Главные джипы Второй мировой войны

Вторую мировую войну часто называют «войной моторов» — ведь это было первое в истории человечества столкновение, где использовалось такое количество новейшей техники. К началу военных действий практически каждая страна-участник имела в разработке свои собственные автомобили, отличающиеся высокой надежностью и повышенной проходимостью. Многие из тех моделей стали прародителями современных внедорожников.



Willys MB

ГАЗ-61

Volkswagen Тур 82 Kuebelwagen

Dodge WC-51

ГАЗ-64

Horch 901 type 40