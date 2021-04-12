Два способа, как измерить высоту дерева, не забираясь на него

Никогда не знаешь, что именно пригодится завтра! Человек должен стараться овладеть как можно большим количеством разнообразных навыков. Некоторые из тех, что на первый взгляд кажутся абсолютно бесполезными, могут сыграть решающую роль в какой-нибудь жизненной ситуации, пригодившись самым неожиданным образом. Например, мало кто знает, как можно легко и быстро измерять высоту дерева.
Метод первый – при помощи тени
Используем тень и значение своего роста. ¦Фото: novate.ru.
Самый простой способ измерять дерево – это использовать его и свою тень. Для этого нужно встать рядом с растением и сначала отметить место, где оказались пятки, а потом отметить место до которого падала твоя тень. Полученный отрезок необходимо измерять. После этого необходимо снять мерку с тени дерева.
Нам нужна высота тени дерева. ¦Фото: novate.ru.
Два важных момента. Первый – тень должна лежать на ровной земле без уклона, в противном случае полученные данные не будут объективными и не помогут получить правильное значение. Второй – измерять тень себя-любимого и коварного дерева нужно в одно и то же время.
А также высота человека и высота его тени в это же время. ¦Фото: novate.ru.
Когда все мерки будут сняты, то дело останется за малым – математическими подсчетами. Для этого умножаем длину тени дерева на высоту своего роста и полученное значение делим на высоту своей тени. Полученное значение и будет высотой дерева.
Подсчитываем по формуле. ¦Фото: novate.ru.
Метод второй – при помощи карандаша
Понадобится дерево и друг. ¦Фото: ya.ru.
Измерять высоту дерева можно еще и при помощи карандаша. Помимо пишущей принадлежности для работы понадобится еще один (а лучше два) человека. Первым делом следует взять карандаш в руку и стать таким образом, чтобы дерево было видно целиком от корней до макушки. Рядом со стволом дерева ставится человек-помощник.
Еще понадобится карандаш и права рука. ¦Фото: mycrafts.ru.
Сжимаем карандаш в кулаке и вытягиваем его перед собой, прищуриваем один глаз и соотносим кончик грифеля с макушкой растения. Подвигаем ноготь большого пальца так, чтобы он оказался под основанием ствола. Далее поворачиваем кулак на 90 градусов, чтобы карандаш сал параллелен земле.
Меряем карандашом. ¦Фото: novate.ru.
После этого человеку, стоящему у ствола, дается команда идти вдоль карандаша от дерева. Как только его силуэт достигнет грифеля, следует дать команду остановится. В итоге расстояние от ствола дерева до твоего товарища и будет высотой растения.
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