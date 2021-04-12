Два способа, как измерить высоту дерева, не забираясь на него

Метод первый – при помощи тени

Используем тень и значение своего роста. ¦Фото: novate.ru.

Нам нужна высота тени дерева. ¦Фото: novate.ru.

А также высота человека и высота его тени в это же время. ¦Фото: novate.ru.

Подсчитываем по формуле. ¦Фото: novate.ru.

Метод второй – при помощи карандаша

Понадобится дерево и друг. ¦Фото: ya.ru.

Еще понадобится карандаш и права рука. ¦Фото: mycrafts.ru.

Меряем карандашом. ¦Фото: novate.ru.