает за включение и выключение. Как только пища готова, гаджет самостоятельно прекращает работу, не дожидаясь вашей команды. Кроме того, при помощи таймера можно вести расчет калорийности блюд, что особенно важно для людей, которые придерживаются правильного питания или сидят на диете.
Еще несколько рекомендаций
Ходите в гости к родителям. / Фото: mamsila.ru
• Чаще ездите в гости к родителям, бабушке и другим родственникам. Они будут рады вашему визиту и обязательно не только накормят чем-нибудь вкусным, но и дадут с собой в дорогу много готовых блюд. А что может быть вкуснее маминых котлет и бабушкиных пирожков?
• Не посещайте рестораны и кафе каждый день, иначе зарплата закончится очень быстро. Также старайтесь избегать дорогих заведений, где обычный овощной салат стоит дороже, чем полноценный ужин, которые готовят ваши друзья.
• Фаст-фуд, сладости и различные закуски должны присутствовать в меню время от времени, а не становиться продуктами регулярного питания. Иначе лишний вес не заставит себя долго ждать. Да и желудок явно не скажет спасибо, если вы будете каждый день есть жирную пищу с огромным количеством углеводов.
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