9 звезд, которые не стеснялись «привирать», чтобы получить заветную роль

Помните это чувство, когда очень хочется, но никак не получается? Вот и наши звезды мечтают о заветной роли, но порой существуют какие-нибудь ограничения от создателей кинофильмов, которые препятствуют участию в проекте. То им нос коротковат, то ноги слишком длинные, то слишком молодая, а то и подавай им и вовсе мастера восточных единоборств - формулировок отказа существует великое множество. Так что, голливудское счастье даётся в руки только тем, кто имеет пробивной характер. Поэтому чуть приукрасить свои достоинства, прибавить или отнять несколько лет для наших героев не являются такой уж страшной ложью в работе. Наоборот, маленькие хитрости помогли им получить заветную роль.
Мила Кунис
Мила Кунис
Девушка получила известность благодаря своей роли в сериале «Шоу семидесятых». Начинающая актриса настолько сильно хотела пробиться в проект, что пошла на хитрость. В 14 лет ей удалось стать настоящей звездой фильма. Однако все равно все тайное со временем становится явным - обман раскрылся. В этой неоднозначной ситуации Мила нашла, что сказать. Хоть ей сейчас 14, но ведь скоро будет 18, - так успокоила всех девушка. Время было уже упущено, съёмочный процесс находился в самом разгаре, да и коллектив успел прикипеть к обаятельной красотке. Так что эта маленькая ложь пошла во благо всем.
Вупи Гольдберг
Вупи Гольдберг
На сегодняшний день заполучить в свое шоу и снять в фильмах эту замечательную комедийную актрису мечтают многие телеканалы и киностудии. А ведь были времена, когда молоденькая Вупи только начинала строить свою звёздную карьеру. Она гонялась буквально за каждой ролью, однако почти всегда следовал отказ. Причиной для всего этого был слишком юный возраст актрисы. Но упорная настойчивая она верила в свои силы и хотела стать известной как можно раньше. Для этого в своем резюме она стала указывать, что ей на целых шесть лет больше, чем в действительности. Эффект от такой хитрости не заставил себя ждать - девушка стала получать приглашения. Сейчас она одна из немногих, кто удостоен сразу четырёх значимых американских наград.
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Анне Ковальчук тоже пошла на махинации с реальным возрастом. Для исполнения роли Марии Швецовой в телесериале «Тайны следствия» требовалась актриса уже зрелых лет. Поэтому Анне помогла дружба с нужным человеком - Инной Лазаревной Шлионской. Женщина занималась подбором актеров, и смогла помочь Анне не только советом. Она предложила сказать, что девушке 28 лет, а грим и съёмки провела таким образом, что впоследствии после просмотра отснятого материала сама Анна Ковальчук не узнала себя. «Я просто глазам своим не поверила: мне там все тридцать дать можно». В результате эта роль сделала актрису известной и помогла стать лауреатом премии «За воплощение образа положительного героя» международного кинофестиваля «Закон и общество».
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Актер Крис Хемсворт страдал совсем от другой проблемы. Его возраст вполне удовлетворял режиссеров, однако была другая проблема. Крис обладал ростом, который хорош в баскетболе, но вот на экране в сравнении с другими среднестатистическими людьми он смотрелся настоящим великаном. Операторам приходилось идти на всякого рода ухищрения, чтоб как-то уравновесить диссонанс. А актеру - периодически врать, списывая 5-10 сантиметров. Какова же была радость актера, когда наконец-то ему предложили «полноразмерную» роль в фильме «Marvel».
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
Немного лукавить пришлось и брату Криса, начинающему актеру. Нет, в этот раз не по поводу роста. Просто ему очень хотелось сниматься со своей бывшей женой Майли Сайрус, и как-раз проводился кастинг на роль в фильме «Последняя песня». Для героя, на место которого метил Лиам, было важно отлично играть в волейбол. Разумеется, молодой человек заявил, что он отлично это умеет делать. Роль была его, а потом и все ругательства, на которые был способен режиссер. Ведь Крис оказался совершенно никудышным игроком. К счастью, руководство свалилось и даже наняло для актера профессионального волейболиста, который хотя бы мало-мальски привил актеру навыки игры. И по сей день, актер шутит, что самой сложной штукой на свете для него остаётся волейбол.
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Эта черноглазая красотка солгала и, не моргнув глазом, когда на пробах фильма «Горбатая гора» ее спросили о навыках езды на лошади. Актриса уверила всех, что для неё совершенно нет проблемы найти контакт с этим умным животным. Однако сами лошади думали иначе. Несмотря на то, что за короткий период перед съемками девушка брала уроки верховой езды, тем не менее, ей не хватило ковбойских навыков. В один из моментов съёмки лошадь слегка взбрыкнулась, и наша героиня свалилась вниз. Тут то, все и поняли, что наездница из Энн никудышная.
Дэниэл Крэйг
Дэниэл Крэйг
Не гнушался перед ложью и сам знаменитый мистер Бонд. Когда Дэниэлу Крэйгу предложили сняться в картине «Ковбои против пришельцев», он тоже всех уверял, что отлично управляется с лошадью. Хотя стоило бы подумать о том, что в седле ему предстоит пробыть не считанные минуты, а часы в кадре - ведь это явствует из названия фильма. Как впоследствии уверял актер, порой съёмки походили на пытку. Единственной мыслью в его голове порою было лишь желание удержаться в седле и не быть опозоренным перед всей съёмочной группой.
Роберт Паттисон
Роберт Паттисон
А вот наш знаменитый вампир в начале звёздной карьеры любил немного приукрасить свою биографию. На кастингах он заявлял, что прошел обучение в престижном месте - Королевской академии драматического искусства. Наличие профессионального актерского образование успокаивало режиссеров, и молодой актер получал заветные роли. Бывало, что он завирался до такой степени, что приписывал себе диплом ни много не мало, а Оксфорда. К счастью, успех и удача всегда были на его стороне - что и говорить - талант.
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Сейчас сложно представить, что красавец-мужчина и обладатель звезды на Аллее славы в Голливуде когда-то получал отказы. Неудачи преследовали его, и, чтоб остановить злой рок, актер пошел на риск. Он не стал врать о своем престижном образовании или о несуществующих навыках. Он, что называется, просто как-то на пробах «брякнул», что был приглашен на съёмки фильма «Люди-кошки». И вот сюрприз: судьба-злодейка решила подшутить над ним. Как раз этот разговор услышал человек, который действительно подбирал кадры для этой картины! Менеджер по кастингу вмиг ответил, что не припомнит никакого Клуни, и всем стало ясно, что Джордж врёт. Впоследствии актер все же получил роль в этом проекте, который, кстати сказать, так и не вышел на экраны. А сам Джордж получил хороший урок.
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